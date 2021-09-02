Развиваемся на качелях

Яркая и уютная комната сенсорной интеграции появилась в Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Журавушка». Занятия в ней помогут нивелировать проблемы двигательной системы, неуклюжесть, развивать моторную активность, положительно влиять на речь.

– Сегодня у специалистов учреждения появилась еще одна возможность помочь детям в развитии. Мы с удовольствием приняли приглашение посетить занятие и смогли увидеть, как занимаются дети. Очень верим, что наш вклад принесет пользу, – сказал генеральный директор ООО «ЭСКБ» Андрей Травкин на открытии комнаты сенсорной интеграции. Почетным гостем мероприятия стал депутат Государственной Думы Павел Качкаев.

Появления особого помещения педагоги и родители Центра «Журавушка» ждали не один год.

– Наши специалисты регулярно выезжают для повышения квалификации в другие учреждения и видели, какого результата добиваются коллеги, у которых уже созданы специальные условия, поэтому тоже загорелись идеей. Обратились в региональную общественную организацию «Право на жизнь», они нашли спонсоров, – рассказывает директор центра Наталья Казбан.

Подвесные качели, бревно, гамак и бочку разместили в спортивной комнате. На полу и стенах мягкий ковер зелено-желтых тонов. Такое сочетание цветов успокаивает и дает позитивный настрой.

Несмотря на то, что официально комната распахнула двери лишь накануне, воспитанники уже успели протестировать оборудование. В их числе 6-летний Дэниэль Галиев с задержкой языкового развития.

– В «Журавушку» ходим третий год, раньше он не разговаривал вообще, после пяти занятий в сенсорной комнате начал выговаривать слова, – поделилась мама мальчика.

– Я вожу сюда сына и дочь 4 и 7 лет, оба – инвалиды со множеством заболеваний, в том числе и с проблемами речи. Недавно нам порекомендовали сенсорную комнату, обязательно будем посещать ее, – говорит Элита Плетосу.

Занятия проводит специалист по сенсорной интеграции, учитель-дефектолог Гузяль Ибраева.

– Ванечка, садись, ножки прямо, сейчас будем играть, – говорит педагог и подбрасывает в воздух мяч. В ответ мальчик кивает головой и уверенно, находясь в движении, ловит и передает обратно. Следующее упражнение учитель предлагает выполнить на бревне. Раскачивания на снаряде способствуют укреплению мышц рук, ног и спины.

– Мы занимаемся здесь с детьми с расстройством аутистического спектра, сенсомоторной и моторной алалией в возрасте от 3 до 10 лет, как индивидуально, так и группами. У многих из них слабо развита вестибулярно-пространственная система, нет ощущения собственного тела в пространстве. Они не понимают, как правильно управлять своим телом и работать языком, чтобы выдавать звук, потому и не разговаривают. Упражнения на качающихся элементах дают быстрый положительный эффект, – пояснила Гузяль Галимжановна.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.