Одинокий еж и «грустный Емеля»

В городе облагораживаются парки: за последнее время открылся сквер «Дубки», реконструирован «Первомайский», на подходе «Волна», завершается ремонт набережной озера Кашкадан. Но остаются и те, которым уделяется меньше внимания. Мы решили прогуляться по одному из них – Демскому парку культуры и отдыха.

На входе нас встречает фигура ежа синего цвета – единственная малая архитектурная форма здесь, которая каждую весну меняет цвет и «наращивает» нос.

– За чистоту, благоустройство территории отвечает «Горзеленхоз». Они же высаживают клумбы, косят газон. Парк – муниципальное учреждение, нам принадлежат только аттракционы. Все вырученные деньги уходят на их текущий ремонт, техобслуживание, поэтому не можем приобрести новые фигуры, – говорит главный бухгалтер парка Светлана Швецова, которая любезно согласилась составить мне компанию.

Здесь она работает 15 лет и знает о нем все. Директор Владимир Ремпель в должности всего несколько месяцев и на момент нашей экскурсии находился на больничном.

– А пройдемте к фонтану? – предложила Светлана Юрьевна, и мы свернули на тропинку, ведущую налево.

Он представляет собой небольшое возвышение, обложенное серыми плитами, в котором застоялась дождевая вода. В таком запустении фонтан находится долгие годы. А все потому, что при обустройстве не сочли нужным провести сюда водопровод.

Лет семь назад, когда я впервые посетила Демский парк, он напомнил мне парки моего детства – с железными качелями, деревянной песочницей, а в это время дворы новостроек уже украшали современные игровые и спортивные площадки с резиновым покрытием. Потом по проекту «Реальные дела» получили лабиринты и аттракцион «Емеля». Играть приходила детвора со всей округи! Правда, последний оказался недолговечным.

– Каждый год перед открытием сезона мы проверяем техническое состояние каждого аттракциона. Где надо – чиним, докупаем запчасти, красим. Только после одобрения Ростехнадзора они допускаются к эксплуатации. У «Емели» в этом году выявили заводской брак, который не подлежит ремонту. Оказалось, что все оборудование этого изготовителя 2016 года выпуска – некачественное, – говорит главный инженер Дмитрий Агашков.

Напротив «Емели» находится аттракцион «Поезда», который здесь с 1986 года!

Оживляют парк арендаторы – батуты, картинг, электромобили, но так как площадь небольшая, всего 4,6 га, по санитарно-техническим нормам их не так много, как хотелось бы…

Тем временем, пройдясь по дорожкам, мы выходим к заасфальтированной площадке перед сценой. Ей, кстати, тоже немало лет – 1990-х годов постройки. Ее единственное украшение – баннер, за ним скрывается небольшое помещение, у которого протекает крыша, а, переодеваясь на представления, дети мерзнут, так как нет отопления.

Справа от сцены стоит вагончик с надписью «Папа-гриль». Раньше там была читальня – библиотеки организовывали выездные встречи, да и сами горожане оставляли книги. Но несколько лет назад она сгорела, причина пожара – неизвестна. Восстановить ее не было средств, пришлось отдать в аренду…

Для тех, кто предпочитает посидеть в тишине, из центральной части парка в более спокойный уголок перенесли беседку. Сейчас там можно поиграть в шахматы или почитать.

– Наша главная проблема – ночные хулиганы. Видеокамер очень мало, и в основном они направлены на аттракционы, а патрули почему-то обходят эту территорию. Днем покрасим забор, а уже на следующее утро его испачкают, – сетует Швецова.

В северной более тенистой части распологается небольшой игровой городок, который пополнялся оборудованием, благодаря спонсорам. Но в последние лет пять нет никаких обновлений, а первым качелям более десятка лет…

Официальный сезон работы городских парков май – август, до и после – по погоде. Как правило, уже во второй половине апреля большинство открываются, но, к сожалению, Демский еле успевает в срок. Все потому, что из-за отсутствия ливневок талая вода уходит поздно и земля не успевает высохнуть. Администрация, конечно, делает все, что может – максимально вывозится снег, с дорожек и площадок мини-трактор сметает воду, но это все малоэффективно.

– Говорят, что в 2022 году запланирован ремонт, очень надеемся на это: своими силами мы не можем благоустроить. Не столь важно, какие будут игровые площадки, комплексы, самое главное это – хорошие дорожки, ливневка по периметру и, конечно же, водоснабжение, чтобы было комфортно не только гостям парка, но и его работникам, – говорит Светлана Юрьевна.

Айлина АРСЛАНОВА.

allinki507@mail.ru

Фото автора.

Корзинка

Глава республики Радий Хабиров пригласил уфимцев принять участие в опросе о том, какой парк больше всех нуждается в реконструкции. Среди претендентов на обновление: парки имени Ленина, Лесоводов, Якутова, Нефтехимиков, Демский, Мажита Гафури, Сад культуры и отдыха имени Аксакова, парковая зона около озера Теплое. На данный момент с большим отрывом лидирует парк Нефтехимиков, набрав 9876 голосов, а Демский на третьем месте (5175), после озера Теплое (5395).