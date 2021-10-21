Под крышей дома твоего

В начале улицы Большой Успенской (Коммунистической), в квартале между Никольской (Гафури), Уфимской (Чернышевского) и Вавиловской (Зенцова) находилась до революции обширная площадь, вторая по значению после Верхне-Торговой. Продавали и покупали здесь сено, и звалась она, не мудрствуя лукаво, Сенной. А в 1902 году возвели на площади здание 2-й женской гимназии. Пространство вокруг по-прежнему было свободным, куда народ съезжался из окрестных деревень со своим нехитрым товаром. В 1909 году на Вавиловской улице поставили Вознесенскую церковь. В 1913 году Сенную площадь переименовали в Николаевскую в честь императора Николая II и 300-летия дома Романовых.

Давно уже нет Вознесенской церкви, на месте ее стоит средняя школа № 10. Но здание гимназии осталось и, как раньше, несет свет знаний. Был здесь Уфимский физический институт, институт иностранных языков, с середины 1950-х его занимает факультет иностранных языков (ныне романо-германской филологии, улица Коммунистическая, 19) Башкирского госуниверситета.

Когда в 1970-х я училась на инязе, площадь уже исчезла. Если встать лицом к ФРГФ, то по левую руку тогда находилось целое гнездо двухэтажных деревянных домиков с уютными дворами и разросшимися кленами и вязами, которые по осени усыпали землю золотистым ковром. Появились эти дома в 1932 году и были по тому времени вполне благоустроенными, с отдельными квартирами, с водопроводом и электричеством.

Листая подшивку «Красной Башкирии», я нашла любопытную заметку за январь 1947 года о том, как некий журналист-агитатор делал обход накануне первых послевоенных выборов в Верховный совет СССР в доме 17, корпус 6, на улице Сталина (Коммунистической). Как раз по левую руку от корпуса ФРГФ. Свои впечатления от общения с его обитателями он не преминул описать на страницах газеты.

«Этот дом я помню со времени первых выборов в Верховные Советы РСФСР и БАССР (т.е. с 1937 года, со времени принятия сталинской конституции). Жильцы этого дома, если не принимать во внимание перемены в одной-двух квартирах, остались те же, что и тогда. Но люди, обыкновенные советские люди, выросли, возмужали. Каждый на своем поприще шел вперед».

Жильцы и вправду оказались интереснейшими людьми, оставившими значимый след в истории города и республики. Слово автору.

«Дверь открывает нам приветливая женщина преклонных лет Елизавета Васильевна Вострикова. Много хороших, волнующих минут пере­живала за последние годы эта семья советских патриотов. Двадцать три года работает Елизавета Васильевна врачом-эпидемиологом. В 1942 году правительство на­градило ее орденом «Знак почета». Муж тов. Востриковой - Исанин Григорий Ионович - научный сотрудник Баш­кирской научно-исследовательской стан­ции животноводства. В 1945 году он успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата ве­теринарных наук. Сама Елизавета Васильевна закончила диссертацию на те­му «Дифтерия и борьба с ней в Баш­кирии».

Что значит преклонных лет? В 1950-1953 годы Елизавета Васильевна успешно возглавляла Республиканскую санитарно- эпидемиологическую станцию.

«Мы поднимаемся на второй этаж. В четвертой квартире нас встречает седо­волосая, с удивительно ласковыми глазами и энергичными чертами лица женщина, Евгения Викторовна Лазарева - преподаватель русского языка и литературы в средней школе № 1. Тридцать пять лет она неизменно занята благородным делом воспитания подрастающего поколения.

- Вот и Дина пришла, - сказала Евгения Викторовна, улыбаясь и не скрывая свою гордость, гордость матери.

Через несколько минут в комнату вошла девушка среднего роста, в чер­ной вязаной кофточке и черной юбке. У нее умные, ясные глаза и высокий чистый лоб».

Дина Наумовна Лазарева стала крупнейшим специалистом в области фармакологии, самым молодым профессором в истории Башкирского мединститута, доктором наук. А тогда, в 1947-м, когда ей было всего двадцать четыре года, она только-только защитила кандидатскую диссертацию, собиралась замуж за Вячеслава Георгиевича Плечева, участника войны, бывшего летчика, сумевшего преодолеть последствия многочисленных ранений и получить диплом врача. Дина Наумовна была человеком удивительно разносторонним: брала в юности уроки рисования, пела романсы под собственный аккомпанемент на фортепиано, занималась спортом.

Автор заметки в «Красной Башкирии» помнит Дину и ее сестру Еву еще школьницами, в довоенное время, и теперь с удовольствием отмечает жизненные успехи старшей из девушек.

«Дина, когда училась в Харьковском медицинском институте, была стипен­диаткой имени академика Воробьева, а после - сталинской стипендиаткой. Ее как отличницу выдвинули в группу ас­пирантов. Она стала одной из первых аспиранток Башкирского медицинского института. В 1946 году Дина окончила аспирантуру и защитила диссертацию на степень кандидата медицинских наук. Тема ее диссертации «К токсикологии бензина из башкирских нефтей» была оригинальна и имела не только научное, но и сугубо практическое зна­чение. Все оппоненты вынуждены были признать серьезность и глубину научной работы».

- В ближайшие годы думаю написать докторскую диссертацию, - гово­рит молодой ученый».

Следуем дальше за автором по лестницам и переходам дома № 17/6.

«Жительница восьмой квартиры Фатима была тихой и малограмотной девуш­кой. Она работала рядовой работницей на кондитерской фабрике «Башкондитер». Сейчас Фатима Гильманова мастер фабрики. За успешную работу во время Отечественной войны она награждена значком «Отличник пищевой промышленности» и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Скромная семья коммунистов живет в третьей квартире. Во время прежних выборов Александр Булавин - рядовой работник партийного аппарата, жена его Степанида Лукьяновна была домохозяйкой. Сейчас Булавин служит в Советской Армии, награжден правительственной наградой. Степанида Лукьяновна заведует поч­товым отделением. Для бывшей батрач­ки, домохозяйки-самоучки - это серьезное достижение.

Хамит Гареев до войны работал тех­ническим редактором в издательстве. Когда грянула великая война, Хамит уехал на фронт. До этого ему не дове­лось служить в армии, и он впервые надел военный мундир. Но со своей за­дачей Хамит Гареев справился отлично. Он прошел от Кавказа до Германии. Уехал на фронт рядовым, приехал в чи­не капитана Советской Армии. Его бое­вой путь отмечен пятью правительственными наградами. Новый год и новые выборы Хамит встречает уже на посту заместителя директора Башгосиздата по производственной части».

Товарищ Гареев трудился в Башкирском книжном издательстве с 1935 года по 1973-й с перерывом на годы войны. Руководил редакцией политико-массовой и производственно-технической литературы, где выпускались книги и брошюры по партийному и советскому строительству, по исторической, технической, краеведческой и документальной тематике.

«Восемь лет назад жительница шестой квартиры, спокойная и напористая башкирка Зайнаб Биишева, не была еще из­вестна как детская писательница. Теперь изданы две ее книги для детей, третья находится в печати. Биишева заканчивает новую повесть».

Это повесть «Мальчик-партизан» и написанная на ее основе пьеса «Дружба». Мы привыкли видеть на фотографии Биишеву монументальной фигурой с решительным поворотом головы. Но вот снимок, где Зайнаб Абдулловна совсем молодая, и лишь серьезный, задумчивый взгляд напоминает ее взрослый облик.

«Многогранен и разносторонен созидательный труд жильцов корпуса № 6. Каждый по-своему, преисполненный од­ним благородным стремлением, идет впе­ред и переступает порог нового года, готовясь к всенародному празднику - выборам в Верховные Советы. Пожелаем им больших успехов в наступающем году», - на победной ноте заканчивает журналист свой материал.

Сейчас домов под общим номером 17 нет, здесь высятся жилые многоэтажки. И вместо деревьев в золотой листве двор заполонили автомобили.

Анна Маслова.

nyura.maslova2017@yandex.ru