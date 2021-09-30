Почему «Интеграл» проиграл

В июле долгожданные ключи от своих квартир получили 46 семей из Нефтекамска. Это были обманутые дольщики последнего построенного дома из пяти, которые возводила компания «Интеграл». Ждали они новоселья шесть лет, пока обязательства обанкротившейся стройфирмы не взял на себя «Нефтекамскстройзаказчик», потратив около полумиллиарда рублей. А вот уфимцам, отдавшим свои деньги «Интегралу» за квартиры в трех строящихся домах, повезло меньше. Они все еще обивают пороги судов.

Сейчас уголовное дело о хищении в крупном размере из Ленинского районного суда передано в Кировский. Уже прошло несколько заседаний, опрошено 30 пострадавших. За их плечами – годы ожидания, выплата ипотеки, съемное жилье, потраченное здоровье, открытое письмо к президенту России, пикеты и митинги. Некоторые из них так и не увидели своих квартир. Дело взято на контроль главы республики, планируется, что к 2023 году они все же переступят порог своей квартиры. Одну из многоэтажек достроит федеральный Фонд защиты прав дольщиков. Уже без участия АО «Интеграл». Бывший генеральный директор компании Альфат Назмиев сегодня на скамье подсудимых и своей вины не признает.

В 2012-м «Интеграл» анонсировал строительство трех многоквартирных домов в Уфе: двух на улице Ахметова в Затоне и одного на участке, ограниченном улицами Комсомольской и Тихорецкой. Компания начала вести активную рекламную деятельность, открыла офисы продаж. Потенциальным покупателям рассказывали о выгодных условиях приобретения жилья. И действительно, квартиры здесь были дешевле, чем у других фирм. За четыре года, вплоть до 2016-го, «Интеграл» заключил 238 договоров долевого участия с физическими и юридическими лицами.

Дома в итоге построены не были, деньги дольщикам не вернули. В МВД России по РБ, где расследовалось дело, считают, что бизнесмен распорядился ими по своему усмотрению. Ущерб от действий Альфата Назмиева оценивается в 515 млн руб.

Из комсомола – в бизнесмены

И все-таки интересно, как получилось, что фирма, зародившаяся еще в 1991 году из созданного с товарищами малого предприятия «Интеграл», переросшая в огромный холдинг с несколькими тысячами работников, закончила столь плачевно?

Начинал строить Альфат Зайниевич в своем родном Нефтекамске, где еще в 1987 году на альтернативной основе был избран первым секретарем горкома комсомола. В начале века «Интеграл» уже уверенно вышел на строительный рынок Уфы. Вначале покупали земельные участки, затем, когда все в стране упорядочилось, стали их выигрывать в тендерах у администрации города, работали в долях с МУП «ИСК», решали вопросы расселения ветхого жилья. Спустя время стали строить в Ижевске, Октябрьском. Создали проектные мастерские, управляющие компании, выступали в качестве заказчика, застройщика, проектировщика, инвестора.

«Никто не продает дом с фундамента! Строительной компанией на первоначальном этапе вкладываются колоссальные деньги: нужно купить землю, запроектировать, оплатить техусловия. Выросли коммунальные платежи, проценты по кредитам, которые вынуждены брать», - говорил он в одном из интервью.

Уже тогда ходили слухи о банкротстве компании, на что директор парировал: «Слухи однозначно не имеют под собой никакой почвы. Мы пришли в Уфу всерьез и надолго. И даже если случаются некие сдвиги обозначенных нами перед покупателями сроков, то эти проблемные вопросы с нашей стороны оперативно решаются. Ответственно заявляю, что стройки заморожены не будут! Мы ежеквартально организуем собрания с участниками долевого строительства. Наши специалисты объясняют, как решаются те или иные проблемы. Все максимально честно, открыто и прозрачно».

В то же время бизнесмен уже хронически не выплачивал зарплату своим работникам. А спустя некоторое время даже был задержан Следственным комитетом СУ России по РБ. Срок невыплаты зарплаты составил почти год - с февраля 2016 по январь 2017-го. Имея задолженность по зарплате в 11 млн рублей перед 145 работниками предприятия, направлял деньги на расчеты с поставщиками и погашение кредитов. А задержали его потому, что уже был судим за подобные махинации. Пришлось рассчитаться со строителями.

Банкрот поневоле

Как утверждает конкурсный управляющий Василий Седов, инициировавший процедуру банкротства в Арбитражном суде РБ, еще в 2014 году предприятие было несостоятельным, но Назмиев всячески сопротивлялся.

Чтобы создать видимость платежеспособности, он взял крупные кредиты в Сбербанке и «Рост-банке». В то же время по итогам 2014 года прибыль снизилась почти в девять раз по сравнению с 2013 годом. В 2015-м «Интеграл» отработал с убытком 47,97 млн руб. Кроме того, у компании возникли неисполненные обязательства по передаче помещений на общую сумму более 1 млрд руб. В 2016 году «Интеграл» в лице Альфата Назмиева заключил более 80 договоров купли-продажи транспорта аффилированной компании «Ника», в результате чего лишился всех машин и спецтехники. Было еще с десяток подозрительных сделок, итогом которых стал вывод активов предприятия на сумму более 120 млн руб., в том числе потеря контрольных акций в АО «Нефтекамский хлебокомбинат» и нескольких земельных участков.

Решением Арбитражного суда «Интеграл» признан банкротом в 2018 году, оставшись должным Сбербанку 124 млн руб. и «Рост-банку 54 млн руб. Большинство голосов в комитете кредиторов (а это более 70%) принадлежит примерно 180 дольщикам, купившим квартиры «Интеграла» в Уфе, Нефтекамске и Ижевске. Всего в реестре обманутых граждан более 900 физических и юридических лиц.

Однако криминала на тот момент суд за Назмиевым не признал. «У застройщика не было двойных продаж квартир, не выявлены факты вывода активов, требования крупных кредиторов обеспечены ликвидным имуществом, а сам Альфат Назмиев в период общей экономической нестабильности и стагнации строительного рынка принимал меры для стабилизации работы компании», - говорится в решении. В то же время правосудие констатировало, что бывший глава компании после начала процедуры банкротства «самоустранился от исполнения обязанности по обеспечению сохранности и передачи документации и имущества должника», хотя еще в течение года мог поделиться информацией о деятельности холдинга. Конкурсный управляющий «Интеграла» также требовал привлечь к ответственности еще 19 управленцев, включая супругу Эльмиру Назмиеву, занимавшую в холдинге должность директора по развитию, но суд с ним не согласился.

В 2018 году Арбитражный суд Башкирии признал АО «Интеграл» банкротом и арестовал имущество владельцев на 2,8 млрд рублей. В то время как имущество и активы «Интеграла» оценивались всего в 822,7 млн. В реестре кредиторов бизнесмена оказались также «Россельхозбанк» (около 235 млн руб.), «Социнвестбанк» (194 млн руб.), Сбербанк (107,5 млн руб.) и банк Траст (47,8 млн руб.). В отношении холдинга была введена процедура реализации имущества.

…И стали бездомными

В Кировском районном суде, где слушается дело, одно повествование обманутых людей горше другого.

Ивановы (фамилия изменена) проживали с маленькими детьми в Затоне в однушке. Молодые люди задумались об улучшении жилищных условий.

- Дом по ул. Ахметова приглянулся сразу: рядом общеобразовательная и новая музыкальная школа, детский сад недалеко, - говорят они.

Чтобы купить двухкомнатную квартиру в строящейся высотке, семье пришлось продать однушку за 2,5 миллиона и внедорожник «Ниссан». Переехали жить к родителям. Но время шло, а строительство велось еле-еле.

– Застройщик заключал договоры только со стопроцентной оплатой, мы заплатили три миллиона сразу, - возмущаются они. Потом были вынуждены снимать квартиру за 13 тысяч, еще и кредит за проданную машину платим - 12 тысяч. А дом обещали сдать в рекордно короткие сроки - в марте 2016-го.

Одна пожилая женщина, устав от такой безнадеги, и вовсе пыталась покончить жизнь самоубийством. К счастью, все закончилось благополучно. В противовес словам бывшего гендиректора, что, мол, «устраиваем встречи, все разъясняем», с дольщиками никто разговаривать не хотел, общались письменно.

- Назмиев просто таким образом вышел на пенсию, основные средства вывел себе на старость, а все имущество холдинга отдал кредиторам, - с горечью говорит пострадавшая Регина. - А сейчас с него и взять-то нечего: на него оформлено два автомобиля и два нежилых помещения на 4 млн рублей.

Старший помощник прокурора Республики Башкортостан по взаимодействию со СМИ Гузель Масагутова пояснила:

- Кировский районный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении основателя АО «Интеграл» Альфата Назмиева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, с использованием служебного положения). Назмиев показывал покупателям разрешительную документацию на строительство и создавал видимость начала работ, чтобы «придать законность своей деятельности». Частично необходимые документы у «Интеграла» были, но не весь пакет. В результате незаконной деятельности пострадали граждане, в том числе и те, кто продал единственное жилье и вынужден был cнимать квартиру. Дома в итоге построены не были, а деньги дольщиков присвоены. Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.

Ирина ШИПУНОВА.