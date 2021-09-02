Сеанс одновременной игры

Еще раз убеждаюсь, что Ильф и Петров вплели в ткань своих «Двенадцати стульев» столько тогдашних реалий, что за каждым эпизодом, каждой мало-мальски значимой деталью скрываются подробности советской действительности 1920-х годов.

Помните «Междупланетный шахматный конгресс»? В нашей республике тоже нашли место и энтузиазм местных любителей шахматной игры, и гастроли московской звезды, и даже такая примета времени, как стремление все сокращать - шахсекция, это звучит гордо!

На страницах «Красной Башкирии» за подписью В.А. отыскалось несколько заметок о пребывании в нашем городе в августе 1928 года Федора Ивановича Дуз-Хотимирского, шахматной знаменитости тех лет. Только в отличие от похождений великого комбинатора гроссмейстер у нас был самый настоящий, без обмана.

«Вчера (13 августа) в Уфу приехал инструктор Всесоюзной шахсекции тов. Ф.И. Дуз-Хотимирский, возвращающийся из гастрольной поездки Москва - Владивосток. Ф.И. давно известен как один из лучших шахматистов Советского Союза.

Из ряда блестящих успехов Ф.И. следует выделить выигрыш им партии у первых призеров международного турнира в Петербурге в 1909 году Ласкера (в то время чемпион мира) и Рубинштейна. По меткому выражению одного из шахматных авторитетов, Дуз-Хотимирский является «грозой для первых призеров».

Вот и упоминание о Ласкере появляется, который «один во всем мире носит такие зеленые носочки». Носочки оставим на совести друзей сатириков. А вот Ласкер в биографии маэстро и вправду, как видим, присутствует. И в Карлсбадском турнире Дуз-Хотимирский принимал участие. Вот он в кепке стоит на общей фотографии третий справа среди корифеев шахматного мира. Это только сын турецкоподданного присваивал себе чужие лавры: «А сейчас, простите, не в форме. Устал после Карлсбадского турнира»...

Дуз-Хотимирский родился в 1881 году в Киеве. В девятнадцать лет стал чемпионом родного города, потом еще несколько раз завоевывал киевский шахматный трон. Был участником всероссийских и международных турниров, пяти чемпионатов СССР. Вошел в символический клуб победителей чемпионов мира Михаила Чигорина. Предложил название «вариант дракона» в сицилианской защите (черные пешки выстраивались на доске подобно звездам в созвездии Дракона). До последних дней (его не стало в 1965-м) занимался шахматами по переписке.

В двадцатых годах Дуз-Хотимирский много ездил по стране, читал серьезные лекции (не о «плодотворной дебютной идее», боже упаси), проводил сеансы одновременной игры, причем разрешал совещаться с болельщиками и позволял выбирать цвет фигур, чего обычно не делалось. После сеанса он, как правило, подходил к проигравшим с анализом их ошибок, собственный проигрыш встречал с улыбкой (такое, конечно, бывало) и искренне жал руку своим соперникам. Словом, был неутомимым популяризатором благородных шахматных баталий.

«В настоящей гастрольной поездке, - пишет далее «Красная Башкирия», - Ф.И. побывал в пятнадцати городах Советского Союза. В Уфе Дуз-Хотимирский пробудет до 15-го августа. В его задачу войдет обследование шахматной работы в Башреспублике, причем особенное внимание он уделит постановке работы среди железнодорожников, а также будут проведены сеансы одновременной игры и прочитаны лекции.

Сегодня, в 6 ½ часов вечера, в шахматном кружке Наркомзема (угол Телеграфной и Ильинской, сейчас Цюрупы и Валиди; судя по всему, это здание бывшей Земской управы, а в советское время кабельного завода) Дуз-Хотимирский прочтет лекцию и даст сеанс одновременной игры. Так как имеющихся в кружке шахмат может не хватить, все желающие принять участие в сеансе должны захватить с собою шахматы».

На следующий день Дуз-Хотимирский встретился с уфимскими спортсменами. Желающих помериться силами с признанным мастером набралось тридцать шесть человек.

«14 августа, в большом зале Наркомзема, состоялось второе выступление шахматного маэстро Дуз-Хотимирского. Несмотря на летнее время, зал быстро наполнился любителями шахматной игры.

Программа вечера открылась лекцией. Констатируя заметный подъем шахматной игры на территории Башкирии, лектор замечает неодинаковое отношение к ней со стороны профсоюзов. Наиболее чутким из них оказался союз сельхозрабочих, стойко поддерживающий лучший в городе шахматный кружок «наркомземцев».

На втором месте стоит Дом Красной армии, на третьем - железнодорожники. В хвосте плетется клуб союза совторгслужащих, чему лектор очень удивлен, так как в других городах столь мощный союз всегда стоял во главе шахматного движения».

Блеснув знанием шахматных дел на месте, что особенно польстило многочисленной аудитории, маэстро с воодушевлением заявил: «Шахматная игра - не пустая забава, как пытаются утверждать профаны, не понимающие природы ее. Шахматная игра закаляет волю человека, дает ему умственные наслаждения и, если ею умеренно пользоваться, приносит человеку неоценимую услугу». Любопытное уточнение по поводу умеренности пользования!

«В 7 часов 20 мин. вечера начался сеанс одновременной игры. Среди участников не видно сильнейших игроков - Крыжановского, Жданова, Катаева, Недоспасова и Полянского. Преобладает шахматист-середняк. К 12 часам сеанс закончился блестящей победой Дуз-Хотимирского. Маэстро выиграл 32 партии, проиграл одну (Карабак) и три свел вничью (с Казанским, Султан-Галеевым и Евладовым)».

В последний день, 15 августа, вместо запланированного клуба железнодорожников встреча состоялась в Якутовском саду, на свежем воздухе, в окружении зеленеющих тополей. Верное решение! Чем сидеть в душном зале, лучше перебраться поближе к Солдатскому озеру. Но все же дипломатично был выбран железнодорожный район.

«Казалось бы, великолепный летний вечер должен тянуть молодежь за город: в поле, лес, на реку, однако шахматная доска с ее 64 полями, на котором сталкиваются две воли, два различных человека, привлекла своих многочисленных поклонников на веранду библиотеки в сад имени Якутова.

Окрестные жители сплошной стеной окружили участников сеанса одновременной игры, наблюдая за всеми перипетиями хитроумных комбинаций как самого маэстро, так и его противников.

После окончания сеанса (12 ч. 20 м.), продолжавшегося более 4 часов, выяснились результаты игры. Дуз-Хотимирский из 32 партий выиграл двадцать шесть, проиграл три (Колесникову, Гуту и Геллертову) и вничью свел три (со Львовым, Ломовцевым и Князевым). Результат для уфимцев оказался более благоприятным, чем накануне.

Шахматная игра как интересное и культурное зрелище для рабочих масс еще раз оправдала себя. Большой успех, вызванный выступлениями Дуз-Хотимирского, говорит за то, что такие шахматные сеансы, хотя бы и местных шахматных маэстро, необходимо культивировать, в особенности в рабочих районах, и надо признать их нужными и полезными, как разумное развлечение».

В общем, уфимцы сто лет назад энергично «шевелили мозговой извилиной». И «Красная Башкирия» усердно публиковала шахматные этюды, почитай, через номер, как и новости шахматного олимпа.

Анна Маслова.