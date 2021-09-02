Распутать непростой клубок

Общественник и член Совета по правам человека РБ Вадим Беляков, больше известный как руководитель портала «UfaCity.me», с апреля стал советником главы администрации Уфы. И уже в новой должности дал интервью нашей газете.

- А как же ««UfaCity.me»? За время работы организации удалось помочь сотням горожан в решении коммунальных проблем…

- Она существует с 2011 года, семь лет были только в интернете, в 2019-м открыли офис. Сейчас это целое движение, которое продолжает действовать, просто уже другие люди занимаются этим масштабным проектом. В администрацию Уфы меня пригласили весной – с командой специалистов отладить работу с населением по коммунальным вопросам.

- До 15 сентября, когда все дома должны получить паспорта готовности к отопительному сезону, остались считанные дни. Как проходила подготовка к нему?

- Основная задача – безболезненно и комфортно для потребителей пройти зиму. Во-первых, чтобы все общедомовые системы были готовы к этому периоду, а во-вторых, избежать повторения ошибок. В декабре прошлого года жильцам резко начислили большие суммы за отопление, и они первое время оставались один на один с проблемой. Следовательно, копилось справедливое недовольство. Всего вопрос коснулся 2500 домов. Почему так произошло? Управляющие компании неэффективно устраняли нарушения, которые и привели к повышенным суммам в платежках. С конца апреля, когда отопительный сезон закончился, и до октября мы проводим большой объем работ, чтобы устранить эти самые недочеты. Самое первое, что лежало на поверхности, - сверка площадей. Мы сразу понимали, что есть некорректные данные, которые находятся у управляющих компаний и ресурсников. Жители тоже об этом часто говорили: площадь дома в одной квитанции 3000 кв. метров, в другой – 3200. Соответственно, возникают разночтения. Проверили 3300 домов, проводили обмеры, и выяснилось, что в 740 площади расходятся более чем на 20 квадратных метров. По всем ним управляющие компании внесли изменения в ГисЖКХ, отправили соответственно письма в МУП «УИС» и БашРТС. Но пока не по всем объектам получена информация от ресурсоснабжающих компаний – учтены ли изменения в квитанциях. Кстати, некоторым домам из-за несоответствия площадей был сделан перерасчет.

- Какие еще меры были предприняты, чтобы распутать непростой клубок с этими начислениями за отопление?

- Особенно тщательно мы анализировали дома, плата за отопление в которых в декабре прошлого года повысилась более чем на 42%. Отдельно проверяли внутридомовые сети. Выявили шесть основных направлений, в том числе слабая энергоэффективность здания, неверные площади, неправильная работа автоматики.

Приведу простой пример. Есть дома (около 1800), в которых используются элеваторные узлы как система регулирования отопления. В них установлено сапло, и его диаметр строго регламентируется. Выявили 300 случаев, когда диаметр больше, чем указано в расчетных показателях. Его уменьшили до нормативов, соответственно, люди будут потреблять меньше теплоносителя и меньше платить.

Еще в Уфе насчитывается 800 домов, в которых установлены индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Ранее они стояли на балансе МУП «УИС». С этого года оборудование передали городу, а потом вывели из списка муниципального имущества. Сейчас формально они ничьи, и в данных МКД проходят собрания, чтобы жители принимали ИТП в общедомовое имущество. Часть ИТП (около 300) работали некорректно, что приводило к неправильному начислению платы за отопление и горячую воду.

- А какую работу провели сами ресурсники, чтобы разобраться в сложившейся ситуации?

- В идеале перед тем, как подписать паспорт готовности дома – необходимо выехать на объект и проверить, все ли функционирует, провели ли опрессовку, гидравлические испытания. Чтобы централизовать работу, БашРТС и МУП «УИС» в своих подразделениях создали тепловые инспекции. Об этом мы неоднократно говорили и просили их. Сейчас эти инспекции обходят дома и проверяют: соответствует ли система отопления параметрам и нормативным документам. У них 36 пунктов, которые они отслеживают в ходе проверки, и если что-то работает некорректно, то управляющим компаниям выписываются предписания. Например, задвижка неисправна, могут отсутствовать монометры, по которым нужно анализировать давление, различные краны, нет утепления труб. Изоляция на трубопроводах принципиально важна, особенно в домах, где подача теплоносителя и горячей воды идет через чердак, так называемый верхний розлив. Зимой чердачные помещения прохладные, неизбежны большие теплопотери.

Проблемы, которые выявляют тепловые инспекции, и объем нарушений такой, что становится понятно: подобная работа не проводилась где-то два-три года, а кое-где и все пять лет.

Управляющие компании находятся в не очень стабильном финансовом состоянии, а эти мероприятия, конечно, требуют больших денежных затрат. На многие вещи они никогда не закладывали средства и не доносили до потребителей, до нас, жителей, эту информацию, чтобы мы понимали, что происходит.

Техническая готовность к принятию отопления на первую неделю сентября составляет 94%. Из 494 общедомовых приборов учета тепловой энергии, требующих проведения поверки, обследован 431 (87 % от общего плана). Все основные виды работ по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду завершатся до 15 сентября.

А мероприятия, направленные на энергетическую эффективность, продолжатся до середины октября, пока нет морозов. Отсутствие или наличие этих мер никак не влияет на работу системы отопления. От них лишь зависит корректность начислений.

- Общедомовые приборы учета есть не в каждом доме. А в тех, где они есть - не всегда корректно снимаются показания. Как быть в таких случаях?

- Действительно, приборы установлены не везде. По 261 Федеральному закону об энергосбережении оборудовать дома общедомовыми приборами учета обязаны жители. Если они не сделали, этим займутся представители ресурсоснабжающей компании, а далее переложат затраты за установку на жителей. Я часто повторял горожанам – не ждите, пока ресурсники установят тепловой счетчик за непонятные деньги, еще по ставке рефинансирования могут и проценты заложить.

Но надо понимать: не во всех домах будет экономия. Если возьмем двухэтажку 60-х годов прошлого века, то велика вероятность, что с прибором учета будут платить столько же, плюс еще за сам прибор. Ко всему надо подходить разумно.

Да, есть такие моменты, когда управляющая компания некачественно снимает показания и не анализируя передает их ресурсникам. А в приборе учета могла случиться неисправность или просто сесть батарейка. И в связи с этим вводится еще одно новшество: общедомовые приборы учета оснащаются так называемым верхним уровнем. Теперь на каждом узле установят модем, он удаленно будет передавать в специальную программу всю информацию и показания. Ежедневно, с одинаковой периодичностью, к примеру, раз в час, программа будет снимать показания. Это позволит в режиме реального времени видеть, что творится в каждом тепловом узле. Например, где-то происходит протечка теплоносителя. Программа анализирует: предыдущие три месяца расход теплоносителя был 100 кубических метров в час, а тут стало 200. И сразу дает сигнал, что возникла проблема, а специалисты оперативно выезжают к месту инцидента.

- Прошлой зимой жители особенно жаловались на так называемые перетопы, когда при плюсовых температурах батареи в квартирах были раскаленными…

- Новая программа сможет это отслеживать: температурные графики будут «зашиты» в аналитику. При +2 градусов Цельсия сетевики должны подавать теплоноситель условно в 70 градусов, а если идет 80, то программа будет отображать эти нестыковки.

Управляющая компания и администрация смогут отслеживать, как ресурсоснабжающая компания исполняет договорные обязательства: правильно ли подает теплоноситель, в тех ли объемах, с каким давлением и так далее. Программа нужна не только для выявления текущих проблем, будет давать большую аналитическую информацию по нарушениям.

Сейчас выполняются последние технические мероприятия. Сама программа заработает в начале октября. Старшим по домам планируем выдать отдельный доступ, они также смогут в режиме реального времен и отслеживать данные. В итоге получим многоуровневый контроль, а выиграют в конечном счете жильцы.

Альфия ИБРАГИМОВА.

alfia1983@mail.ru

Подпись к фото:

Проверка готовности дома по Айской к отопительному сезону.