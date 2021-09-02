Знать, на что потрачены деньги

На ежегодном форуме «Управдом», прошедшем в ГДК, председатели МКД, общественники, представители муниципалитета, Министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ, управляющих и ресурсоснабжающих организаций обсудили актуальные проблемы системы ЖКХ.

Уравнение со многими неизвестными – так можно назвать происходящее в этой отрасли. Ни одна сфера нашей жизни не вызывает столько нареканий и вопросов горожан. Ситуация прошлого года, когда многие уфимцы были неприятно удивлены платежками за отопление, недовольство работой управляющих компаний, подготовка к новому отопительному сезону — это лишь не полный перечень вопросов, поднятых на форуме.

Тон обсуждению задал первый заместитель главы администрации города Марат Гайфуллин.

- Мы надеемся в этом году избежать тех проблем, с которыми столкнулись в предыдущий сезон, - отметил он. – Не все сделано – предстоит большая работа по доведению наших домов до состояния максимальной энергоэффективности.

Наблюдательные советы, созданные недавно для контроля за деятельностью управляющих компаний, по мнению Марата Раитовича, должны стать инструментом, при помощи которого можно добиться максимальной прозрачности от управляющих компаний, чтобы каждый пришедший от жителей рубль тратился эффективно.

Своевременно выявлять перетопы и неисправность оборудования, по словам начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы Аскара Батталова, позволит внедрение телеметрии. Сегодня системой удаленного доступа снятия показаний обеспечено 2230 общедомовых приборов учета тепловой энергии. К концу октября планируется создать единый центр аналитического контроля за параметрами работы систем центрального отопления. Однако не все работы по повышению энергоэффективности систем отопления МКД завершены. Связано это с тем, что до 50% средств списываются с расчётных счетов управляющих компаний по исполнительным листам ресурсоснабжающих организаций.

Зачем нужен муниципальный тариф?

Об этом рассказал директор Управления жилищного хозяйства Уфы Альберт Гадельшин.

На его взгляд, причин несколько: неправильная модель финансово-хозяйственной деятельности предприятий, ежемесячное выставление ресурсоснабжающими организациями сверхнормативного ОДН управляющим организациям, недостаточная прозрачность в платежах УК. Как с этим бороться? По мнению Гадельшина, в этом поможет система качества УК по итогам квартала по шести показателям, куда, в частности, войдут: показатель качества содержания МКД и придомовых территорий, оценка населением качества управления.

Одной из причин невыполнения управляющими организациями необходимых мероприятий является низкая стоимость работ по содержанию, в среднем она составляет 17 руб. за квадратный метр. Ситуацию может исправить принятие муниципального тарифа.

Кредиторская задолженность управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные услуги составляет 4,5 миллиарда рублей. За последние три года служба судебных приставов удержала 1 млрд 700 млн рублей из средств, оплачиваемых населением по статье «содержание жилого помещения». Одним словом, если вы задолжали, например, БашРТС, то они долг потребуют у управляющей компании. Как следствие, снижается качество содержания жилищного фонда, растет задолженность перед другими организациями, обслуживающими жилищный фонд, например техническое обслуживание лифтов.

Без решения вопросов сверхнормативного СОИ выправить финансовое положение управляющих компаний сегодня невозможно, резюмировал Гадельшин.

На форуме также выступил и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства республики Алан Марзаев.

- Хотим быть с вами объективными и честными: понимаем, какая сегодня ситуация в ЖКХ. Мы хотим модернизировать, усовершенствовать, оптимизировать существующую систему, но нам нужна обратная связь, если что-то пойдет не так. Без подписей совета МКД никакие работы оплачиваться не должны. Мэрия, УК и жильцы должны быть в постоянном диалоге. Люди должны знать, на что потратили их деньги.

Заместитель председателя Госсобрания - Курултая РБ Эльвира Аиткулова сообщила, что на площадке администрации Уфы создан зимний штаб, призванный оперативно решать поступающие вопросы. Если же говорить о кардинальных реформах ЖКХ, то в Народной программе единороссов, рассчитанной на пять лет, есть два пункта, которые непосредственно касаются сферы ЖКХ: это усиление контроля со стороны государства, вплоть до отзыва лицензий и запрет на списание штрафов со счетов УК за счет средств жителей.

Ближе всех к «земле» оказалось выступление председателя Наблюдательного совета Орджоникидзевского района Юрия Пиденко, который со своими коллегами из других районов выявил ряд системных проблем в деятельности управляющих компаний. Одна из них – размер платы за содержание жилого помещения. Так, ветхие 2-3-этажные дома требуют больше капвложений для их обслуживания и ремонта. И эти недостающие средства привлекают за счет более благоустроенных многоэтажек. Как следствие - низкое качество выполняемых работ, срывы сроков, грубое отношение к жителям. Причиной образования сверхнормативного ОДН Пиденко считает предоставление собственниками недостоверных показаний квартирных счетчиков воды и электричества, несоответствие числа проживаемых граждан, утечки при авариях в домовых сетях.

В заключение представители УЖХ, администрации города, министерства ЖКХ и депутаты ответили на многочисленные вопросы жителей.

Светлана ЯНОВА.

stylya@yandex.ru

КОРЗИНКА

Павел Качкаев, заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству:

Про капремонт

- Капитальный ремонт проводится 1 раз в 35 лет. При этом средний взнос за 1 квадратный метр по стране составляет 9 руб. 44 коп., а в Москве – 25 рублей. Поэтому в столице сразу делают комплексный ремонт. В Уфе каждый вид ремонта осуществляется в разное время. Фонд капитального ремонта финансирует работы в долг. Если не нравится, можно открыть специальный счет. Но надо понимать, что только замена одного лифта обходится в 3 миллиона рублей.

Про ИТП

- Никто не имеет права передать в собственность МКД индивидуальный тепловой пункт без приведения его в порядок и наличия технической документации.

Об УК

- Управляющие компании работают безобразно. Чтобы они бегали за жителями, а не наоборот, деньги на содержание надо хранить на отдельном счете и оплачивать услуги только по факту, а не авансом.