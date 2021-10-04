Юбилей русской Мельпомены, или Вы непременно влюбитесь!

- Посмотри, как красиво! Три речки, лес, город на горе… Правда, это признак того, что метро построить, скорее всего, не получится… Но зато какие люди хорошие! - заявил залу представительный господин во фраке, как бы обозревая просторы, открывающиеся с крутого бельского склона.

- Ты прав. На родину похоже… Но чего-то не хватает, - протянул в ответ другой нарядный господин.

Действительно, в 1861 году Уфе не хватало театра. И как раз в этом году стараниями жены уфимского губернатора Григория Сергеевича Аксакова, сына знаменитого писателя, Софьи Александровны было построено первое в городе театральное здание. С тех пор театральная жизнь в Уфе не прекращалась ни на год. И именно с этой даты ведет свою историю Государственный академический русский драматический театр РБ, который на днях отпраздновал свое 160-летие! Все страсти, кипящие на сцене и за кулисами, воплотились в веселом спектакле-капустнике, созданном специально по этому случаю.

Думается, с тех самых пор, как на подмостки вышли женщины – актрисы, примадонны, богини сцены – началось и соперничество между ними, соперничество во всем – от ролей до личной жизни. И взорам восхищенной публики явились две народные артистки республики – две красавицы, два ярких таланта, по счастью, отделенные друг от друга двухэтажной конструкцией.

- Ах, вы, мужчины, постоянно неверны! – упрекала одна, то принимая, то не принимая ухаживания мсье Жака, кавалера с неподражаемыми манерами и усами.

- А вы, женщины, непостоянно верны! – не терялся он.

- Ах, это меня вы все должны поддерживать! Мой талант не оценить в рублях!

Мсье Жак тем временем волшебным образом оказывался уже у ног другой дамы, давая первой возможность хорошенько все подслушать.

- Французских мамзелей я уже играла, английских королев – тоже… перехожу на роли благородных матерей! И вообще покидаю эту сцену! - вздыхала одна из примадонн.

(При этих словах мне захотелось крикнуть: «Даже не вздумайте! Ведь, слава богу, интересных ролей у вас хватает!»).

Только не подумайте, что так все и есть на самом деле – напротив, Русский драмтеатр всегда отличался дружными и слаженными актерскими ансамблями.

- Директор идет!

И актриса… поспешно натянула антиковидную маску. В самом деле, многих горожан только проверяющие инстанции и могут заставить ее надеть – как следует, на нос.

Мужская же часть коллектива в то же время была охвачена творческими метаниями истинно мольеровских масштабов:

- Вот у меня есть комедии – легкие, смешные…

- А ты попробуй стать истинным трагическим актером! Да, для этого надо потрудиться, пострадать, ну так ты же русский человек!

(Тут к чести театра следует заметить, что самые трагические шекспировские, достоевские и горькие сцены он всегда умел преподносить с хорошим вкусом и без излишнего надрыва.)

Был здесь и Николай Алексеевич ИвАнов из одноименной чеховской пьесы, поставленный недавно режиссером Григорием Лифановым. (Но – больше никаких имен! Поскольку в спектакле был занят и прекрасно играл свою роль каждый член труппы.) Он слегка спустился в зрительный зал и, по своему обыкновению, принялся искать смысл жизни в восторженных глазах молодых девушек.

- Вот эта точно влюбится в меня!

- Пожалей же ее! - стонал, согласно пьесе, партнер.

- Нет, не могу! И приглашаю вас на свидание по адресу – проспект Октября, 79, в 7 часов!

И будьте уверены: незадолго до этого времени у девушки вдруг заколотится сердце, и она пойдет, да что там – побежит на встречу с этим ИвАновым, который, как все у Чехова, сам себя не понимает, зато девушек понимает прекрасно!

Все эти талантливые и утонченные люди и не подозревали, что в недрах страны уже зреет революция, которая очень скоро широким шагом ворвется в их квартиры, попробует печенье, опрыскается их духами… а сами они в большинстве своем незаметно исчезнут… Правда, останется Семен Семенович Подсекальников, ночами томимый мыслями о ливерной колбасе, своем безработном положении и не дающий из-за этого спать жене Маше.

- Знаешь, Семен, ты во мне этой ливерной колбасой столько убил, столько убил… - воскликнула несчастная Маша. Да уж, будь предлогом колбаса или что другое, а семейная жизнь часто оборачивается истинным театром.

Изобразить 1920-е артистам не составило никакого труда - ведь в Русском драматическом шли и «Самоубийца» Н. Эрдмана, и «Что за жизнь такая?» по произведениям А. Аверченко, М. Зощенко, Н. Тэффи и других корифеев юмора того времени.

Кстати, декорацией к представлению послужил тот самый почти настоящий Старый дом из одноименной пьесы, как нельзя лучше иллюстрируя мысль «Театр - наш дом». Как и в пьесе, он стал не только домом, а практически самостоятельным действующим лицом. И по его лестницам и холлу уже бодро маршировала спортивная молодежь, знаменуя собой новую жизнь, которая была значительно веселее прежней, несмотря на то, что отдельным несознательным элементам все еще хотелось колбасы...

И отдельно можно восхититься труппой, которая заставит зрителя мгновенно перейти от легкомысленного веселья к трагедии военного времени. О ней не мог не напомнить театр, откуда на войну ушли более восьмидесяти членов коллектива, где была сформирована фронтовая актерская бригада и где идет прекрасный спектакль по повести Мустая Карима «Помилование»…

Естественно, хороший театр всегда озабочен поиском новых форм. И в Русдраме нашли актуальную форму даже для Вильяма нашего Шекспира, которую, возможно, оценил бы и сам эталон драматургии. Подумайте: ведь сегодня Ромео, Джульетта и все прогрессивно мыслящие жители Вероны непременно переписывались бы в Ватсапе. Какое там безмолвное восхищение, незаметные полуулыбки, вздохи под балконом?! Зато сколько возможностей для Ромео пригласить Джульетту на танец! А у Джульетты - сказать Парису, что она о нем думает! Какая стремительность действия! Словом, учитесь, молодые драматурги!

Как приятно было посмотреть и на звезд, и на молодое пополнение труппы и увидеть, что все они - молоды, ослепительны и полны желания играть для нас! И с глубокой печалью и искренней благодарностью актеры и уфимцы вспомнили Михаила Исаковича Рабиновича, покинувшего нас в этом году и руководившего Русдрамом более 37 лет - и каких лет! Никаких драматургических придумок для этого было не нужно: зрители и так все время узнавали сцены из его спектаклей.

Новых успешных постановок и полных залов пожелал имениннику заместитель министра культуры РБ Ранис Алтынбаев. Также тепло поздравили старейший в Уфе дом Мельпомены директора других театров. А Ранис Раисович вручил Почетные грамоты министерства культуры РБ народным артисткам республики Ольге Лопуховой и Ирине Агашковой. Благодарственными письмами министерства культуры РБ были награждены заслуженная артистка России Татьяна Калачева, народная артистка РБ Светлана Акимова и заслуженная артистка РБ Валентина Гринькова. Также Светлана Акимова и Валентина Гринькова удостоились премии театра «Признание» за верное служение Театру. Молодой актер Иван Овчинников был награжден за успешный сезон 2020-2021 годов, в котором он не только сыграл во всех четырех премьерных спектаклях, но и был срочно введен на несколько важных ролей. А актер Николай Рихтер совсем недавно удостоился награды за лучшую мужскую роль в спектакле «ИвАнов» на межрегиональном фестивале «Волга театральная».

Ну вот я и раскрыла несколько имен… И знаете что? Очень захотелось посмотреть в театре-имениннике все, что я еще не видела!

Екатерина КЛИМОВИЧ.

katrina_1978@mail.ru