Возвращение Ракши

В конце 70-х годов народный поэт Мустай Карим пришел на Всесоюзную выставку по приглашению секретаря правления Союза художников СССР, известного портретиста Таира Салахова. Они были давно знакомы, Мустафа Сафич, посещая Баку, бывал у него не только в мастерской, но и дома, знал семью и ближайшее окружение. Вот и в этот раз поэт и художник дружески беседовали, когда Мустафа Сафич заприметил Юрия Ракшу и подозвал его:

- Какие полотна у нашего Юрия! Горжусь! Пора бы и о звании моему земляку подумать, – обратился Мустай к Салахову.

Ракша засмущался и стал в свою очередь с восторгом говорить о портретных работах Таира, представленных на выставке. Салахов его остановил словами:

- Мустафа Сафич вправе просить меня о любой услуге, я ему лично обязан за большую помощь моему брату. А за Ракшу и хлопотать не надо – давно достоин.

- Вот и отлично! Много лет назад прочел заметку в одной московской газете, где о Салахове написали: «Бакинский парень с художественным уклоном». Так что самое время «бакинскому парню» поддержать нашего уфимского паренька с тем же уклоном, - подытожил разговор Мустай.

…Историю несколько лет назад мне поведал литератор и переводчик, сын народного поэта Ильгиз Каримов, оказавшийся тогда свидетелем того разговора на выставке. И этот любопытный факт вспомнился на открытии уникальной выставки Юрия Ракши уже в Нестеровском музее, куда пришли не только почитатели таланта двух наших выдающихся земляков – поэта и художника, но и их родные и близкие. Впервые в Уфу приехала внучка Ракши Мария, к сожалению, никогда не видевшая знаменитого деда, но его творческое наследие определило и ее судьбу – она тоже окончила художественное отделение ВГИКа и посвятила себя кино. Внучка и вдова художника, писательница Ирина Ракша, не сумевшая приехать в Уфу, приняли решение передать Нестеровскому музею 160 полотен Юрия Михайловича - неоценимый подарок родной земле художника, по которой в последние годы своей короткой жизни он так скучал.

Главной же на церемонии по праву стала родная сестра Юрия Ракши, известный в республике искусствовед, хранительница фонда Нестеровского музея Валентина Сорокина. Она рассказала о семье и детстве, об их героической маме, которую с любовью изображал Юрий на многих своих полотнах. Он рисовал ее еще в детстве, потом студентом, чаще по памяти, а еще по облику своей любимой жены Ирины, которой также посвятил десятки картин – некоторые из них получили прописку в уфимском музее и теперь у каждого из нас есть возможность побыть с мастером наедине, рассматривая его работы в спокойной обстановке без всякого официоза. На церемонии же открытия гостям сообщили, что выставка продлится до ноября – есть время прийти сюда с детьми и учениками.

А в первый торжественный день здесь выступила и директор Фонда имени Мустая Карима, дочь народного поэта Альфия Мустаевна: она рассказала о трогательной дружбе поэта и художника, вспомнила о незабываемых встречах в Коктебеле, о том, как Юрий Ракша специально приезжал в Малеевку к Мустаю Кариму, чтобы поработать над его портретом. И замечательные портреты поэта представлены на нынешней выставке вместе с полотнами другим писателям – друзьям Мустая по «литературной телеге». Альфия Каримова напомнила мустаевские строчки из статьи, посвященные памяти безвременно ушедшего художника:

- Рядом с Юрой и мы, старшие, становились лучше, чище... Его талант — высочайшей пробы. Он пришел в мир много позже меня и ушел так рано. Но был всегда со мной. И будет до конца. Он не вспышка, а озарение, которое через настоящее устремлено в будущее. Можно забыть его лицо, глаза, руки. Но тепло, которым наделила его душа, будет всегда со мной, - написал Мустай Карим. И убедиться в справедливости этих строк может каждый, кто придет в Нестеровский музей и действительно окунется в тепло работ Юрия Ракши.

Галина Ишмухаметова.

krosh1969@list.ru

Фото Риты Ишниязовой.