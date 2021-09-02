Виды на урожай

Лето 2021 года выдалось жарким и сухим, что особенно сильно сказалось на сельском хозяйстве. Тем не менее благодаря инвестициям в новую технику, внедрению засухоустойчивых сортов и широкому использованию удобрений ущерб от засухи удалось значительно сократить. Если в похожем по погодным условиям 2010 году в регионе было собрано всего 600 тысяч тонн зерновых, то в этом урожай зерна составит около 2 миллионов тонн, позволяющих обеспечить собственные потребности. Что касается потребительских цен, то их серьезного роста не ожидается, поскольку стоимость продуктов во многом зависит не от урожаев, а политики торговых сетей.

С 22 апреля до конца июня в Башкирии на фоне аномально жаркой погоды практически не было дождей. В первой половине лета в ряде районов республики прошли дожди, в том числе сильные ливни, но в целом ситуация изменилась мало. Жара отрицательно сказалась на состоянии озимых и яровых культур, кроме того горячий воздух способствовал активному развитию сорняков и вредителей. Уже в конце июня стало понятно, что урожай зерновых будет значительно меньше, чем планировалось. В августе в 41 районе действовал режим чрезвычайной ситуации из-за гибели посевов в результате засухи. Средняя урожайность составляет 13 центнеров с гектара, при прошлогоднем уровне 23 ц/га.

- Из-за засухи и неурожая аграрии недополучат более 25 миллиардов рублей выручки, это громадная сумма, - заявил министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. - При этом компании и фермеры в этом году вложили самые большие финансовые средства за последние 20 лет в покупку техники, элитных семян, минеральных удобрений. Мы ожидали, что тенденция к росту, которая была в 2018-2020 годах, сохранится». Но природа решила по-своему - прервать трехлетний цикл роста и уменьшить выручку пока, как мы ожидаем, в два раза.

Впрочем, ситуация могла быть значительно хуже. Если бы аграрии не вложили столько денег в этот сезон, вполне возможно, повторилась бы ситуация 2010 года, когда удалось собрать всего 600 тысяч тонн зерна, в результате чего более 60 процентов всех хозяйств ушло с рынка или обанкротилось. В этом году, при ожидаемом урожае около двух миллионов тонн, по оценкам регионального Минсельхоза, с рынка уйдут не более 10% наиболее слабых хозяйств.

Сбор и потребности

При прогнозируемом урожае зерновых на уровне порядка двух миллионов тонн собственное годовое потребление в Башкирии составляет в среднем 2-2,5 миллиона. Из них на продовольственные цели, то есть производство крупы и муки идет только около четверти, или 500 тысяч тонн, а остальное – на семена и корма для птице- и животноводства. То есть собранного урожая будет более чем достаточно для обеспечения потребностей населения.

Так, по данным Минсельхоза, в сутки производится по 500 тонн муки. Объем можно существенно нарастить, но на дополнительную муку просто не будет спроса. На складах производителей постоянно находится более 1,5 тысяч тонн муки для поставок столовым, пекарням и в торговые сети. Имеющихся запасов зерна достаточно до нового урожая. То есть ни о каком дефиците не может быть и речи.

Также аграрии в этом сезоне планируют собрать около миллиона тонн сахарной свеклы и 250 – 270 тысяч тонн подсолнечника. Все это позволит обеспечить годовой запас. При норме потребления 24 килограмма сахара на человека в год самообеспеченность этим сладким продуктом составляет около 250%. Не вызывает беспокойства и обеспеченность наиболее востребованным у населения подсолнечным маслом, которого у нас более чем достаточно. Его на душу населения ежегодно производится 69 килограмм при норме потребления в 12 кг. Самообеспеченность составляет свыше 500%.

Наиболее сложно ситуация складывается в сфере заготовки кормов. Из-за засухи в мае и июне травостой выдался скудным. Многие хозяйства не сумели заготовить нужного количества сена и сенажа. Сейчас идет перераспределение кормов от северо-востока в Зауралье, из северных районов республики в южные. Что позволяет сохранить баланс между районами и избежать сокращения поголовья крупного рогатого скота. Правда, у хозяйств не будет обычного полуторагодового запаса кормов, их хватит только на один год.

Ценовая политика

Многих уфимцев волнует связанное с неурожаем возможное повышение цен на еду. Но в условиях глобального продовольственного рынка и доминирования торговых сетей неурожай в одном или нескольких регионах практически не сказывается на стоимости продуктовой корзины.

- Засуха и другие негативные природные факторы не влияют в конечном итоге на рост цен на продукты, - считает Ильшат Фазрахманов. - Аграрии продают свою продукцию намного дешевле, чем она стоит на полках магазинов, основную прибыль забирают не они. Наши сельхозпроизводители в любом случае остаются внакладе.

Для исключения посредников в виде перекупщиков и магазинов в республике активно развивается система ярмарок. Их уже действует более 300. Для фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств – прекрасная возможность напрямую продать свою выращенную продукцию, а жителям купить качественный продукт по приемлемым ценам.

По мнению министра сельского хозяйства РБ, рост цен на отдельные виды продуктов питания – спекуляция со стороны недобросовестных предпринимателей. Жители о таких фактах сразу должны сообщать в антимонопольную службу или правоохранительные органы.

Страховка от страхов

Собранный в целом не самый плохой урожай и оставшиеся прошлогодние запасы позволят селянам продержаться до следующей осени. Но наиболее тяжелые последствия наступят в случае повторения засухи в 2022 году.

Поскольку такой сценарий не исключен, для работы в условиях повышенных климатических рисков эксперты рекомендуют предпринять ряд превентивных мер. В развитых странах снизить убытки от неурожаев позволяет агрострахование. В Башкирии в этом году было застраховано всего 6% посевов, что крайне негативно отразилось на отрасли. И хотя государство дает все возможности, чтобы посевы были застрахованы, аграрии пока не воспринимают это всерьез.

Региональные власти ставят задачу достичь ежегодного страхования не менее четверти всех посевных площадей, что позволит отрасли развиваться. Тем более что предусмотрена существенная господдержка, размер которой в этом году вырос в два раза. Так, в 2021 году на господдержку агрострахования предусмотрено 182 миллиона рублей, в том числе на растениеводство - 127,5 миллионов. Для сравнения, в 2020-м эти показатели составляли соответственно 87,4 и 65 миллионов.

Важным средством противодействия засухам должно стать развитие системы мелиорации.

С 1 января 2022 года в России стартует госпрограмма, предусматривающая субсидирование половины затрат на создание систем орошения. Республика планирует активно участвовать в ней и ставит задачу к 2030 году довести площадь орошаемых земель до 100 тысяч гектаров. Орошение должно применяться и на технических культурах, таких как сахарная свекла, кукуруза, подсолнечник, рапс. Все это позволит управлять воздействием климата на будущий урожай.

Алексей Фатыхов.