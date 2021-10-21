Эффект чистого неба в центре мегаполиса

Мечта уфимцев иметь свой Арбат осуществится через два года, как раз к 450-летию столицы. А реконструкция самой улицы Октябрьской Революции начнется уже весной 2022 года. О перспективах будущей пешеходной магистрали во время выездного совещания рассказал руководитель администрации главы республики Александр Сидякин.

Для оценки сегодняшнего состояния объекта комиссия, в которую вошли также советник главы РБ по вопросам развития общественного пространства и городской среды, заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Уфы Ольга Сарапулова, специалисты по охране памятников, известные архитекторы и краеведы, прошла по улице. В центре внимания – дорожные коммуникации, памятники архитектуры и аварийные дома.

- Полноценное строительство начнется в весенне-летний сезон, - рассказал Александр Геннадьевич. - К 1 ноября завершается проектирование, которое заключает в себе много планировочных решений. Будет сужено дорожное пространство, останется по одной полосе в каждую сторону. Конечно, большая часть улицы Октябрьской Революции будет только для пешеходов.

Полностью сделать улицу пешеходной невозможно из-за плотного трафика транспорта в центре города. Но для будущих прогулок существенно расширят тротуарную часть, которую засадят зелеными крупномерами, появятся и велодорожки. Все провода, которые сейчас загромождают пространство, постараются спрятать под землю, чтобы получился эффект «чистого неба». Инженерные коммуникации и ливневая канализация будут обновлены. В конце 2022 - начале 2023 года начнется следующий этап – заход во дворы с целью их благоустройства.

По проекту большой пешеходный маршрут начнется от Гостиного двора, пройдет через проспект Салавата Юлаева к мечети «Ар-Рахим», которую надеются достроить к 2024 году, спустится через Монумент Дружбы к набережной.

- Конечно же, мы понимаем, что главная ценность улицы – дома, большинство из которых являются объектами культурного наследия, - продолжил Александр Сидякин. - Если пройти от пожарной части вниз, можно увидеть, что каждый дом - произведение искусства, где творилась своя история, связанная с развитием Уфы. Нам важно все это сохранить.

- Улица Октябрьской революции была одной из главных в городе. Здесь появились первый газовый фонарь и первая булыжная мостовая. Да и Монумент Дружбы – сакральное место зарождения Уфы, – считает председатель гильдии экскурсоводов Башкортостана Марина Игнатьева. - Собственно и сама бывшая Казанская возникла потому, что вела от одного рынка к другому – Нижнеторговому - и поворачивала на Казань.

Один из самых примечательных купеческих особняков расположен на пересечении с улицей Ленина и представлял ранее Торговый дом Николая Блохина, где в 1874 году открылась печатня, ставшая первой крупной частной типографией в Уфе. Кроме книжного магазина, здесь находилась библиотека, которую уфимцы называли «Блохинской». Дом работников искусств 1945 года постройки привлекал прежде всего необычным названием «ХЛАМ», образованным из словосочетания «Дом художников, литераторов и музыкантов». Особняк купчихи Ираиды Чижовой виден издалека – в помпезном желтом здании находится один из корпусов БГПУ им. Акмуллы. Переплетение элементов эклектики и позднего классицизма с изящной лепниной всегда вызывало интерес не только архитекторов, но и гостей столицы.

Дом №12 постройки 1889 года, где находится филиал Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди РБ, ранее принадлежал мужу Ираиды, Федору Егоровичу Чижову. Потомственного почетного гражданина Уфы, купца первой гильдии за несметные богатства называли «уфимским Крезом».

Делегация проходит мимо пожарной каланчи, где располагалось Главное полицейское управление Уфимской губернии. Средства на строительство здания городской полиции и устройство пожарной части собирали со всех горожан, в том числе с хозяев лавок, кожевенных заводов, бань, харчевен. Трудно сейчас представить, но тихая улица более ста лет назад пестрила множеством вывесок трактиров и магазинов – «Мануфактурный», «Часовой», «Галантерейный», «Кондитерская», «Модный» и «Булочная».

Церковь во имя святого Спаса Нерукотворного, построенная в честь победы над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года, до сих пор производит неизгладимое впечатление. «Уфимский акрополь» - так негласно называют его уфимцы, сравнивая храм с Казанским собором в Санкт-Петербурге. Фасад церкви украшала полукруглая колоннада из тридцати шести колонн, по краям находились колокольни с часовней в одной из них и сторожкой в другой. Раньше через овраг на улице Спасской-Новомостовой со стороны Большой Успенской (Коммунистической) был переброшен утраченный чугунный висячий на цепях мост, называемый «демидовским».

Одноэтажный каменный особняк Чуфаровских, богато украшенный архитектурными элементами фасада, широко известен как дом, в котором жил революционер, а впоследствии первый председатель Уфимской ЧК Петр Зенцов. Мы проходим усадьбу Шамовых со старообрядческой молельней, памятник деревянного зодчества - особняк Аверьяновых.

Всего на улице сосредоточено свыше 40 объектов культурного наследия, большинство из них – жилые, но, к сожалению, находящиеся в аварийном состоянии. На данный момент 15 домов расселены, что составляет примерно треть необходимого объема. Впоследствии они будут переведены в нежилой фонд, затем предложены инвесторам для восстановления и реконструкции вместе с преференциями. Их планируется выставить на торги с правом выкупа за 1 рубль и обязательством провести реставрационные работы. Власти рассчитывают, что зданиями заинтересуется бизнес, который сможет разместить в домах офисы, магазины, кафе и галереи. Как один из объектов юбилея Уфы республика профинансирует его в размере 2 млрд рублей.

В качестве эффективного примера работы с пространством в исторической части города назван коллектив Арт-Квадрата, руководитель которого Рим Бикмаев также принял участие в выездном совещании. Как известно, эта территория стала центром притяжения города, где организованы различные тематические зоны, решенные по новейшим дизайнерским идеям, и проводятся городские мероприятия. При этом организаторам удалось сохранить и отреставрировать объекты культурного наследия: «Чайную фабрику товарищества «Караван» («Вогау & Ко») по улице Чернышевского, 88, «Дом купца А.А. Хакимова» по улице Мустая Карима, 6 и мечеть «Хакимия». Креативных бизнесменов привлекут к реконструкции старинных особняков и здесь. По проекту у каждого обновленного памятника архитектуры будет свое общественное предназначение: один станет музеем, другой ремесленной лавкой, третий музыкальной студией, а где-то расположатся уютные кофейни и рестораны.

- Сложности в реализации проекта есть, но они преодолимы, - подчеркнул Александр Сидякин. - Реконструкция - серьезное дело, поэтому мы привлекли и московских урбанистов, и историков, краеведов, которые досконально знают историю улицы. Нужно сделать красиво, раз и навсегда.

Автор: Зиля БАДРИЕВА.

zilyamk@yandex.ru

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.