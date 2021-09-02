Королева, Клеопатра и тетушка Эстер

Американец Айвери Саттон возвращается в родной дом с невестой - красавицей Джиллиан. Однако будущая свекровь, вместо того чтобы пристально изучать невестку, упорно принимает ее за недавно уволенную служанку. Отец семейства Стэнфорд Саттон занят исключительно игрой в гольф (и всех научит!). А еще есть тетушка Эстер со своими впечатляющими странностями, а бабушка Нана недавно умерла (или нет?!). Ситуация становится все сюрреалистичней… Однако за комедийными моментами скрываются по-настоящему глубокие переживания. Недаром пьесу Майкла МакКивера поставил в Москве кинорежиссер Кшиштоф Занусси. А в Уфе - Русский драматический театр.

В спектакле заняты и звезды театра, и молодые артисты. А тетушку Эстер играет народная артистка РБ Татьяна Макрушина, отметившая недавно замечательный юбилей - 60 лет.

Татьяна Владимировна - удивительно востребованная актриса. Ее темперамент, глубокое проникновение в образ, блестящее владение всеми нюансами мастерства вылились во множество ярких ролей. Это Ольга («Пять романсов в старом доме» В. Арро), Клеопатра Максимовна («Самоубийца» Н. Эрдмана), Марианна («Тартюф» Ж.-Б. Мольера), Аркадина («Чайка» А.П. Чехова), Марья Осиповна Преполовенская («Тварь» по роману Ф. Сологуба «Мелкий бес»), Вера («Приходи и уводи» Н. Птушкиной), Нэнси Валлоне («Перебор» Х. Бергера), Эмма («Женщина без тела» М. Матишич), Нателла Абашвили, Анико («Кавказский меловой круг» Б. Брехта) и многие, многие другие… В текущем репертуаре - Чебоксарова («Бешеные деньги» А.Н. Островского), Эдит Франк («Анна Франк»), Амалия («Дом для сумасшедших» Э. Скарпетта), Марта («Я, бабушка, Илико и Илларион» по Н. Думбадзе) и не только. О своей работе, театре она рассказывает с горящими глазами.

- Одна из наиболее известных ваших ролей - Елизавета Английская в спектакле «Ваша сестра и пленница»…

- У меня 89 ролей, но о ней спрашивают чаще всего. А досталась она мне по воле случая. Тогда Михаил Исакович в первый раз набрал актерский курс на базе нашего театра. Айгуль Шакирова, Татьяна Григорьева, Тимур Гарипов - с этого курса. Ребята буквально жили здесь. Выбрали дипломный спектакль, и внезапно выяснилось, что я (мне было тогда 36) играю 50-летнюю сварливую Елизавету! Словом, я не сразу поняла, какая это роль. Тем более что первый акт - двор Марии Стюарт, Елизаветы там нет: ее только упоминают, смеются над ней… Он был отдан нашим студентам. Марию играла Айгуль Шакирова. Наверное, я была все-таки ближе к ним по возрасту, чем другие актрисы, поэтому меня и выбрали. А потом подошли лорды моего двора, наши мэтры - Владимир Прибылов, Анатолий Хаустов, Игорь Капатов. Они мне очень помогли. Работалось легко, хотя рисунок роли менялся раз 30. Сначала приехал балетмейстер Николай Реутов и поставил пластические рисунки ролей. Потом Алла Коженкова привезла костюмы: яркие, роскошные! Все в золотом шитье, изумрудах, пусть и ненастоящих. (А на дворе 1996 год, пустые полки магазинов…) Однако оказалось, что в моих кринолинах все отрепетированные движения невозможны. Тогда мне буквально связали руки, и лишь изредка можно было позволить себе сделать какой-нибудь величественный жест. Я могла работать только словом, так что надо было все время быть в тренинге, чтобы голос звучал. И тут я была очень благодарна своим учителям! Без них бы у меня не было такого инструмента.

Однако поначалу и Айгуль, и мне поставили микрофоны. А потом я свой сняла: микрофон забирает половину нюансов. И никто этого даже не заметил. Затем и Айгуль сняла свой. Спектакль шел 16 лет, мы с ним съездили на многие гастроли, фестивали… Когда столько идет комедия - это нормально, а тут историческая драма. Ведь нужно, чтобы зритель пришел сам, чтобы досидел до конца… А если хлопают - значит, придут еще!

- Какие еще роли вы считаете этапными? Трудно выделить что-то одно…

- Еще один спектакль, про который я хочу рассказать, потому что я его очень люблю - это «Русское варенье» по пьесе Людмилы Улицкой. И снова возрастная роль… Нужно было играть породу, которая видна несмотря ни на что. И я надела костюм Риммы Ивановны Байковой, стала вспоминать ее пластику. Моя героиня Наталья Ивановна - журналист, переводчик и практически единственный работающий человек в семье. У нее четверо взрослых детей и брат-математик Андрей Иванович, которого все зовут Дюдя. По сути, это потомки Гаева и Раневской и их поместье. На всем лежит печать бестолковости и патологического невезения. Дети хотят избавиться от дома, потому что в нем все рушится, все прогнило. А они сроднились с ним.

Андрея играл Анатолий Хаустов - добрейший, чистейший человек. Вообще работать было одно удовольствие! Там было много текста - у каждого монологи, и Михаил Исакович придумал, что мы будем говорить их хором. В полном соответствии с мыслью Чехова, что люди не слушают, не слышат друг друга. Это была сложнейшая партитура, и мы должны были часа за два до спектакля собраться и все проговорить. А потом разучили как следует, и это уже не составляло для нас труда.

Там была потрясающая атмосфера: и чеховская, и родственная. Мы все были как будто пленники этого дома. И когда выходили из театра, шли пешком до Горсовета и все еще оставались родственниками.

- Почему же «Варенье» шло так недолго?

- В тот момент зритель, наверное, слишком устал от политики, проблем на работе, денежных трудностей. Он шел в театр за праздником, а это спектакль об уходящей натуре. И Рабинович поставил комедию, которая собирала полные залы.

- Я видела и потрясающие драмы, и прекрасные комедии с вашим участием.

- К сожалению, ничего глубокого и драматического я давно не играла. Все время острохарактерные героини - с особенностями, с причудами… С одной стороны, я рада, когда попадаю в комедию: значит, мы будем играть часто: зритель это любит. А с другой стороны… Я очень благодарна Михаилу Исаковичу, что у нас на малой сцене случилась «Анна Франк», где я играю мать героини - Эдит Франк. Это о голландских евреях, которые всей семьей скрываются от нацистов. Рабинович прекрасно представлял все это. Он взял эскиз, сделанный молодым петербургским режиссером, и полностью все переделал. И вот - меняются исполнительницы главной роли, а спектакль живет. Последняя Анна - Ольга Лукьянова - просто замечательная. Она какой-то такой огонечек, хочется, чтобы она так звучала всегда. И мы когда туда приходим, тоже чувствуем себя семьей. Михаил Исакович сказал: «По одному сегодня не проживешь. Выжить можно только всем вместе». Вот про это и играем.

- Вы преподаете. Чему хочется научить молодых артистов?

- Мы выпустили курс в прошлом году. Я думала, что позвали учить сценической речи, а оказалось - актерскому мастерству. Студенты - такой народ, у которых тоже учишься. Они приходят с горящими глазами… а через год начинают понимать, что пришли не туда, что здесь, оказывается, нужно трудиться. И становятся актерами далеко не все, тем более что устроиться в театр сегодня нелегко. Но общение с ними - это просто восторг. Ты сам совершенствуешься в профессии: выходишь на сцену и понимаешь, где ты недоработал, и можешь это придумать, доделать.

- А кто был вашим учителем?

- Если выбирать одного, могу назвать Михаила Исаковича Рабиновича. Потому что кто-то дает толчок, а актрисой тебя делает режиссер. С ним я проработала 37 лет.

Вообще учителей было много. Сначала - Ольга Яковлевна Колос, которая создала в Ишимбае народный театр, который был популярен в городе. Я играла в спектаклях, и она формировала мои вкусы. А потом в наш Ишимбайский дворец культуры приехала ученица Габдуллы Гилязева Раина Романовна Яковлева ставить дипломный спектакль. Это была «Мораль пани Дульской», и я сыграла пани Елисевич. И когда на приемку приехала комиссия во главе с Гилязевым, он сказал: «Вот эту женщину, если бы она была помоложе, я бы взял». Тогда я умылась, и… словом, меня заметили! Раина Романовна меня подготовила к поступлению, сделала репертуар.

Я очень благодарна всем своим преподавателям. Например, сценическую речь у нас вела Любовь Николаевна Гришанова, и сегодня я даю ее упражнения своим студентам. У нас было целых три молодых педагога-режиссера, но все называли нас «пашиным курсом» - то есть воспитанниками Павла Ивановича Мельниченко. Именно он привил мне трепетное, честное отношение к профессии, и он же дал понять, что это большой труд. Это вещи, которые «застряли» во мне навсегда.

На курсе нас было 13 человек, и все стали актерами. В Русский драматический театр пришло шестеро: Руслан Садыков, Ирина Агашкова, Александр Федеряев, Владимир Латыпов, Ирина Чурикова и я. Сегодня нас осталось четверо, и мы по-прежнему однокурсники. Каждый из нас доброжелательно относится к творчеству другого и может подойти и помочь: сказать что-то такое, чего другие не скажут. И это дорогого стоит.

Записала Екатерина КЛИМОВИЧ.

Справка «УВ»

Татьяна Владимировна Макрушина, народная артистка республики Башкортостан. После окончания Уфимского института искусств в 1983 году (курс засл. деятеля искусств РБ П.Р. Мельниченко) принята в труппу Русского драматического театра.