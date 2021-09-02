А главный – сварщик

Если верить «Яндекс.Погоде», температура воздуха прошлой ночью опустилась до +3°С. Стены жилых домов еще держат тепло, но все же шерстяные носки и теплые свитера заняли передние полки в шкафах. Как же готовятся к отопительному сезону ресурсоснабжающие организации?

– Сейчас последний этап подготовки – заполнение труб специально подготовленной и химически очищенной водой. Многоквартирные дома по линии УЖХ готовы наполовину, объекты социального назначения – более чем на три четверти. Если вдруг завтра выйдет указ о начале отопительного сезона, мы должны быть готовы, – говорит пресс-секретарь МУП «Уфимские инженерные сети» Анна Горюхина.

Но самое главное – это капитальный ремонт трубопроводов. В этом году предприятие заменило более 4 километров труб на 14-и участках. Сейчас завершается их соединение на последнем объекте – во дворе домов № 21, 19/1, 25/1 по улице Мусоргского, куда мы и отправились.

О том, на каких участках будет проводиться капремонт, становится известно весной. По результатам гидравлических испытаний выявляются места, где плохое состояние труб или они не выдерживают положенного давления. Бывают и незапланированные работы, когда территория благоустраивается по различным программам и, например, под новым асфальтом следует поменять водопровод.

– А вы знаете, кто самый главный на рабочей площадке? Нет, не начальник, а сварщик! – говорит Анна Алексеевна.

От того, насколько правильно запаян шов, зависит качество и срок службы трубы, поэтому хорошие специалисты в почете. А самым крутым считается работающий и правой и левой рукой одинаково хорошо. Таких на предприятии единицы. Например, Наиль Гимадисламов, в этой профессии более двадцати лет.

– Состав наплавляемого присадочного металла отличается от состава материала трубы. Если неправильно запаять, шов разойдется. Он должен быт аккуратным и ровным даже в самых труднодоступных местах – таковы требования норматива, – говорит он.

Конечно, каждый стык проверяют: просвечивают, делают снимки, которые изучают в лаборатории, но все же убедиться на сто процентов можно только после запуска воды.

– Ремонт закончим за пару дней, а земельные работы можно продолжить и после того, как трубы будут готовы к эксплуатации, – говорит начальник ПТУ Демского отделения МУП УИС Ринат Фахретдинов.

Но начало отопительного сезона не означает прекращение работ, которые продолжаются до первого снега, а порой идут и круглый год. В таких случаях воду запускают по обходным трубам, если же нет такой возможности, прокладываются байпасные линии в виде выносных труб.

Работы на последнем объекте закончатся до начала отопительного сезона – 10 сентября.

Айлина АРСЛАНОВА.

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