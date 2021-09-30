Большие планы на ближайшую перспективу

24 сентября состоялась неформальная встреча главы администрации Уфы Сергея Грекова с представителями федеральных, республиканских и городских средств массовой информации. За чашкой чая ее участники обсудили различные вопросы, касающиеся развития города Уфы.

Про выборы

В первую очередь мэр сообщил о своем намерении продолжить работу на данном посту, несмотря на избрание депутатом Горсовета пятого созыва.

- На самом деле к выборам мы все готовились, за последние годы была проделана большая работа. В городе ведется строительство множества объектов, это дороги и мосты, благоустраиваются общественные территории. Большие планы и к 450-летнему юбилею столицы, который будет отмечаться в 2024 году. Мы прекрасно понимаем: для реализации всего этого необходимо, чтобы курс, который город выбрал, сохранился. Я возглавил партийный список «Единой России», чтобы выборы прошли успешно. Жители проявили большую гражданскую активность, и результаты выборов вам хорошо известны. Мои планы - оставаться на своем месте, работать во благо жителей, во благо города, – отметил Сергей Греков.

По поводу передачи своего мандата мэр сообщил:

- В последнее время состоялось несколько встреч с военнослужащими, вы знаете - у нас есть подшефная подводная лодка, подшефный корабль в Калининградской области. Нас впечатлила поездка, команда. И я бы хотел передать мандат председателю Морского собрания республики Юлаю Муратову. Планируется, что среди других вопросов в городском Совете он будет также курировать патриотическое воспитание молодежи.

Подготовка к юбилею Уфы

Отдельной темой обсудили подготовку к 450-летнему юбилею Уфы. Для этого создан штаб, который в ежедневном режиме обсуждает планируемые мероприятия, строительство объектов.

- Что касается улицы Октябрьской Революции, то она должна стать для города знаковой. Ведь то количество объектов культурного наследия, которые на ней расположены, позволит создать уникальное пространство. Долго думали, как именно это сделать, разные были идеи, например, ограничиться лишь реконструкцией зданий и сооружений. Но в итоге решили подойти несколько шире. Есть хороший пример Арт-Квадрата, где благоустроен целый квартал. И здесь мы планируем поступить так же. Важно, чтобы дворы, кварталы по улице Октябрьской Революции получили вторую жизнь. Надеемся, что к 450-летию получим не просто красивую улицу с красивыми зданиями, но и благоустроенные дворовые территории, – отметил градоначальник.

На сегодняшний день граждане покидают старые аварийные дома. Расселено порядка 17 домов, 4 ждут своих инвесторов. Готовится проект реконструкции улицы, есть несколько вариантов, создан специальный совет, который в ближайшее время даст свои предложения. Кроме того, будет создана АНО (автономная некоммерческая организация), которая будет заниматься всеми объектами культурного наследия Уфы.

Мэр отметил, что их реконструкция – очень затратное мероприятие, квадратный метр обходится порядка в 150-200 тыс. рублей.

- Когда начали привлекать инвесторов, увидели, что у многих есть интерес к покупке старинных зданий. Последние торги показали эффективность таких продаж, которые позволяют не только выручить средства, но и восстановить архитектурные памятники, - продолжил тему Сергей Греков. - К примеру, дом Видинеева совсем недавно приобрел собственника. В ближайшее время Петербургская компания разработает проект восстановления здания, концепцию развития всего квартала. Рассчитываем, что к 450-летию все будет восстановлено в первозданном виде.

Среди других объектов, которые планируется построить к 450-летнему юбилею Уфы, он назвал Дворец борьбы, Центр гимнастики, реконструкцию памятника Салавату Юлаеву, преображение Советской площади с установкой конной статуи генерала Минигали Шаймуратова. Большой проект будет реализован по организации южного въезда в город в районе Кузнецовского Затона, обсуждается строительство продолжения проспекта Салавата Юлаева.

Благоустройство набережной

- Это совсем молодой объект, - говорит Сергей Николаевич, - ему буквально два года, и для того, чтобы начать его чем-то наполнять, необходимо посмотреть, кто больше сюда приходит, для чего. Нам важно отследить, чего необходимо больше – спорта, культуры, общепита. В зависимости от этого будет приниматься решение.

К примеру, набережные в Казани, Нижнем Новгороде больше заточены на спорт. Там хорошо развиваются кросс-фит, йога, бег и т.д. Помимо набережной к 450-летию намечено преобразовать Южный склон.

По улице Комсомольской

Прояснил ситуацию Сергей Греков и по поводу улицы Комсомольской.

- По реконструкции проведена большая работа, результат будет отличным – улица станет шире, с тротуарами, пешеходными переходами, с освещением, газонами, остановками. Следует признать, что со строительными работами на Комсомольской мы несколько затянули, - сообщил мэр. - Дело в том, что тот пласт проблем, который проявился, когда мы вскрыли асфальт, был просто колоссальным. Многие сети, коммуникации требовали переноса, а на это необходимо время, быстро все это не делается. Сегодня понимаем, что можно было идти блоками и не останавливать сразу всю улицу. Этот опыт мы учитываем на других объектах. К примеру, бульвар Ибрагимова, несмотря на то, что работы идут, остается проездным.

К слову, он уже заметно преобразился. Мы хотим сделать трафик от парка Якутова до сквера 50-летия Победы. Появятся удобные безопасные пешеходные переходы, освещение, скамейки, светофор. Все это позволит жителям и гостям города комфортно пройти из одного парка в другой.

Кроме того, по словам градоначальника, на улице Комсомольской планируется реализовать ряд экспериментов.

- Мы обратили внимание, что в Уфе полосы для автотранспорта имеют разную ширину. Движение автомобилей в городе не совсем организованное, водители зачастую ездят дерзко. Когда приезжаешь из другого города, это особенно заметно. Выяснилось, что в столице республики полосы движения намного шире, чем в других мегаполисах. А ведь широкая полоса предоставляет определенную возможность ехать более свободно, как хочется. А когда она сужается, водитель поневоле аккуратнее начинает себя вести, снижается скорость. Для нас это важно, так как уменьшает количество дорожно-транспортных происшествий.

Если мы сузим полосы, сделаем отдельную для автобусов, то, думается, увидим эффект. Если этот эксперимент удастся, мы будем тиражировать его по всему городу. Надеемся, что автолюбители, пешеходы нас в этом плане поддержат и поймут.

Благоустройство общественных пространств

- В этом году мы занимаемся строительством нескольких парков и скверов. Недавно состоялось празднование 30-летия парка «Первомайский» в Калининском районе, на которое жители города с удовольствием пришли. В Шакше открыт сквер, посвященный ветеранам. В скором времени заканчиваем работы в парке «Волна» в Затоне. В следующем году планируется благоустроить парк Нефтехимиков, а также парк в Демском районе, - сообщил мэр.

Про транспорт

Говоря о развитии транспортной системы города, Сергей Греков подчеркнул, что одна из главных целей, чтобы житель, выйдя на остановку, мог безопасно в течение 5-10 минут уехать в любую точку города на электротранспорте или автобусе.

- В столице значительно обновился парк автобусов. Уфимский троллейбусный завод выпускает машины высокого качества.

Хотелось бы, чтобы автолюбителям захотелось пересесть в комфортный городской общественный транспорт, - сказал градоначальник. - В ближайшее время к нам поступят 50 трамваев из Москвы, что позволит значительно обновить парк. Мы видим, как развивается наша электричка. Большие возможности для людей открывает электропоезд «Орлан». Жители Стерлитамака, Салавата, Мелеуза, Кумертау утром могут приехать в Уфу, а вечером уехать. Такого раньше не было.

Приятно отметить, что количество пассажиров на электричке Дема-Шакша увеличилось в два раза. Планируется обустройство пересадочных узлов. В этом году намечено организовать подъездные пути к остановке «Городской дворец культуры». Это расширит возможности проезда на городской электричке. Важно сделать такое передвижение удобным.

Что касается автобусных маршрутов, то мы ни в коем случае не ставим в противовес «Башавтотранс» и частных перевозчиков – это одна команда, которая занимается оказанием очень важной, востребованной услуги. В соседних крупных городах 60 процентов занимает государственный перевозчик, а 40 процентов – частный. Всегда место для частного перевозчика в городе останется.

В ходе встречи также были подняты темы наполняемости городского бюджета, работы электротранспорта, муниципальных унитарных предприятий, а также ряд вопросов городского и жилищно-коммунального хозяйства.

Раиль Мухаметов.

Фото с сайта ufacity.info