По доброй воле

С самого утра в штабе Ассоциации волонтеров Уфы кипит работа. Необходимо отработать все поступившие заявки. Они касаются помощи пожилым людям, находящимся на самоизоляции, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Прежде всего нужно доставить продукты и медикаменты.

- Обычно мы работаем по 7-8 заявкам, но в сейчас это число стабильно увеличивается, наш оператор проводит на телефоне буквально весь день, - говорит руководитель Ассоциации Елена Недопекина. - Чаще всего к нам обращаются пенсионеры.

Проинформировав обратившихся о предстоящем визите по телефону, собирают команду из трех волонтеров, которые облачаются в специальные зеленые куртки и на автомобиле едут «выполнять первый заказ» - к пенсионерке Надежде М., проживающей на проспекте Октября. Она попросила купить ей борщевой набор – по пять килограммов картофеля, лука и моркови. Вооружившись списком, добровольцы идут в рядом расположенный супермаркет и тщательно подбирают продукты – необходимо купить самое лучшее. Затем заказ доставляется до квартиры, а пенсионерка компенсирует потраченную сумму.

А вот вторая заявка, поступившая от 82-летней Дамиры Р., живущей в районе улицы Зорге, вышла нетипичной – возникла проблема с оплатой услуг кабельного телевидения. Оказалось, что оператор не принимает онлайн-платежи, поэтому пришлось обратиться непосредственно в организацию и расплатиться наличными.

- Такие заявки – нечасты, приходят 1-2 раза в неделю, - рассказывает волонтер Эльза Султанова. – В данном случае бабушке тяжело ходить, а оператор находится далеко – нет прямого автобусного рейса.

К слову, о самих волонтерах. Помогать людям идут и медики, и психологи, а вот 20-летний Азат Гизятуллов выбрал специальность «издательское дело».

- К волонтерской деятельности я приобщился еще в пятнадцать лет, - рассказывает он. – Началось все в летнем лагере с помощи в проведении различных мероприятий. Со временем пришло осознание, что могу быть полезен другим людям.

Кстати, студентам, активно задействованным в волонтерском движении, полагается и ряд преимуществ. В том числе, они могут рассчитывать на получение повышенной стипендии.

А участвовать в благотворительных акциях может каждый – достаточно заполнить форму на странице Ассоциации волонтеров Уфы в социальных сетях, и в случае одобрения заявки вас задействуют уже на ближайшем мероприятии.

Антон СУХАРЕВ.

Фото Андрея ВДОВИНА.