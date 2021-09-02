Оранжевый, желтый, зеленый...

— В последние годы все актуальнее раздельный сбор мусора, а мы не то что детей приучить, сами не можем втянуться в это дело. В нашем дворе до сих пор нет сортировочных контейнеров, – обратилась жительница дома №7/1 по улице Амантая Светлана С.

Направившись по названному адресу, мы оказались в современном квартале микрорайона Колгуевский. Двухподъездный 12-этажный дом 2010 года постройки объединен общим двором с 9-этажным трехподъездным 2008 года. Здесь под стать аккуратным многоэтажкам располагаются детская и контейнерная площадки с двумя пластиковыми баками, куда выносят твердые бытовые отходы жильцы всех 200 квартир.

– У меня дома набралось множество ртутных ламп и отслуживших батареек. Но я их сюда не приношу: они могут нанести вред окружающей среде, – говорит Полина Романовна.

– В субботу перебрали шкаф с ученическими принадлежностями, в воскресенье отмечали день рождения сына. Вот три мешка мусора и набралось. ПЭТ бутылки, упаковки из пластика, бумага – все здесь. А сортировать их по отдельности не имеет смысла, в итоге все равно все в одной емкости окажется, – посетовала Венера Радиковна.

О проблеме мы рассказали в «УВ», жители обратились в ЖЭУ №61, продублировали в соцсетях, в результате во дворе появились разноцветные контейнеры. Синий – для бумаги, красный – для стекла, желтый сетчатый – бутылок, оранжевый – для батареек и темно- зеленый для иных сухих ТКО. Однако произошло это не сразу.

С 1 января 2019 года, со стартом реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, сбором, вывозом и утилизацией мусора в Уфе занимается региональный оператор МУП «Спецавтохозяйство». В этой связи именно ему обслуживающая организация направила обращение с просьбой оборудовать площадку для раздельного сбора отходов. А предварительно провела общее собрание с жильцами, расширила площадку.

– Чтобы все емкости уместились, пришлось расширить твердое основание. Такая площадка уже имеется на Муксинова, 3, на Авроры, 5/19 ожидается подвоз контейнеров, на очереди Софьи Перовской, 27, Авроры, 5/1В, – пояснил главный инженер ЖЭУ №61 Иван Маджар.

Отметим, что основная цель «мусорной» реформы — минимизировать объем отходов, подлежащих захоронению, больше фракций отправить на переработку. Из всех видов вторсырья хороший сбыт на рынке имеют пластик, картон и стекло.

Как показывает практика, вопрос обращения с ТКО – один из самых актуальных среди населения. Только с начала года на эту тему в ЦУР Башкортостана поступило 2591 сообщение, из них 87 касались раздельного сбора мусора.

А между тем работа по установке контейнеров, куда жители могут отдельно выкидывать стекло, пластик, бумагу, набирает обороты. По указу главы республики до конца 2024 года сортировочные площадки ТКО должны появиться по всему региону. Ответственность по их установке возложена на администрации муниципальных образований.

Мария НИКОЛАЕВА.