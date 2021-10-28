Прониклись во сто крат

Под маркой 100 LB зарождается новая музыкальная индустрия, успевшая громко заявить о себе. О развитии долгосрочного музыкального проекта мы беседуем с его руководителем Алексеем Амодеусом.

- Прежде всего, хотелось бы понять: что такое 100 LB?

- Творческое объединение, музыкальный лейбл и издательство. На наш взгляд, абсолютно новый подход к музыкальному бизнесу.

Молодые артисты записывают песни, снимают клипы, делают промо. Но в одиночку заниматься этим сложно, поэтому мы решили объединить усилия.

- А что означает название объединения? При первом взгляде возникают ассоциации с физикой.

- Все просто. Мы участвовали в конкурсе на грант главы республики, и одним из условий было продвижение башкирского языка и культуры. Поскольку мы – патриоты, то решили выразить любовь к Родине в аббревиатуре («Люблю Башкирию»), а цифра обозначает стократный масштаб чувства.

- Как обстоит дело с продвижением в интернете?

- Аккаунтов, подписанных на нас в соцсетях, не так много. Но могу с уверенностью сказать, что все они – живые люди. Чтобы вы понимали, во время конкурса мы ни рубля не потратили на раскрутку. Все расходы шли на звукозапись и съемку видео.

Сейчас работаем над «БашЧартом» - новой площадкой для продвижения творчества молодых артистов. Клипы начинающих исполнителей будут транслироваться в Инстаграме, ВКонтакте и Тик Токе.

- Какие проекты можно назвать наиболее перспективными?

- В принципе мы не беремся за развитие неинтересного продукта. Думаю, что для местного рынка очень перспективен проект MatoorZ. Это – Элина и Эльвина, которые поют на башкирском языке. Возможно, мы вместе сделаем песни на русском и татарском.

Мы уже выпустили сингл «Колхозник Малай». Сейчас это самая заказываемая песня на радиостанциях. А в башкирском сегменте Тик-тока этот трек чаще других используют в качестве фоновой музыки в видеороликах.

Кроме того, наш артист Вадим Магасумов прошел в полуфинал конкурса «Уфимская волна», а дуэт IXSITE & MECHEVAYA готовит в ноябре крупный релиз.

Кстати, недавно крупные издательства России и СНГ присвоили 100 LB статус лейбла. А сейчас мы объявляем кастинг: ждем авторов текстов, композиторов и вокалистов.

- 100 LB открыто для исполнителей любых жанров или же есть какая-то определенная направленность?

- Мы не зацикливаемся на жанрах, потому что понимаем, что тренды постоянно меняются. Вчера был популярен хип-хоп, сегодня – новая волна поп-музыки, а завтра, возможно, вернется рок в стиле Виктора Цоя или группы «Звери», но уже в новой ипостаси.

- В вашей команде задействованы не только музыканты?

- Сейчас у нас работают два аранжировщика, звукорежиссер, также стараемся продвигать людей, занимающихся созданием видео. Могу сказать, что мы создаем целую индустрию, башкирский шоу-бизнес.

Возможно, он существовал и раньше, но проявлял себя в основном фрагментарно. Мы осознанно начали свой путь с хайпа, но сейчас показываем, что можем заниматься более фундаментальными вещами.

- Кстати о хайпе. В прошлом году немало шума наделал ваш клип «ЯТБ». Расскажите историю его создания.

- Сначала появилась аранжировка, затем мы на студии начали поверх нее напевать разные мотивы. Певица Анна Курунова изобразила звуки, похожие на птичьи, и мы тут же их записали. Группой в 4-5 человек напели вокальные партии, а Галим Сынгизов написал текст. Песня была создана всего за 15-20 минут, если не считать сведение и мастеринг. А на следующий день мы сняли клип.

Что касается реакции на видео, то она, конечно, оказалась неоднозначной. Но я считаю, что мы достойно прошли «зону турбулентности», получив и немало одобрительных отзывов, причем не только из республики, но и из Москвы, Санкт-Петербурга и даже Таймыра.

Во-первых, мне кажется, что не скатились в откровенную пошлость. Дело в том, что наше общество (особенно молодежь) уже давно готово к подобным экспериментам. И если бы мы этого не сделали, вскоре кто-то выпустил бы нечто подобное за нас. А так этим клипом мы, можно сказать, «выжгли поле» и дали дорогу местным исполнителям новой формации.

Не могу не вспомнить также и наш следующий клип – «Башкортостан», в котором снялся комик Дамир Ильгамович. В этом видео мы решили показать, как люди отдыхают в Уфе, наш колорит. Помню, что ролик снимали два дня на лютом морозе – приходилось надевать дополнительные комплекты одежды.

- Каковы ваши дальнейшие планы?

- Мы собираемся поступательно развивать шоу-бизнес в регионе, открывать новых артистов и возможности. Возможно, со временем нам удастся распространить свое влияние за пределы республики.

Антон СУХАРЕВ.