Важное об отоплении: на какие моменты нужно обратить внимание, чтобы не мерзнуть и не платить больше

Наступил очередной отопительный сезон. Но продолжают поступать вопросы от горожан: почему счета приходят больше, чем у соседей, что делать, если в МКД нет теплосчетчика, где разграничивается ответственность за подачу отопления между управляющей компанией и ресурсоснабжающей. На эти и другие вопросы исчерпывающие ответы дал главный специалист МУП УИС Аркадий Никифоров.

- Аркадий Валерьевич, в чем преимущество оплаты за отопление по новой схеме?

- Оно в том, что жители знают, сколько тепла реально потребляет их дом, причем узнают это максимально просто и оперативно, безо всяких сложных расчетов, прямо из квитанций.

Давайте вспомним, как было раньше. В январе собиралась вся информация о количестве тепла, потребленном МКД в прошлом году. И проверялось, сколько было начислено собственникам в квитанциях (эта сумма могла отличаться от реального потребления как в большую, так и в меньшую сторону). По результатам делалась так называемая ежегодная корректировка: если было начислено меньше факта потребления, то производилось доначисление, если начислено больше, то сумма перерасчета выходила отрицательной. И начинались проблемы. Все зависело от добросовестности УК при проведении корректировки. Бывали случаи, когда перерасчет «в минус» собственникам приходилось выбивать через суд или через жалобы в Госжилинспецию. А бывали ситуации и обратные, когда УК, опасаясь жалоб жителей, не делала доначисление. В этом случае у такой компании происходил кассовый разрыв, ведь с ресурсоснабжающей организацией (РСО) она рассчитывалась по факту. В конечном итоге такая компания неизбежно приходила к банкротству. Как бы то ни было, эти ежегодные перерасчеты всегда вызывали огромное количество вопросов у собственников.

И в дальнейшем снова фактическое потребление домом прошлого года делилось на 12 и, исходя из этого, устанавливалась некая расчетная величина, которую ежемесячно начисляли собственникам в новом году, вне зависимости от того, сколько они реально потребили. И так – до следующего годового перерасчета.

Излишне говорить, что с этими «средними величинами», корректировками и т.п. собственники не видели оперативно и ясно реального потребления своего дома, а значит – не могли реагировать на неэффективную работу внутридомовой системы отопления. Все проблемы нивелировались и «размазывались».

- То есть раньше платежи распределялись на все 12 месяцев и поэтому были меньше, а сейчас суммы выше, потому что оплачиваемый период короче?

- Действительно, ежемесячные платежи раньше были меньше, но таких платежей было больше. Кроме того, хватало и жалоб собственников, которые не понимали, почему они платят за отопление летом. Теперь летом жители не платят. А суммарно по году сумма начислений не изменилась: мы провели сравнение начислений 2019-2020 гг., информация есть на нашем сайте mup-uis.ru в разделе «Потребителям».

- Горожанам необходимо учитывать также то обстоятельство, что если их дом не оборудован теплосчетчиком, платежи начисляются по нормативу и они существенно выше.

- Законодательство поделило все дома на 3 большие категории. Прежде всего, деление идет по размеру: дома с часовой тепловой нагрузкой больше 0.2 Гкал/ч и меньше этой величины. Если взять упрощенно, то пятиэтажки с более чем одним подъездом и дома с большей этажностью относятся к первой категории, а одноподъездные пятиэтажки и дома с меньшей этажностью – ко второй. И те и другие дома должны быть оснащены приборами учета, разница лишь в предельных сроках, к которым должно быть завершено это оснащение. В первую очередь оснащались приборами большие дома. Считалось, что в МКД с потреблением менее 0,2 Гкал/ч наличие прибора не так эффективно и ставить его необязательно. Теперь же обязательно и в них!

Дома, для которых наличие счетчика не является необходимостью, выделены в третью категорию. Это ветхие, аварийные объекты, здания, подлежащие сносу или капитальному ремонту, реконструкции, реновации. И вот если с первой категорией все однозначно – во всех «больших» домах прибор ставить обязательно и выгодно, то вторая и третья категории часто пересекаются. Именно небольшие дома обычно являются аварийными, готовятся под снос и т.п. Их плохое техническое состояние, низкая энергоэффективность не позволяют однозначно говорить, что установка прибора в таком доме однозначно выгодна. Тут собственники должны принять решение для себя. Если они решат, что желают рассчитываться по теплосчетчику, то должны провести общее собрание, на котором ответить на вопросы: 1) хотят ли они, чтобы им его установил ресурсник или желают обратиться в стороннюю организацию; 2) если по первому пункту принято положительное решение, то каким образом жители желают оплатить эту установку. По закону РСО обязано предоставить рассрочку на 5 лет, но собственники, чтобы сэкономить на процентах, могут сократить период рассрочки или вообще оплатить всю сумму единовременно. Далее, если принято решение, что прибор будет устанавливать РСО, то протокол необходимо направить в наш адрес. После этого мы его исполним.

Необходимо понимать, что просто установить прибор учета недостаточно. Необходимо его своевременно поверять, поддерживать в работоспособном состоянии, передавать показания в ресурсоснабжающую организацию. Эти функции входят в перечень работ по обслуживанию многоквартирного дома и должны исполняться управляющей компанией.

Ну и немного статистики. Всего МУП УИС обслуживает 1221 многоквартирный дом. Из них с нагрузкой более 0,2 Гкал/ч – 850. Отсутствуют приборы всего в 4 домах. Еще в 5 приборы есть, но вышли из строя. Вот эти 9 домов получили квитанции по нормативу.

С домами менее 0.2 Гкал/ч ситуация иная. Таких у нас 371. Из них в 35 стоят приборы, остальные 336 получают квитанции за отопление по нормативу. При этом 159 из них, по официально направленным в МУП УИС уполномоченными органами данным, попадают под категорию ветхих, аварийных, подлежащих сносу или капитальному ремонту, и они, в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об энергосбережении» не подлежат оснащению общедомовыми приборами учета.

- Как мы знаем, очень многое в подготовке дома к отопительному сезону зависит от управляющей компании. Что она должна была сделать? На какие моменты обратить внимание?

- Для того, чтобы понять, какая организация за что отвечает и какие работы проводит в рамках подготовки к отопительному периоду, необходимо определить, где находится граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между ресурсоснабжающей организацией и управляющей компанией. Преимущественно, границей балансовой принадлежности является наружная стена многоквартирного дома, граница эксплуатационной ответственности - место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с тепловой сетью, входящей в МКД.

При подготовке жилого дома к работе в отопительный период управляющая компания обязана: провести промывку и обеспечить исправность всей внутридомовой системы отопления, выполнить гидравлические испытания, устранить нарушения в системе отопления, выявленные в ходе предыдущего сезона, отремонтировать или заменить вышедшее из строя оборудование, утеплить чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери и т.д.

Для предоставления качественной коммунальной услуги отопления жителям многоквартирного дома особенно важно выполнять мероприятия по регулированию и наладке внутридомовой системы отопления. Регулировка должна обеспечить равномерное распределение тепловой энергии по каждому стояку здания, она же поможет не допустить отклонений температуры и давления теплоносителя от разработанных температурного графика и режимной карты работы инженерных систем. По опыту мы знаем, что в тех домах, где УК своевременно проводит ее, в зависимости от перепадов температуры воздуха за окном, потребление тепла значительно меньше, чем в аналогичных домах, где регулировка не проводится.

- Какую работу МУП УИС провело перед началом нынешнего отопительного сезона?

- Был проделан огромный объем работы. Мы заменили почти 2,0 п. км магистральных сетей и 2,0 п. км квартальных сетей ЦО и ГВС, установили 4 новых котла в котельных, отремонтировали оборудование в 48 котельных и в 71 центральном тепловом пункте. Провели гидравлические испытания сетей и испытания на максимальную температуру, экспертизу промышленной безопасности оборудования в целях оценки технического состояния устройств, применяемых на опасном производственном объекте. Подготовили оборудование газового хозяйства к работе в зимних условиях и оборудование хим. водоочистки. Завершаем строительство насосной станции по улице Гатчинской – в этом году планируем ввести ее в эксплуатацию.

Особое внимание уделено проверке готовности многоквартирных домов к работе в зимних условиях. Несмотря на ужесточение требований к управляющим организациям по подготовке к ОЗП, количество домов, где она выполнена в полном объеме, не превысило 5%. К началу отопительного сезона остальные 95% МКД были допущены с замечаниями.

- Наверняка поступили первые обращения от горожан. Удается ли решать вопросы оперативно?

- Обращения граждан действительно поступают и рассматриваются МУП УИС в максимально короткие сроки. Чаще всего запрашивают информацию по начислениям -

специалисты службы сбыта проводят индивидуальные разъяснения. Также жалуются на отсутствие отопления в отдельных комнатах - эти обращения мы перенаправляем в УК, чтобы они удалили воздушные пробки во внутридомовых системах отопления. Было несколько обращений, что в квартирах очень жарко. Их мы также перенаправили в УК, чтобы они провели регулировку во внутридомовых системах отопления.

Дополнительно хотелось бы отметить, что со стороны МУП УИС нарушений по срокам подачи тепловой энергии в дома либо отклонений по качеству предоставления данного коммунального ресурса нет. На тепловых источниках предприятия строго выдерживаются заданные температурный и гидравлический режимы. А вот превышение расхода подпиточной воды по ряду котельных мы фиксируем. О чем это говорит? О том, что заполнение внутренних систем отопления в домах произведено не в полном объеме. И сейчас УК проводят ее развоздушивание. Со стороны МУП УИС ежедневно ведется работа с управляющими организациями по устранению данных нарушений, так как они могут привести к нарушению гидравлического режима работы теплоисточников.

- Спасибо за беседу.

Анна Горюхина.