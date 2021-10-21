Мустаев день

Синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий на 20 октября – мокрый снег, порывистый ветер. Однако в тот самый момент, когда зазвучали стихи Мустая Карима у памятника поэту по случаю 102-й годовщины его рождения, на небе засияло солнце – так Мустафа Сафич улыбнулся своим почитателям с небес…

– Символично, что мы собрались у памятника, расположенного в сквере, который носит его имя. Убежден, что творческое наследие Мустафы Сафича послужит примером для подрастающего поколения, – обратился к собравшимся на митинг глава администрации Ленинского района Олег Котов.

Сегодня имя великого поэта известно не только у нас, но и на всем пространстве СНГ. Издаются его книги, ставятся спектакли, в Казани открыт памятник, между Первопрестольной, Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Казанью, Ростовом-на-Дону и Анапой курсирует круизный теплоход, названный в его честь. В Москве, Екатеринбурге, Алма-Ате, не говоря уже о городах и селах республики, его именем названы улицы.

Хранительницей наследия народного поэта выступает и его дочь, директор фонда им. Мустая Карима Альфия Каримова.

– Мы сегодня собрались в любимом месте отдыха уфимцев, у памятника отцу. При его создании очень хотелось, чтобы был воплощен образ человека в расцвете сил, взгляд которого устремлен в будущее. Мустафа Сафич жил с верой и всегда с оптимизмом смотрел в будущее, с радостью общался с молодежью. Даже в самых трагических его произведениях читатель всегда находит светлое, – отметила Альфия Мустаевна.

– Я жила в одном доме с Мустафой Сафичем. Он был человеком с юмором, очень добрым и общительным, со всеми здоровался. Помню его с самого детства, часто встречала, прогуливающегося с супругой. Тогда у меня и в мыслях не было подойти с книгой и взять автограф, а теперь жалею об этом, – призналась актриса Национального молодежного театра им. М. Карима Юлия Ныркова.

– Сколько существуем, столько и будем чтить его память. Наш театр носит имя народного поэта. Ежегодно в октябре в преддверии и после дня рождения писателя мы показываем спектакли, поставленные по его произведениям. Во вторник провели совместную акцию с БГПУ им. Акмуллы. Студенты могли посмотреть «Долгое-долгое детство», а в среду – зал открыли для всех желающих, – сказал художественный руководитель Мусалим Кульбаев.

В этот день аспирантам и магистранту факультета башкирской филологии, востоковедения и журналистики Башгосуниверситета за успехи в изучении творчества народного поэта вручили гранты фонда его имени.

Аспирант Лилия Алтынгужина призналась, что читает произведения Мустафы Сафича с маленьких лет, а сейчас продолжает изучать его творчество как исследователь:

– В них всегда можно найти что-то новое и актуальное. Верю, что и в будущем студенты и аспиранты не раз будут к нему возвращаться.

Интересна выпускная квалификационная работа магистранта Эльнары Кутлиахметовой.

– Я искала паремиологические единицы в произведении «Долгое-долгое детство». Было очень увлекательно находить пословицы, поговорки и фразеологизмы, – поделилась она.

Также отметили и аспиранта Булата Зинурова, директора башкирской гимназии №20 им. Ф. Мустафиной.

– Сегодня я возглавляю учебное заведение, жизнь которого пронизана творчеством большого писателя. Оно не имеет географических границ, а философия и мудрость Мустая актуальны всегда!

Традиция продвижения молодых талантов – неотъемлемая черта характера Мустая Карима, он всегда трепетно относился к молодым писателям, поддерживал их, будучи на посту председателя Союза писателей. И эту миссию в башкирской литературе и культуре продолжает теперь фонд его имени.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.