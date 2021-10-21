Чья труба в нашем подвале?

– Купила в ипотеку квартиру, прожив несколько дней, заметила на стенах конденсат в виде водяных капель и обратилась в обслуживающую организацию. Ее представители меня убеждали, что так происходит из-за проблем с вытяжкой, но оказалось, что в подвале прорвало стояк, и в наши комнаты поднимался пар, – пожаловалась в редакцию Элита П.

Заявительница также посетовала, что в квартире сыро, а у нее двое детей-инвалидов, один из которых астматик.

С вопросом жительницы мы обратились в ЖЭУ №29.

– Произошел прорыв трубы горячего водоснабжения. В настоящее время авария устранена. Чтобы помещение досконально просохло, необходимо время. Предоставить тепловые пушки, как просит собственница, что мы вправе, поскольку они могут стать причиной пожара, тем более, в квартире находятся дети, – ответил директор ЖЭУ Рустэм Хамидуллин.

Так, основную причину ЧП коммунальщики устранили. Но жительнице предстоит пройти тернистый путь, чтобы устранить последствия.

Дом, в котором живет Элита, двухэтажный, 1970 года постройки. Квартира со стороны двора имеет отдельный вход, куда мы и постучались.

– Прошел месяц. Сырость еще полностью не ушла, у нас отклеиваются обои, перестали закрываться межкомнатные двери, замки заржавели, появилась плесень. Два раза замыкало проводку, три дня не работала плита. Вещи влажные, в них выходим на улицу и быстро замерзаем, – показывает свое жилье хозяйка.

По словам Элиты, когда въезжали в квартиру, она была с идеальным ремонтом, о котором теперь остается только вспоминать. ЖЭУ возмещать убытки и помочь с ремонтом отказывается.

– У них не должно быть ни холодной, ни горячей воды. Трубы ГВС там вообще не должно быть, она самовозведенная. Авария – результат несанкционированной врезки. Мы за нее не отвечаем, тем не менее прорыв устранили, электроснабжение восстановили. По закону мы вообще должны стояк перекрыть, но, принимая во внимание, что в квартире семья с двумя детьми, этого не делаем, – пояснил Рустэм Альфирович.

Однако Элита уверяет, что ничего самовольно не устанавливала.

В сентябре она приобрела квартиру площадью 49 квадратных метров, со всеми коммуникациями. «Водопровод центральный: стальные трубы», «канализация центральная: чугунные трубы», «горячее водоснабжение центральное: стальные трубы» – так написано в техническом описании в документах на квартиру. Купила у мамы и дочери, которым жилье принадлежало с 2013 года. Еще раньше здесь был детский сад, который около 20 лет назад перевели в жилой фонд. Надо признать, история запутанная и с большими пробелами. Кому по праву принадлежит труба и кто за нее должен отвечать? В этом предстоит разобраться. Запрос с просьбой разъяснить ситуацию мы направили в Государственный комитет РБ по жилищному и строительному надзору.

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– Возмещения ущерба в данном случае можно добиться через суд. Очень сложно во всей этой истории доказать, кто произвел врезку горячего водоснабжения. Процедура не простая, требующая отключения системы, и сделать ее самостоятельно без управляющей компании практически невозможно, – прокомментировал ситуацию председатель центра общественного контроля в сфере ЖКХ Рим Булатов.

Мария Николаева.

Фото Андрея Вдовина.