Под крышей дома твоего

В начале улицы Большой Успенской (Коммунистической), в квартале между Никольской (Гафури), Уфимской (Чернышевского) и Вавиловской (Зенцова) находилась до революции обширная площадь, вторая по значению после Верхне-Торговой. Продавали и покупали здесь сено, и звалась она, не мудрствуя лукаво, Сенной. А в 1902 году возвели на площади здание 2-й женской гимназии. Пространство вокруг по-прежнему было свободным, куда народ съезжался из окрестных деревень со своим нехитрым товаром. В 1909 году на Вавиловской улице поставили Вознесенскую церковь. В 1913 году Сенную площадь переименовали в Николаевскую в честь императора Николая II и 300-летия дома Романовых.
Давно уже нет Вознесенской церкви, на месте ее стоит средняя школа № 10. Но здание гимназии осталось и, как раньше, несет свет знаний. Был здесь Уфимский физический институт, институт иностранных языков, с середины 1950-х его занимает факультет иностранных языков (ныне романо-германской филологии, улица Коммунистическая, 19) Башкирского госуниверситета.
Когда в 1970-х я училась на инязе, площадь уже исчезла. Если встать лицом к ФРГФ, то по левую руку тогда находилось целое гнездо двухэтажных деревянных домиков с уютными дворами и разросшимися кленами и вязами, которые по осени усыпали землю золотистым ковром. Появились эти дома в 1932 году и были по тому времени вполне благоустроенными, с отдельными квартирами, с водопроводом и электричеством.
Листая подшивку «Красной Башкирии», я нашла любопытную заметку за январь 1947 года о том, как некий журналист-агитатор делал обход накануне первых послевоенных выборов в Верховный совет СССР в доме 17, корпус 6, на улице Сталина (Коммунистической). Как раз по левую руку от корпуса ФРГФ. Свои впечатления от общения с его обитателями он не преминул описать на страницах газеты.
«Этот дом я помню со времени первых выборов в Верховные Советы РСФСР и БАССР (т.е. с 1937 года, со времени принятия сталинской конституции). Жильцы этого дома, если не принимать во внимание перемены в одной-двух квартирах, остались те же, что и тогда. Но люди, обыкновенные советские люди, выросли, возмужали. Каждый на своем поприще шел вперед».
Жильцы и вправду оказались интереснейшими людьми, оставившими значимый след в истории города и республики. Слово автору.
«Дверь открывает нам приветливая женщина преклонных лет Елизавета Васильевна Вострикова. Много хороших, волнующих минут переживала за последние годы эта семья советских патриотов. Двадцать три года работает Елизавета Васильевна врачом-эпидемиологом. В 1942 году правительство наградило ее орденом «Знак почета». Муж тов. Востриковой - Исанин Григорий Ионович - научный сотрудник Башкирской научно-исследовательской станции животноводства. В 1945 году он успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук. Сама Елизавета Васильевна закончила диссертацию на тему «Дифтерия и борьба с ней в Башкирии».
Что значит преклонных лет? В 1950-1953 годы Елизавета Васильевна успешно возглавляла Республиканскую санитарно- эпидемиологическую станцию.
«Мы поднимаемся на второй этаж. В четвертой квартире нас встречает седоволосая, с удивительно ласковыми глазами и энергичными чертами лица женщина, Евгения Викторовна Лазарева - преподаватель русского языка и литературы в средней школе № 1. Тридцать пять лет она неизменно занята благородным делом воспитания подрастающего поколения.
- Вот и Дина пришла, - сказала Евгения Викторовна, улыбаясь и не скрывая свою гордость, гордость матери.
Через несколько минут в комнату вошла девушка среднего роста, в черной вязаной кофточке и черной юбке. У нее умные, ясные глаза и высокий чистый лоб».
Дина Наумовна Лазарева стала крупнейшим специалистом в области фармакологии, самым молодым профессором в истории Башкирского мединститута, доктором наук. А тогда, в 1947-м, когда ей было всего двадцать четыре года, она только-только защитила кандидатскую диссертацию, собиралась замуж за Вячеслава Георгиевича Плечева, участника войны, бывшего летчика, сумевшего преодолеть последствия многочисленных ранений и получить диплом врача. Дина Наумовна была человеком удивительно разносторонним: брала в юности уроки рисования, пела романсы под собственный аккомпанемент на фортепиано, занималась спортом.
Автор заметки в «Красной Башкирии» помнит Дину и ее сестру Еву еще школьницами, в довоенное время, и теперь с удовольствием отмечает жизненные успехи старшей из девушек.
«Дина, когда училась в Харьковском медицинском институте, была стипендиаткой имени академика Воробьева, а после - сталинской стипендиаткой. Ее как отличницу выдвинули в группу аспирантов. Она стала одной из первых аспиранток Башкирского медицинского института. В 1946 году Дина окончила аспирантуру и защитила диссертацию на степень кандидата медицинских наук. Тема ее диссертации «К токсикологии бензина из башкирских нефтей» была оригинальна и имела не только научное, но и сугубо практическое значение. Все оппоненты вынуждены были признать серьезность и глубину научной работы».
- В ближайшие годы думаю написать докторскую диссертацию, - говорит молодой ученый».
Следуем дальше за автором по лестницам и переходам дома № 17/6.
«Жительница восьмой квартиры Фатима была тихой и малограмотной девушкой. Она работала рядовой работницей на кондитерской фабрике «Башкондитер». Сейчас Фатима Гильманова мастер фабрики. За успешную работу во время Отечественной войны она награждена значком «Отличник пищевой промышленности» и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Скромная семья коммунистов живет в третьей квартире. Во время прежних выборов Александр Булавин - рядовой работник партийного аппарата, жена его Степанида Лукьяновна была домохозяйкой. Сейчас Булавин служит в Советской Армии, награжден правительственной наградой. Степанида Лукьяновна заведует почтовым отделением. Для бывшей батрачки, домохозяйки-самоучки - это серьезное достижение.
Хамит Гареев до войны работал техническим редактором в издательстве. Когда грянула великая война, Хамит уехал на фронт. До этого ему не довелось служить в армии, и он впервые надел военный мундир. Но со своей задачей Хамит Гареев справился отлично. Он прошел от Кавказа до Германии. Уехал на фронт рядовым, приехал в чине капитана Советской Армии. Его боевой путь отмечен пятью правительственными наградами. Новый год и новые выборы Хамит встречает уже на посту заместителя директора Башгосиздата по производственной части».
Товарищ Гареев трудился в Башкирском книжном издательстве с 1935 года по 1973-й с перерывом на годы войны. Руководил редакцией политико-массовой и производственно-технической литературы, где выпускались книги и брошюры по партийному и советскому строительству, по исторической, технической, краеведческой и документальной тематике.
«Восемь лет назад жительница шестой квартиры, спокойная и напористая башкирка Зайнаб Биишева, не была еще известна как детская писательница. Теперь изданы две ее книги для детей, третья находится в печати. Биишева заканчивает новую повесть».
Это повесть «Мальчик-партизан» и написанная на ее основе пьеса «Дружба». Мы привыкли видеть на фотографии Биишеву монументальной фигурой с решительным поворотом головы. Но вот снимок, где Зайнаб Абдулловна совсем молодая, и лишь серьезный, задумчивый взгляд напоминает ее взрослый облик.
«Многогранен и разносторонен созидательный труд жильцов корпуса № 6. Каждый по-своему, преисполненный одним благородным стремлением, идет вперед и переступает порог нового года, готовясь к всенародному празднику - выборам в Верховные Советы. Пожелаем им больших успехов в наступающем году», - на победной ноте заканчивает журналист свой материал.
Сейчас домов под общим номером 17 нет, здесь высятся жилые многоэтажки. И вместо деревьев в золотой листве двор заполонили автомобили.
Анна Маслова.
nyura.maslova2017@yandex.ru