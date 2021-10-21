Атмосферный фронт

Концентрация большого количества нефтехимических производств делает Уфу одним из промышленных центров России. В то же время их работа приводит к выбросам в воздух вредных веществ и постоянным жалобам горожан на неприятные химические запахи. Проблема обсуждается уже многие годы, но так и не уходит с повестки дня. Для ее решения в столице и других городах республики будут устанавливаться автоматические датчики контроля качества воздуха. Это позволит оперативно отслеживать ситуацию и привлекать к ответственности владельцев производств, допускающих сверхнормативные выбросы в атмосферу.

По объемам промышленных выбросов в окружающую среду Уфа – на 8-м месте среди десяти самых загрязненных городов России и единственный входящий в десятку город-миллионник. Такие данные приводит глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Объем выбросов, производимых промышленностью, составляет 142 тысячи тонн в год. У лидера рейтинга, Норильска, данный показатель достигает беспрецедентных 1,8 миллиона тонн. В занимающем второе место Череповце объем выбросов - 280 тысяч тонн, в Новокузнецке – 278 тыс. т, в Липецке – 270 тыс. т, а в Магнитогорске – 186 тысяч тонн.

- Распределение мест в рейтинге достаточно точно показывает концентрацию крупнейших металлургических, нефтехимических и теплоэнергетических компаний, использующих грязные виды топлива, - заявила Светлана Радионова. - Во время проверок предприятия обычно укладываются в нормативы по выбросам. По отдельности. Но их нахождение на одном пятачке дает вот такую картину загрязнения. Это пробел в законодательстве. Нет методики расчетов совокупной нагрузки. Кроме того, мониторинг источников выбросов должен быть постоянным, а не только во время проверок.

Неблагоприятной экологическая обстановка характеризуется и в целом по региону. Согласно данным Минэкологии РБ, за год в атмосферу попадает около 930 тысяч тонн различных загрязняющих веществ. По этому показателю республика занимает седьмую позицию в России и первую – в Приволжском федеральном округе.

Основные источники выбросов - крупные нефтехимические производства и объекты топливно-энергетического комплекса. Всего же свыше 4 тысяч промышленных предприятий и организаций имеют источники выбросов загрязняющих веществ. По словам министра природопользования и экологии РБ Урала Искандарова, наибольшее негативное влияние на экологию оказывают предприятия нефтехимпереработки – на них приходится около 80% всех выбросов.

Комплексная проблема

На качество мониторинга состояния воздуха в Уфе и других городах республики влияет отсутствие у Башгидрометцентра автоматических станций контроля и узкий спектр определяемых веществ. Об этом заявила начальник ФГБУ «Башкирское УГМС» Вилора Горохольская.

По ее словам, для контроля качества воздуха имеется 20 постов. 10 из них расположены в Уфе, остальные – в Салавате, Стерлитамаке и Туймазах. Наблюдение проводится в ручном режиме и строго по графику три раза в сутки: в 7 утра, в час дня и в 7 вечера. Сверхнормативные выбросы вне времени наблюдений, в том числе наиболее частые ночные отследить уже не получится. Кроме того, контроль ведется только по 6 основным типам веществ-загрязнителей, при том что развернутый перечень включает 25 наименований. В результате многие жалобы населения на неприятный химический запах не находят официального подтверждения.

Ситуацию значительно осложняет тот факт, что в Башкирии в среднем более половины дней в году наблюдаются неблагоприятные метеоусловия (НМУ), когда воздушные выбросы промышленных предприятий не могут нормально рассеиваться в атмосфере. В 2020 году на территории республики было зафиксировано 235 дней с НМУ, в 2019 году – 205, а в 2018 – 202 дня.

Информация о наступлении неблагоприятных метеоусловий предоставляется территориальными органами Росгидромета. В зависимости от степени проявления НМУ делятся на три категории. Для каждой из них предприятия разрабатывают свои меры по снижению выбросов. Согласно закону, при первой категории НМУ должно быть обеспечено снижение выбросов в приземной концентрации на 15-20%, при второй – на 20-40%, при третьей – на 40-60%.

Проблема в том, что далеко не все предприятия снижают объемы выбросов при неблагоприятных метеоусловиях, ведь это может сказаться на производстве, привести к невыполнению контрактов, издержкам и снижению прибыли. А выявить таких нарушителей во многих случаях не позволяет несовершенство системы контроля.

Контроль на автомате

По словам заместителя директора Центра лабораторного анализа и технических измерений по РБ Алексея Карпухина, причиной сверхнормативных воздушных выбросов выступает износ оборудования. По его мнению, модернизация постепенно идет и часто ее ускоряют именно проверки и штрафы надзорных ведомств. Так, штраф в 446 миллионов рублей, наложенный на «Башнефть - Уфанетехим» несколько лет назад, привел к тому, что было заключено мировое соглашение, и предприятие вложило эти средства (по факту гораздо большую сумму) в модернизацию своего оборудования.

Но проверки как таковые не являются эффективным способом решения проблемы. О них всегда предупреждают заранее, сама процедура достаточно длительная, а незаконные выбросы происходят в то время, когда комиссий на объектах нет.

Ситуация может в корне измениться при условии установки на источниках выбросов, то есть по сути на каждой заводской трубе, онлайн-датчиков, передающих информацию в надзорные органы. По закону предприятия из первой группы экологической опасности, в которую входят и нефтеперерабатывающие заводы Уфы, до конца 2022 года должны получить комплексное экологическое разрешение, а затем в течение четырех лет установить датчики контроля на своих производственных объектах.

Не менее важную роль играет и система установленных в разных районах города автоматизированных постов контроля качества воздуха, позволяющих в режиме реального времени отслеживать опасные вещества и привлекать к ответу виновных в их появлении.

Сейчас для контроля атмосферных выбросов в республике действуют 7 автоматизированных станций. Из них 2 расположены в Стерлитамаке, 3 – в Уфе и по одной в городах Учалы и Сибай. В 2020 году за счет Фонда социальных целевых программ построены еще 2 станции в Салавате, их аккредитация должна пройти в текущем году.

В перспективе до 2024 года сеть станций контроля качества воздуха должна расшириться до 13 единиц. Пять из них будут работать в Уфе, 3 - в Стерлитамаке, 2 – в Салавате и по одной в Сибае, Нефтекамске и Учалах. Все это должно значительно улучшить положение дел в сфере контроля промышленных выбросов в атмосферу.

Алексей Фатыхов.