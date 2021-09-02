«Главное – не паниковать»

- Не переживайте, ничего страшного не случилось. Назовите фамилию ребенка и дату рождения. У папы подтвержденный ковид? У сына есть симптомы? Детский сад посещаете? Сегодня врач приедет к вам, осмотрит и возьмет ПЦР-анализ, - объясняет медсестра и фиксирует все данные в едином онлайн-реестре.

Ежедневно в регистратуру детской поликлиники №2 поступают десятки обращений – встревоженные родители не только вызывают педиатра, но и просят консультации или совета.

- Наша поликлиника обслуживает 41 тысячу детей Кировского района столицы. Поэтому в период пандемии мы сразу выделили дополнительный телефонный номер с WhatsApp. Этим, во-первых, сняли нагрузку с основной регистратуры, ведь остальных пациентов никто не отменял. Во-вторых, родителям так спокойнее. Они могут написать сообщение в выходной день или в нерабочее время. Стараемся отвечать оперативно, давать обратную связь, - пояснила заместитель главного врача Гульнара Газзалева.

Ежедневно на основе онлайн-таблицы составляется список для двух эпидбригад. Они выезжают к ребятам, которые были в контакте с заболевшими ковидом, и к тем, у кого инфекция уже подтверждена. Один педиатр обслуживает ближние адреса (в черте города), второй – дальние (к примеру, поселки Чесноковка, Аэропорт, Атаевка).

- К счастью, большинство детей переносят ковид в легкой форме, фиксируем незначительное повышение температуры тела, слабость, дискомфорт в горле, умеренный сухой кашель, реже - потерю обоняния и вкуса. Лечение симптоматическое, чаще - как при стандартной ОРВИ, состояние стабилизируется через несколько дней. Но бывает, что родители паникуют, поэтому стараемся не оставлять без внимания любое обращение, - объясняет эпидемиолог Ильгиз Мухамбетов.

- Когда у вас появились первые ковид-пациенты?

- Мы начали фиксировать такие случаи еще в марте прошлого года. Тогда дети в основном заражались в зарубежных поездках. На следующем этапе – сигналы от семей медиков, работающих в «красной зоне». Их дети становились контактными, и мы внимательно наблюдали за их состоянием. В весенний период болеть стали меньше. Сейчас наблюдаем незначительный рост, поскольку начались занятия в школах, кружках и секциях. Плюс традиционный подъем заболеваемости ОРВИ, который мы получаем каждую осень.

- У кого из детей чаще выявляется ковид?

- В данное время в основном болеют семьями. Ребенок заражается от родителей и других родственников. Многие дети болезнь переносят легко. И здесь большая просьба к родителям. Если у вашего сына или дочери появились температура, кашель, пропал аппетит - не стоит паниковать. А главное - ни в коем случае нельзя отправлять чадо в школу или детский сад. Вызывайте врача и лечитесь, как положено. Бессимптомные больные также не должны выходить на улицу, контактировать с пожилыми родственниками, ходить в магазины, пользоваться общественным транспортом. Объясняем родителям, что человек активно начинает выделять вирус еще до момента появления первых симптомов.

- Какие советы можно дать мамам и папам?

- - Нам всем надо осознавать: в пандемию здоровье зависит от правильного поведения. Родителям рекомендую сделать прививку не только от коронавирусной инфекции, но и от сезонного гриппа, и привить от гриппа детей, соблюдать социальную дистанцию, правильно носить маску. Заболели - остаемся дома.

Альфия Ибрагимова.