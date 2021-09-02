О чем мечтают уфимцы?

Через три года Уфа отметит 450-летие. В преддверии юбилея глава республики Радий Хабиров поручил муниципалитету выяснить, какие новые объекты горожане хотели бы видеть в любимой столице. Высказать свое мнение может каждый. Для этого необходимо принять участие в опросе, который запустили на сайте www.ufa450.ru.

- Нам важно услышать мнения, суждения людей. Это поможет администрации города и руководству республики определить, какие проекты являются наиболее значимыми и актуальными, - рассказал первый вице-мэр Марат Гайфуллин.

В Уфе большое внимание уделяется благоустройству парков. Но, как считают в муниципалитете, необходимо также развивать и пешеходные и велосипедные связи между этими объектами.

- Общественные пространства представлены не только парками. Мы должны говорить и о развитии площадей, улиц, бульваров. Потому что все это важная составляющая публичной жизни, так называемое третье место. Уфе не хватает таких пространств, потому что их наличие - признак столичности. Именно в «третьем месте» мы случайно встречаем знакомых и тем самым, поддерживая социальные связи, общество становится более сплоченным. Что очень важно для городского сообщества. И, на мой взгляд, в целом у Уфы на это и большой запрос, и большой потенциал, - считает заместитель начальника городского Управления архитектуры и градостроительства Ольга Сарапулова.

Уфимцам предлагают поддержать проекты благоустройства пешеходных зон и организацию велодорожек на бульварах Рыльского, Баландина, Хадии Давлетшиной, Молодежном, а также на бульваре Славы и улице Рабкоров. В перечень вошли проекты расширения пешеходной зоны на улицах Первомайской и Ленина, обустройство площадки уличных видов спорта перед Дворцом Спорта. Здесь же можно предложить свой вариант и высказать мнение, какие культурные и спортивные мероприятия необходимо провести к праздничной дате.

Исследование пройдет в два этапа. На первом до конца месяца горожане пройдут блиц-опрос на сайте, а на втором выскажутся о волнующих социально-бытовых проблемах и путях их решении. Он начнется с 27 сентября и будет реализовано в виде традиционного социологического опроса как онлайн, так и офлайн. Это сделано для того, чтобы учесть мнение представителей старшего поколения, которые не пользуются интернетом. Затем социологи обработают результаты.

- Несмотря на то, что опрос еще только начат, уфимцы уже активно подключились к участию в нем. Только за первые два дня проголосовали 600 человек. К примеру, предлагают построить центр одаренных детей, переименовать улицу Цюрупы в проспект Революции, - рассказал вице-президент Академии наук Башкортостана, директор Института стратегических исследований РБ Александр Дегтярев.

Свое мнение высказал и президент Уфимского государственного нефтяного технического университета, почетный гражданин Уфы Айрат Шаммазов.

- Нужно продолжать благоустройство северной части города. За последние 2-3 года уже сделано многое: реконструирован парк «Первомайский», благоустраивается улица с одноименным названием, обновлен парк «Победы». Но, несмотря на это, в Орджоникидзевском и Калининском районах еще недостаточно мест отдыха.

В анкете есть и открытые вопросы, ответы на которые позволяют уфимцам включать дополнительные социальнозначимые для них объекты, а также высказаться о проведении культурных и спортивных мероприятий, приуроченных к юбилею.

- Поддерживаю все проекты, так как все жители хотят, чтобы в их районе, рядом с их домом была благоустроенная территория. Сама же предлагаю, обратить внимание на спортивную составляющую и устанавливать уличные тренажеры. Особое внимание необходимо лицам с особенностями здоровья. Им труднее куда-то поехать на тренировки и следить за своим здоровьем нужно. Об этом мы не раз говорили с Радием Фаритовичем, и он полностью поддерживает это. К юбилею предлагаю провести международные соревнования. Например, по гимнастике. Сейчас мы строим дворец, который может принять соревнования такого высокого уровня, - поделилась своим мнением 13-кратная паралимпийская чемпионка, почетный гражданин столицы республики Рима Баталова.

- Я всегда радуюсь, когда проводятся опросы и интересуются мнением горожан. В нашем театре проводятся международные фестивали, и к 450-летию мы готовы провести крупные культурные события, - отметила главный балетмейстер Башкирского государственного театра оперы и балета, почетный гражданин Уфы Леонора Куватова.

Мария АПКАРИМОВА.