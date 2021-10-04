С маской и прививкой

12 октября вступили в силу новые антиковидные ограничения. В общественные места – торговые центры, театры, кино, музеи, междугородний общественный транспорт теперь можно попасть, только показав сертификат о вакцинации либо специальный штрихкод. Также действуют справки о недавно перенесенном COVID-19, а до 27 октября еще и отрицательный ПЦР-тест.

Охранники добросовестно проверяют документы у всех без исключений. Глава администрации Уфы Сергей Греков посетил крупнейший ТРЦ – «Планету», Лайфстайл центр «Башкирия» и лично проверил, как исполняются указы главы республики. На входе у него самого проверили наличие сертификата.

Если необходимых документов нет, посетителю напоминают о важности вакцинации и просят с пониманием отнестись к введенным ограничениям. В тех торговых центрах, где есть пункты вакцинации, предлагают сразу же пройти в него. В ходе инспекционного выезда Сергей Николаевич ознакомился с работой мобильных пунктов, поинтересовался имеющимися мощностями приема и динамикой желающих привиться против коронавируса.

– В некоторых учреждения не совсем правильно понимают указ, требуя именно QR-код для сканирования, это неправильно! Подойдут бумажная или PDF-версия сертификата. Не все имеют личный кабинет в Госуслугах, особенно пенсионеры. Кому-то просто неудобно каждый раз искать в приложении. Такое решение было принято, чтобы уменьшить количество конфликтных ситуаций, – говорит начальник отдела контрольных мероприятий Министерства торговли и услуг РБ Владимир Сайгак.

Вместе с представителями антиковидных комиссий мы прошлись по торговым объектам. После короткого инструктажа из администрации Демского района в рейд отправились несколько групп активистов. Среди них – сотрудники отдела координации торговли, представители Центра общественной безопасности, полицейские. Первым в список крупных ТЦ, подлежащих входному контролю, попал рынок «Южный».

– Доброе утро, ваши маска и сертификат, – любезно встречает нас на входе молодой человек.

Показав справку о прививке и поправив маску, проходим дальше, где охранник измеряет температуру тела. Реакция посетителей неоднозначна: одни сразу тянутся к сумке/телефону, чтобы показать, другие говорят, что забыли и разворачиваются, третьи жалобным голосом просят пропустить, обещая принести завтра, а кто-то вступает в споры...

– Не взял с собой, и что теперь, я не смогу открыть свою точку? Что ж, придется вернуться домой, а живу я в Кировском районе… – говорит один из арендаторов, разворачиваясь.

Кто-то возмущается, что их не пускают «всего лишь за хлебом и молоком». Справки есть у единиц. Разворачивают почти всех входящих.

– Вообще-то, по большей части реагируют адекватно. У многих есть Госуслуги, но не знают, как найти. Помогаем разобраться и советуем сохранить на рабочем столе или распечатать, – говорит главный специалист отдела координации торговли администрации Демского района Тимур Гималетдинов.

В обязанности членов комиссии входит только контроль за исполнением правил. Штрафовать, выписывать протоколы могут представители министерства торговли и сотрудники полиции, а проверять подлинность документов или подтверждения личности могут только полицейские.

Следующей точкой стал торговый объект «ВДНХ-Экспо», куда я пришла уже с представителями администрации Советского района. К администрации зала было несколько замечаний: стерлась разметка, отсутствует журнал термометрии. Представители комиссии рекомендовали устранить их до следующего дня, так как после первого предупреждения следует штраф.

А вот на входе торгового центра «Аркада» охранник явно недоволен нововведениями, хотя и выполняет их добросовестно.

– Две недели чуть ли не изо всех утюгов вещают о том, что без сертификата не будут впускать, но нет же, начинают оправдываться, что не слышали. Все знают, но надеются на наше традиционное «Авось!» Но все же, я бы сказал, 50/50 тех, кто подготовился к проверке и тех, кто «забыл сертификат», – говорит Андрей Иванов.

Алина ГАРИПОВА.