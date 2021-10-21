Здоровье теперь рядом

В поселке Аэропорт торжественно открыли первый в его истории фельдшерско-акушерский пункт.

- Это уникальное для региона модульное медицинское учреждение, в котором совмещены два филиала: взрослой поликлиники №1 и детской №2, – сообщил первый заместитель министра здравоохранения РБ Азат Рахматуллин.

В начале нулевых в поселке функционировал кабинет детского врача-педиатра. Но со временем старое помещение барачного типа, в котором он располагался, пришло в негодность, и в 2015 году его пришлось закрыть. Идея создания полноценного филиала поначалу упиралась в вопрос с документами на землю, однако в последнее время работы заметно ускорились – активная фаза строительства прошла минувшим летом. Возведение объекта велось на средства международного аэропорта «Уфа».

- Здесь будет оказываться полноценная медицинская помощь: прием участкового врача-педиатра, профилактика, а также прививание, - рассказала главный врач детской поликлиники №2 Эльвира Бикметова.

Всего в учреждении, рассчитанном на 37 посещений в смену, будут работать 4 сертифицированных специалиста – по два на каждый филиал.

После торжественной церемонии с участием почетных гостей - исполняющего обязанности генерального директора международного аэропорта «Уфа» Владислава Недорезова, главного врача поликлиники № 1 Илдара Хайдарова - пункт официально открыл свои двери, встретив уютной, светлой атмосферой. Пока в левой половине здания площадью 150 м² принимали самых маленьких пациентов, в процедурном кабинете фельдшер Лилия Бикбулатова приглашала взрослых на иммунизацию.

- Я работаю на этом участке больше десяти лет. В моем ведении 522 пациента (всего в поселке проживают 664 человека), и с большинством из них я знакома лично, - говорит она. – В основном, конечно, за медицинской помощью обращаются люди пожилые.

Конечно, жители остались довольны открытием медпункта. Еще вчера им ввиду особенностей территориального деления города (поселок Аэропорт относится к Кировскому району) приходилось преодолевать десятки километров, чтобы попасть на прием к врачу. В условиях пандемии такая ситуация рождала дополнительные риски. Но теперь, думается, большинство проблем будет решено. А старожилы Аэропорта и вовсе полагают, что за новым объектом последует дальнейшее улучшение местной инфраструктуры; и в поселке появятся новые магазины и светофоры.

- Очень рада, что наконец-то открыли пункт, - делится впечатлениями ветеран уфимского аэропорта Анастасия Иванова, проживающая в поселке тридцать лет. - Раньше участковый педиатр принимал нас в общежитии, а потом и вовсе приходилось ездить в город. Радует, что и вакцинацию теперь можно будет пройти в спокойной обстановке.

Антон СУХАРЕВ.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.