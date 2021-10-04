Спрос был высокими

«Папа, можно я оставлю твою фамилию, когда выйду замуж?» - слова дочери Олег Иосифович Фледербахер, которому 30 октября исполняется 85 лет, вспоминает с гордостью. И по праву: за 60 лет работы с его помощью возведены самые знаковые здания в Уфе. Путешествие по ним можно начать с Конгресс-холла и закончить в Черниковке.

Почетному строителю России фамилия досталась от отца-австрийца, который родился в городе Грац в 1887 году. Когда в 20-х годах прошлого столетия большевики начали оживлять отечественную промышленность, началась закупка за границей оборудования для демидовских заводов в Челябинской области. А к нему потребовались специалисты для монтажа и запуска. Приехал в Россию и молодой инженер Иосиф Фледербахер. Иностранцев встретили хорошо, они обжились и завели семьи. Австриец женился на местной девушке Александре Сарафановой. Первый звоночек прозвенел, когда в Кыштыме начали строить завод ядерного арсенала. Фледербахерам велено было выселиться, и те решили перебраться в Свердловск, поближе к родне матери. Однако здесь через полгода отца Олега как представителя немецкой фамилии и возможного шпиона арестовали, и больше его жена и дети не видели. А к тому времени в семье осталось трое, да еще четвертый обещал появиться через месяц-два. Как жил в то время с клеймом сына врага народа, Олег Иосифович не любит вспоминать, но можно представить, что за доля досталась его маме - вдове с четырьмя детьми на иждивении. Лишь в 1956 году отец был посмертно реабилитирован.

Самое большое сожаление мальчик испытал, когда мандатная комиссия не позволила ему поступить в летное училище. А ведь тогда на слуху были рекордные полеты на дальность знаменитых летчиков... Но Олег не опустил руки и пошел учиться в техническое училище в Салавате, где жила сестра матери. Молодого слесаря-монтажника шестого разряда направили на строительство нефтехимического завода №18, ныне Салаватнефтеоргсинтез. После службы в армии парень решил добавить знаний и окончил в Москве специальные курсы по подъемно-транспортному оборудованию. По направлению попал в Уфу, где еще заочно окончил Политех. По своей специальности проработал 27 лет в «Союзлифтмонтаже» бригадиром, прорабом, начальником участка, а еще 20 – в Управлении капитального строительства при горисполкоме и в Инвестиционно-строительном комитете администрации Уфы.

- Не могу пожаловаться: хорошая карьера сложилась. Особенно помогал на первых порах управляющий трестом №3 Леонид Львович Балабан, с его помощью мне тогда выделили квартиру, - вспоминает Олег Иосифович. – А всего за более чем четверть века установил 5 тысяч лифтов.

Специалист по монтажу подъемно-транспортного оборудования был востребован, ведь даже мы порой не догадываемся, что лифты нужны как на Павловской ГЭС, так и в библиотеке имени Крупской.

В должности заместителя директора по производству Олег Фледербахер строил больницы, спорткомплексы, культурные учреждения, жилье. Большинство крупных объектов тоже возводились под его надзором: Конгресс-холл, стадион «Нефтехимик», комплекс «Биатлон», Госцирк, Русский драматический театр, мечеть «Ляля Тюльпан». Участвовал он и в реконструкции Собора Рождества Богородицы, музея Боевой Славы в парке Победы. За 21 год его работы в Управлении капитального строительства появились Сипайлово, Инорс, Глумилино, новостройки в Деме, Шакше, Затоне.

- Пережил, как у нас шутили, семь руководителей УКС, которые получали назначения «наверх», - смеется Олег Иосифович.

Есть и такая страница в биографии: возведение монумента участникам локальных войн на улице Комарова. Особенно много пришлось работать над сетью инженерных коммуникаций, которые хоть и невидимы глазу и находятся под землей, но имеют большое значение для жизнедеятельности города. В свое время больших хлопот доставило Сипайлово, а точнее его инфраструктура. Пришлось переосмысливать магистральные тепловые сети, работу котельных и подстанций. Так, ливневые канализации подняли повыше, потому что в них при разливе затекала речная вода.

Метро не пошло

- Как раньше строили дома? Производили ли геологическую разведку, ведь не секрет, что сейчас карстовые провалы сказываются на сохранности зданий? – задаю я строителю несколько провокационный вопрос.

Олег Иосифович отметил, что сотрудничество с профильными институтами и ведущими геологами позволяло правильно проектировать дома, а технический надзор тщательно осуществлял контроль. В качестве примера он рассказал, как в Уфе пытались построить метро. Официально начало проектирования было одобрено Комиссией Госплана СССР в 1981 году. Подземная железная дорога должна была соединить северную и южную части города. В мае 1996 года Борис Ельцин торжественно заложил первый камень в строительство метрополитена, а в июле того же года сооружение уфимского метро было внесено в федеральную программу. При горисполкоме была создана специальная дирекция, которая занималась реализацией проекта. Но при подсчетах оказалось, что нужны очень большие средства, да и они бы не оправдали себя из-за сложности с географией и геологией города. Вторая ветка, которая тянулась от Бульвара Славы до Черниковки, предназначалась для удобства заводчан. Но, как показали изыскания, ее первая станция оказалась по рельефу гораздо выше конечной, что усложнило бы ее возведение. Поэтому эксперты сделали вывод, что гораздо менее затратно развивать наземный транспорт. На данный момент проект уфимского метрополитена сдан в архив, а его альтернативой рассматривается скоростной надземный трамвай.

- В лучшие времена в городе строили по 360 000 квадратных метров жилья, потом по двести и так далее по нисходящей, - переходим мы с моим собеседником на другую тему. - Тогда финансирование было бюджетное, не задумывались, откуда взять денег, как нынешним строителям. Выражение «освоить объемы» говорило о многом. Допустим, выделялось 2 млрд рублей и задача наша состояла в том, чтобы вовремя сдать объекты. За день делали три этажа многоэтажки. Порой приезжаешь на стройку и не узнаешь местности.

С переходом на коммерческие рельсы возведение жилья начало испытывать сбои, особенно в 90-е. Однако муниципалитет во все времена строил социальные объекты, не переставая.

Со строительными структурами руководства республики работали в полном взаимопонимании. Как вспоминает Олег Иосифович, нередко приходилось приходить в высокие кабинеты и просить помощи, но и спрос с генподрядчиков был высоким. Особенно запомнилось Олегу Иосифовичу строительство спорткомплекса «Уфа-Арена», который надо было сдать к началу чемпионата. На его месте ранее располагались стадион «Труд» и частные дома, которые пришлось расселять. Строительство заняло около двух лет, и сдача ледового дворца была приурочена к празднованию 450-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России.

- Очень сложный объект с точки зрения инженерных сооружений, проектированию, автоматике отопления и функционированию ледового катка, по месту расположения в центре, а также по финансированию. Только субподрядных организаций насчитывалось более 30, среди них и москвичи. Иногда так бывало: бурим сваи, а рядом еще ветхий дом сносят, - замечает он. – Меня назначили в том, 2007-м, директором штаба стройки. Сроки были такие сжатые, что сами не верили, уложимся ли в них. Но работали день и ночь, успев к началу матча между хоккейными сборными России и Канады.

Жизнь как сложная задача

На вопрос, как изменилась Уфа за годы, прожитые здесь, Фледербахер улыбнулся, выдержав паузу.

- В пятидесятые город выглядел совсем по-другому. На месте Бельского моста была понтонная переправа, которая разводилась при прохождении судов, - отметил он. – И сейчас иду по улицам и иногда не узнаю районы, так быстро застраивается столица высотными зданиями в 25-30 этажей. Во благоустроенных дворах появились детские площадки с резиновым основанием. О таком раньше и мечтать не могли!

Также по его словам, радуют памятники старины, парки наподобие Сада Аксакова. В то же время сожаление вызывают купеческие особняки на Карла Маркса, 13 и 15, занавешенные баннерами. Ведь в свое время в квартал было вложено более 600 млн рублей для подготовки площадки и выселения жильцов. Инвесторы приходят и уходят, но настоящих хозяев для них так не нашлось.

Последнее здание Олег Иосифович сдал в 2016 году – высотка для молодых ученых Уфимской академии наук.

- Достойно жить и трудится в непростые времена, никому не мешая, занимаясь тяжелым созидательным трудом в течение 60 лет, и не потерять себя - сложная задача, - резюмирует Олег Фледербахер.

Сейчас, как он шутит, борется с коронавирусом: полгода назад сделал прививку и собирается на ревакцинацию. Радуется простым человеческим вещам: общению с детьми и любимой внучкой, прогулкам по любимому городу, воспоминаниям о годах, которыми он по праву гордится.

Зиля БАДРИЕВА.

zilyamk@yandex.ru

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.