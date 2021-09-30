История любви и преодоления

Этим летом Дмитрий Лавров в числе 12 представителей Башкирии отправился в Токио на Летние Паралимпийские Игры. Да, вернулся без медалей. Но и без них вся его жизнь - огромная победа. Прежде всего над собой, над жизненными обстоятельствами, лишившими способности двигаться, но не убившими в нем жизнелюбия. 25 лет назад он и представить не мог, что скоро судьба преподнесет ему жестокое испытание. Что роковая минута лишит здоровья, ног, и здоровый, спортивный парень окажется на грани между жизнью и смертью, а выкарабкавшись, останется навсегда прикованным к инвалидной коляске. Но спустя годы своим примером он доказывает, что даже в такой ситуации человек может быть успешным, востребованным, а главное - счастливым.

До и после

- Я родился в Волгоградской области, родители работали на хлопчатобумажном комбинате. Когда мне исполнилось семь, их пригласили на производство в Тирасполь. Жили мы дружно, - вспоминает Дмитрий.

Там он окончил спортивную школу-интернат. Потом два с половиной года прослужил на флоте. Ему было всего 23, когда с ним случилось несчастье. Травма навсегда разделила его жизнь на до и после. Перелом шейных позвонков в большинстве случаев несовместим с жизнью. Его срочно доставили в Москву. Врачи не давали близким никаких утешительных прогнозов. Просто делали все, что могли. Весь первый год после травмы Дмитрий был прикован к постели, месяц за месяцем, неделя за неделей лежал без движения, сердце захлестывало отчаяние, а тело - боль. Но в этот момент он не был одинок. К нему приехала невеста, с которой они обручились за несколько недель до несчастья. И весь этот тяжелый период она была рядом. На следующий год Дима учился сидеть. Каждая попытка причиняла страдания, порой терял сознание от боли. Но вместе они преодолели и этот этап.

Стало ясно, что Дмитрий никогда больше не сможет ходить. И вы думаете, что невеста, не выдержав, в итоге ушла? А вот и нет. Когда наш герой окреп, свадьба состоялась. Все как полагается: с белым платьем, кольцами, гостями, праздничным тортом. Сотрудница ЗАГСа приехала к ним домой и документально скрепила их союз. Молодоженам аплодировали и кричали «Горько!». Отныне они стали опорой друг для друга.

Его супруга Оксана Шахова сделала все от себя зависящее, чтобы ее любимый мужчина снова поверил в себя и стал успешным спортсменом. Ее часто спрашивают, как она нашла в себе силы, мужественность принять испытание и остаться верной человеку, который навсегда будет прикован к инвалидному креслу? Ведь когда это все произошло, ей исполнилось 23 - вся жизнь впереди.

- О какой мужественности вы говорите! Здесь не об этом речь. Ведь когда люди принимают решение пожениться, это что-то значит. После таких трагедий разбиваются пары, прожившие вместе и десять, и пятнадцать лет. Если нет любви, ничто не спасет. Только искренняя привязанность друг к другу поможет преодолеть и пережить все то, что мы пережили, - отвечает Оксана.

Ее пробивной, спортивный характер (будущие супруги учились вместе в школе-интернате, она занималась велоспортом) не дал сломаться обоим.

Дмитрий окончил Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко по специальности «юриспруденция». А потом случилось настоящее, долгожданное чудо - на свет появился сын Данила. Сейчас ему 17 лет. Он тоже активно занимается спортом и готовится поступать в московский университет. «Мы гордимся им, и он, наверное, нами», - скромно подмечает отец.

Спас спорт

Дмитрий признается, что после травмы тяжело было прежде всего морально. Ведь он стал зависимым от помощи близких. Именно спорт помог снова почувствовать себя полноценным человеком.

- Я понял, что не хочу мириться с тем, что теперь мое тело меня не слушается. Стал интересоваться, наводить справки и узнал, что для колясочников есть настольный теннис. Так я пришел в секцию. Чтобы вернуться в форму, выходил на улицу и усиленно крутил колеса коляски, чтобы натренировать руки, ведь мышцы атрофировались, стали слабыми, - рассказывает он.

Именно знакомство с тренером Ольгой Байраковой стало поворотным в его спортивной карьере. За ней супруги последовали в Уфу, куда она переехала, будучи приглашенной в спортивную школу №31.

- Дмитрий пришел ко мне готовым спортсменом. Мне приятно и легко с ним работать, потому что он замотивирован на Паралимпиаду. Наши интересы совпали, - вспоминает Байракова.

Дмитрий уезжал в Токио с солидным послужным списком. К этому моменту он являлся мастером спорта международного класса, двукратным призером чемпионата Европы, чемпионом и призером официальных рейтинговых турниров мировой серии ITTF, многократным чемпионом России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Так сложилось, что Лавров не получил призового места на Паралимпиаде. Конкуренция оказалась сильной. В личном зачете он проиграл очень достойным соперникам - южнокорейцу Ки Вон Наму (0:3) и англичанину Томасу Мэтьюсу (1:3). В парном разряде выступал с дагестанцем Расулом Назировым, они потерпели поражение от поляков - 0:2.

- С Расулом мы тренировались две недели на подготовительном сборе в Южно-Сахалинске. Но этого оказалось недостаточно. Иностранные спортсмены уделяют этому больше внимания, - говорит Дмитрий.

Поясним, почему это важно. Уфимец - спортсмен первого класса, а его напарник - второго. Класс присваивается в зависимости от степени заболевания. К первому относятся спортсмены с более тяжелым поражением опорно-двигательного аппарата. Дмитрий может двигать руками, но не в состоянии сжимать кисти, поэтому привязывает ракетку.

У Расула руки более рабочие. Важно, чтобы спортсмены, что называется, сыгрались, почувствовали друг друга, и им было бы проще координировать свои действия. Но не случилось.

- Это спорт! Кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает! Также надо учитывать, что со всего мира на Паралимпиаду пробились только 12 спортсменов первого класса. То, что Дима вообще оказался в их числе, о многом говорит, - считает Оксана.

У супругов от поездки в Токио остались самые приятные впечатления:

- Это был праздник. Олимпийская деревня была настоящим городом с 18-этажными зданиями, кафе, ресторанами, спортивными площадками. Мы постоянно находились на своей арене и не могли посмотреть, как выступают другие. Но это с лихвой окупало то, что мы видели, пока добирались до места своих соревнований. Мимо нас проносились спортсмены на болидах, бегуны, ведь тренировки начинались прямо на улицах с раннего утра!

Париж, жди!

А супруги на ближайшие три года уже придумали девиз – «До свидания, Токио! Здравствуй, Париж!» Дмитрий намерен продолжить спортивную карьеру и выступить на следующих летних Паралимпийских играх. И вообще, эта пара не склонна к унынию. Я-то готовилась услышать рассказы о том, как им тяжело передвигаться по городам в инвалидном кресле, пользоваться общественным транспортом и бывать в многолюдных местах. Но супруги живут по принципу: если есть проблема, то мы ее обязательно решим.

- Как-то надо было срочно получить медсправку. Поехали в поликлинику и буквально стучались во все двери, чтобы пройти медосмотр. Видя нашу настойчивость, врачи пошли навстречу. Если нам куда-то нужно попасть, мы найдем способ там оказаться. Надо взобраться на второй этаж больницы без лифта? Организуем помощь, и Диму поднимут по лестнице, - решительно заявляет Оксана. - А квартиру мы сразу покупали на первом этаже, чтобы не зависеть от соседей. Отец сделал пандус, а дома все устроили так, чтобы мужу было удобно. Убрали пороги, двери, расширили проемы. А все, кто с сожалением на меня смотрят, глубоко заблуждаются. Дима и посуду моет, и пылесосит. В быту я получаю от него помощи намного больше, чем жены более здоровых мужчин.

- Что вы посоветовали бы тем, кто оказался в таком же сложном положении? - спрашиваю напоследок.

- Не опускать рук, верить в себя. Найти занятие по силам. Начинать с малого, а близким терпеливо поддерживать, - отвечает Дмитрий.

- Самый ценный совет нам дали московские врачи, лечившие его в первые тяжелые дни. Не ждите завтрашнего дня! Не ждите, что вот встанете на ноги и тогда-то сделаете все, что хотите. Ведь этого может и не произойти. Если произойдет - отлично, а если нет - примите нового себя и начните жить здесь и сейчас, - говорит Оксана.

Слышите? Здесь и сейчас - не упустите момент!

Алина Дмитриева.

Фото из семейного архива.

На фото:

Дмитрий и его тренер Ольга Байракова.