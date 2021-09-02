В театр – по карте

Студент УГАТУ Рустам Каримов внимательно изучает не расписание рэп-концертов и трейлеры новых фильмов, а репертуар уфимских театров и анонсы выставок. На его смартфоне – виртуальная «Пушкинская карта» с номиналом в 3 тысячи рублей. И потратить их можно только на высокое искусство.

- Карту зарегистрировали уже все одногруппники, планируем организовать совместный культпоход на спектакль. Но пока никак не можем прийти к единому решению. Вот собрал несколько вариантов, скачал афиши и запускаю «голосовалку» в нашей группе в вацап.

Озадаченно изучают сайты музеев и столичных театров и родительские комитеты в школах. «Планируем на осенних каникулах организовать для наших девятиклассников посещение Музея имени Нестерова и спектакля Русского драмтеатра», - поделились родители лицея №93.

Что такое «Пушкинская карта»?

Новый федеральный проект инициирован президентом. Он распространяется на молодежь: теперь у молодых людей от 14 до 22 лет включительно появилась возможность оформить электронную карту. На ней уже лежат 3 тысячи рублей. Потратить их можно на посещение культурных мероприятий - купить билеты в музеи, театры, галереи, филармонии, консерватории и другие учреждения. Есть еще один важный момент: баланс «Пушкинской карты» нельзя пополнить самостоятельно, средства зачисляются государством один раз в год. В следующем, 2022-м, сумму обещают увеличить до 5000 рублей.

«Пушкинская карта» будет действовать на территории всей России без ограничений, то есть ею можно воспользоваться не только в регионе проживания, но и путешествуя по стране. В приложении «Госуслуги.Культура» в зависимости от геолокации будут предложены те учреждения культуры, которые находятся рядом с вами. 3000 рублей - сгораемые. То есть сумму нужно потратить до конца года.

Где можно потратить?

К реализации программы «Пушкинская карта» в Башкирии на сегодняшний день подключилось 21 учреждение культуры, среди них 17 театрально-концертных организаций и 4 музея с филиалами.

Представлено свыше 300 событий - более 250 спектаклей и концертов, 60 выставок. Как обещают в Минкульте Башкирии, этих событий будет еще больше.

Подробная афиша мероприятий размещена на портале «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги.Культура» с 1 сентября. Если у человека нет смартфона (соответственно, приложения) или компьютера, карту можно выпустить в отделении «Почта Банка».

- С 4 сентября начали продавать билеты по «Пушкинской карте», в этом проекте представлено уже более половины нашего репертуара. Только за сентябрь 22 мероприятия прошли модерацию у экспертов проекта. Конечно, бывают некоторые сбои, но все быстро исправляется. Безусловно, приветствуем введение такой карты, положительно скажется на привлечении молодежной аудитории, - отметила специалист по связям с общественностью Молодежного театра имени Мустая Карима Альфира Каипкулова.

- Можно ли оформить возврат билета?

- Да. Средства будут возвращены, баланс карты пополнится на ту сумму, на которую был куплен билет. Важно отметить, что в живые деньги это не превратится — возвращенные средства опять же можно будет потратить только на посещения учреждений культуры.

- Уже продали более 1500 билетов по «Пушкинской карте». Возрастной промежуток достаточно большой – это и школьники, и студенты. Покупают билеты на спектакли по школьной программе, такие как «Преступление и наказание», «Барышня-крестьянка» и, конечно же, «Голубая камея», - отметила заместитель художественного руководителя Русдрамтеатра Ольга Уланова. - Участникам «Пушкинской карты» доступны билеты более широкого диапазона: если раньше школьники и студенты в основном выбирали балкон, то сейчас покупают за 500-700 рублей – на хорошие места. Также в рамках проекта берут билеты на спектакли, идущие на малой сцене, где чаще не бывает скидок. Отрадно, что ребята достаточно быстро откликнулись на новый проект, быстро оформили карту и приходят целыми классами.

Оформить карту можно на портале «Госуслуги». После заполнения заявления буквально через несколько минут можно стать обладателем виртуальной карты Мир. После этого нужно установить мобильное приложение «Госуслуги. Культура».

Если пока нет подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги», придется ее получить.

Если мне не хватает средств на балансе «Пушкинской карты», можно ли доплатить свои деньги? К сожалению, пока такой возможности нет. Но разработчики думают, как решить эту проблему.

Альфия ИБРАГИМОВА.