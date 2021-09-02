Протяните руку БАРДИ

Когда Кирилл только пришел сюда, он едва мог говорить - с кем-то, кроме мамы. С тех пор многое изменилось. Начав с песни про ежика, он изображал и «натурального блондина» Николая Баскова, и Кощея Бессмертного (а мама - Бабу Ягу), не раз был ведущим концертов. Другие ребята, глядя на него, тоже хотели на сцену - и она была открыта для них. За почти 30 лет через Башкирскую ассоциацию родителей детей-инвалидов (БАРДИ) прошло более 500 семей с «особенными» детьми. И все нашли здесь поддержку и возможность развиваться.

Однако 12 февраля в «теплом доме» на улице Фабричной произошел пожар. Хотя сгорели всего две комнаты из одиннадцати, он нуждается в капитальном восстановлении. На ситуацию откликнулся глава Башкортостана Радий Хабиров. Он поручил заместителю премьер-министра правительства республики Раифу Абдрахимову проинспектировать здание и сделать все необходимое.

БАРДИ была создана в 1992 году стараниями Геннадия Сулейманова (бессменного директора ассоциации) и его жены Надежды Анатольевны. Пять лет у энтузиастов, решивших любой ценой помогать «особенным» детям, не было своего помещения. А в 1997-м город предоставил им здание бывшего детсада Фанерного комбината, построенное еще в 1934 году (фактически стены и крышу). Практически за полгода благодаря помощи неравнодушных людей, спонсоров оно превратилось в уютный, обжитой дом. Сегодня в Уфе немало организаций, помогающих детям-инвалидам, и нередко они специализируются на конкретных заболеваниях. Здесь же рады всем.

О жизни ассоциации Надежда Анатольевна может рассказывать часами.

- Во-первых, у нас работает вокальная студия. Я провожу с детьми индивидуальные занятия, подбираю интересные песни, не такие, которые можно каждый день услышать по телевизору. Во-вторых, есть студия «Очумелые ручки», где ребята имеют возможность развивать мелкую моторику, что-то делать собственными руками. Чаще всего это подготовительная работа, а в окончательный вид изделие приводят родители.

Но главное - каждый год мы проводим немало праздничных мероприятий. Это и Масленица, и 8 Марта, День победы, Новый год и все, что предложат спонсоры и волонтеры. И в них принимают участие по 50-60 детей. Причем мы не приглашаем никого со стороны. Сами пишем сценарий, а артистами и ведущими становятся наши воспитанники и их родители: поют, танцуют, отвечают на вопросы. Одни уходят отдыхать - выходят другие. Про Кирилла вы уже слышали. А за ним тянутся и другие.

Сюда ходит немало детей-колясочников и таких, у кого практически нет речи. Но и они каким-то образом обязательно участвуют в общем веселье. Чувствуя реакцию на какие-то свои действия (или отсутствие таковой), они успокаиваются и как минимум смотрят программу и хлопают. А одной девчушке, которая не умеет говорить, мама купила микрофон. Она «поет», а потом вместе со всеми выходит на поклоны. Но самое главное - у них загораются глаза, они живут, общаются, а не скучают в четырех стенах. А в комнате релаксации есть массажный стол. Массаж детям делают несколько родителей, обученных профессионалом.

Дети здесь чувствуют себя свободно: играют друг с другом, могут побродить по зданию (оно не такое большое) - словом, они не «приклеены» к маминой юбке, и мамы тоже могут расслабиться и пообщаться. Ведь известно, что в реабилитации нуждаются не только сами дети-инвалиды, но и их семьи, родители. Многие становятся активнее, общительнее, раскрываются в общественной деятельности.

- Например, у нас есть мама, которая была балериной, - продолжает Надежда Анатольевна. - Под ее руководством мы создали Театр мод. Выступали во Дворце пионеров с таким номером: девочки - «цветы», мальчики «поливают» их, те «раскрываются» и танцуют. Причем многие костюмы шили сами, в том числе по эскизам девочки, которая умеет их придумывать - Саши Урванцевой. Она мечтает стать модельером. А какая у нас была коллекция костюмов! Ростовой мишка, которого у нас часто просили напрокат, русский народный, башкирский народный, клоунские, голубой шелковый костюм Красавицы (или Зимы), разумеется, Бабы Яги, Деда Мороза, Снегурочки… Все это хранилось в костюмерной - рядом со сгоревшей столовой. Боюсь открывать этот шкаф!

…Первая комната, в которой я оказываюсь, как раз и была столовой. Черные стены, столы, посуда, на одном - нечто сплавленное в один черный кусок (это был музыкальный центр), обгоревший посох Деда Мороза. Другая - кабинет руководителя, здесь сгорели ценные книги. А между ними стоит причина пожара - печь.

Получилось так, что на некоторое время в здании отключили отопление за неуплату. Средства были найдены, и в пятницу его должны были включить. А в четверг ударил сильный мороз, и все трубы отопления буквально полопались. Дом стал отсыревать. Тогда один спонсор и подарил БАРДИ эту печь каминного типа, чтобы отогреть хотя бы часть. Скорее всего, труба, которая выходила прямо на крышу, немного сдвинулась, и в помещение попала искра… На тот момент здесь никого не было. Пожарные приехали уже через 15 минут и остановили распространение огня. Однако в крыше появилась большая дыра, в соседних комнатах потолок и стены покрыты копотью. В актовом зале свисает до пола лопнувшее покрытие натяжного потолка… В трех кабинетах нужен косметический ремонт, а детская игровая, педкабинет, тренажерный зал, комната релаксации не пострадали. Два тренажерных комплекса - детский и взрослый - на улице тоже сохранились, но, пока здание необитаемо, местные жители понемногу растаскивают их на детали. Ну и вопрос с отоплением так и остался нерешенным.

Начало уже положено: администрация Октябрьского района выделила доски, активисты собрали деньги в соцсетях - и вот крыша частично перекрыта. У двух комнат придется разбирать стены, есть гипсокартон для их покрытия - спасибо председателю Общественной палаты РБ Ольге Панчихиной. Председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Олег Ротов нашел специалиста, который восстановил «энергетический центр» дома - щитовую. Друзья БАРДИ объединились.

В минувшую субботу здесь прошел масштабный субботник: взрослые волонтеры очистили дом от всех пострадавших предметов, досок и мусора, сняли испорченные двери, а студенты прибрались на территории. Далее восстановлением здания, а именно отоплением, проверкой электропроводки, водопроводом (трубы от пожара полопались) и сгоревшими стенами должны заняться профессионалы.

А пока у ребятишек из ассоциации нашлись друзья: разнообразным специальностям - от швейного и гончарного дела до видеомонтажа - их будут обучать в Детском университете (да, и такой есть в Уфе!). Шикарный праздник в честь Дня знаний для них устроила детская библиотека №11.

Однако помощь неравнодушных людей в восстановлении того, что создавалось более 20 лет, по-прежнему нужна.

Екатерина КЛИМОВИЧ.

katrina_1978@mail.ru

Фото автора.

Подпись к фото:

Здание, в котором размещалась БАРДИ, сильно пострадало. Ребята очень ждут, когда смогут вернуться в свой уютный дом.