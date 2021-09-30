ТСЖ: Теория и практика самостоятельной жизни

На улице Коммунистической за корпусом факультета романо-германской филологии БГУ свечкой стоит 13-этажный дом из красного кирпича с арочным входом. Он построен в 2000-м, но введен в эксплуатацию спустя два года – были сложности с проведением электросетей. Сейчас здесь нет ни одной проблемы в сфере коммунальных услуг. А все потому, что управление домом взяли на себя жильцы, учредив товарищество собственников.

Терпение лопнуло

– Не смогли заселиться сразу, потому что у застройщика было много недоделок, которые он никак не мог или не хотел устранить. Например, электрические провода, проведенные в квартиры, не были закреплены и попросту висели. Исправили только в 2002 году, – говорит учредитель ТСЖ «Успех» Наталия Макарова.

Но и после этого проблемы не закончились – по ошибке три раза было подано электричество 360 Вт. У тех, кто успел заехать, сгорела вся техника. После этого провели общее собрание, на котором состоялся неприятный разговор с застройщиком.

Жильцы решили обратиться в суд за возмещением ущерба, а Наталию избрали старшей по дому. Отказавшись от услуг «карманного» ТСЖ застройщика и ЖЭУ № 14, к которому адресно относился их дом, выбрали ближайший участок № 6 Кировского района.

Но за 3,5 года ЖЭУ не решило ни одного вопроса, поставленного перед ним. К тому же после изучения финансовой отчетности выяснилось, что указанные цифры не соответствуют действительности.

– Написали, что на нас потрачено 700 лампочек в год, то есть их меняли два раза в день! Естественно, все были недовольны, и мы решили организовать собственное ТСЖ, – рассказывает Наталия Владимировна.

Последней каплей для его создания стала необходимость обратиться в суд после обрушения кирпичных конструкций. Жильцам предстояло написать исковое заявление, которое было проще оформить от ТСЖ. Более четырех лет они судились с застройщиком, в результате его обязали восстановить кладку.

Для создания товарищества Макарова в первую очередь уведомила Управление жилищного хозяйства города и пригласила на собрание. Позвали и ТСЖ «Престиж», которое обслуживает один из домов на Гоголя, чтобы его представители поделились опытом и помогли советом.

Сначала заключили договор с ним, чтобы производить начисления, выполнять работы, а через три месяца отделились, уйдя в самостоятельное плавание. Сейчас в штате 8 человек, в том числе бухгалтер, мастер, дворник, электрик, сантехник, уборщица и слесарь КИП. Есть и «разовые» рабочие – кровельщики, альпинисты, для уборки снега, но и они одни и те же из года в год. Как правило, их поиском и оформлением договоров занимается председатель ТСЖ.

По словам учредителя, их сантехник получает столько же, сколько и в ЖЭУ, но при этом на нем лежит ответственность только за один дом. Он «сидит» на минимальной ставке, работает лишь несколько часов в день и имеет возможность совмещать. Так же и с уборщицей – помыла-подмела за пару часов и свободна. Все инструменты, инвентарь предоставляют.

В ТСЖ самостоятельно ведут бухгалтерию, выписывают квитанции. Каждый житель может прийти с запросом о предоставлении информации. Но, как правило, редко кто обращается с такой просьбой, ведь все результаты налицо – подъезды чистые, двор подметен, снег вывезен, а сантехник готов приехать по первому же требованию.

Не каждый сможет

– Руководство ТСЖ старается для жильцов, оно заинтересовано в создании комфортных и качественных условий проживания, правильном распределении денег, а частные управляющие компании работают, чтобы получить прибыль, поэтому однозначно советую создать товарищество, – говорит Наталия Владимировна.

За счет строк «Содержание» и «Капремонт» в 2015 году исправили еще одну из строительных недоделок застройщика – поменяли все стояки, трубы. После сдачи дома выяснилось, что на последних этажах отсутствовала горячая вода, так как система была сделана без обратки, не закольцована. Жителям приходилось минут 5-10 спускать воду, пока не пойдет горячая. Также трубы были низкого качества, постоянно случались аварии, затопления и, как следствие, разбирательства между соседями.

В 2017 году Наталия Владимировна переехала из этого дома. Согласно уставу ТСЖ, она не могла дальше управлять им и передала ответственность другому человеку. Но вести дела, документацию продолжала.

Чтобы стать председателем, мало быть активным и инициативным, необходимо еще математическое мышление и желательно юридическое или экономическое образование, потому что вести договоры с ресурсниками, разбираться в судебных, исковых делах сможет не каждый. Нынешний председатель ТСЖ Ильдар Аслямович, несмотря на то, что работает совсем в другой сфере (он – гинеколог-хирург), грамотный, экономически подкованный и смог взять бразды правления в свои руки.

Продолжая разговор, Наталия отмечает, что назначение некомпетентного человека во главе ТСЖ – главная ошибка. Большинство выбирают самого активного, который на собраниях показывает определенную заинтересованность, а потом начинаются проблемы с оформлением и, как следствие, товарищество начинает уходить в минус.

Но даже в элитном доме есть должники по комуслугам. На данный момент в денежном эквиваленте это 10%, по квартирам – 4 из 79.

Наталию здесь так же выручает юридическое образование – сначала отправляет уведомления и, если не выполняют, предлагает подписать соглашение на рассрочку, чтобы не доводить дело до суда. Большинство, как правило, соглашаются, но есть те, кто отказывается или подписывает, но не исполняет его. Потому что знают, что приставы неохотно работают в таких случаях и есть бреши в законодательстве, через которые должники пытаются проскочить.

– Все зависит от человека. Иногда даже многодетные семьи или оказавшиеся в сложной финансовой ситуации стараются хотя бы по чуть-чуть покрывать долг, а есть и такие, которые принципиально не оплачивают, даже имея на это возможности, – сокрушается она.

Алина ГАРИПОВА.

Фото Риты Ишниязовой.