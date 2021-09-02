4 часа откровений

Глава республики Радий Хабиров спешит по коридорам Центра управления республикой в зал, где ему предстоит выйти в прямой эфир… Так началась его ежегодная пресс-конференция.

О ЦУРе и туризме

- Есть страх перед неудобными вопросами? – поинтересовался директор ГУП ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов.

- Это моя работа. Она предполагает неудобные и критические вопросы. Но волнение есть, - честно ответил Радий Фаритович.

- Для чего построили ЦУР? – прозвучал вопрос из соцсетей.

- Мы должны понимать, что происходит в республике, что люди думают, что их волнует. Вся информация стекается сюда. Это важнейший источник информации.

- Вы говорили, что когда завершится ваш срок руководства республикой, то закроете все свои соцсети? – спросила начальник Управления главы республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

- Социальные сети - это просто определенная часть работы. Ни удовольствия, ни радости там не нахожу. Но есть эффективность как источника информации, как способа продвижения.

- ЦУР не сползет в Белую?

- Объект был сложный. Здесь склон, и пришлось для укрепления залить много бетона. ЦУР – начало освоения нашего склона. Здесь перспективы развития города, его украшения. ЦУР и эту задачу выполняет.

- Будем ли мы развивать туристическую инфраструктуру республики? – поступил вопрос от Максима Капралова.

- Это большая работа: и в материальной части, и интеллектуальной. Где-то отстаем в пиаре, в нужном продвижении в соцсетях, в целом в паблике. Мы начали с самого простого - развитие придорожного сервиса. В течение следующего года мы ощутимо увидим большое количество этого сегмента: появятся нормальные туалеты, кафе, больше заправок, разнообразных кемпингов. Целая программа существует на эту тему, и мы этим занимаемся. Ко мне на «Инвестчас» приходят бизнесмены не только из Башкортостана. Они услышали, что у нас есть такие формы поддержки придорожного сервиса, как предоставление земли без торгов, субсидирование части затрат на инженерные коммуникации, оказание организационной помощи в техприсоединении, присоединении к автодороге. Все это начинает работать, где-то в стадии проектирования, где-то в землю зашли, где-то достраивают…

Два с половиной года назад у нас не было ни одного знака туристической навигации. Это тоже важный элемент. Типичный знак на коричневом фоне, когда ты проезжащь территорию, которая претендует на то, чтобы быть туристическим регионом. Это удобно, приезжающий в республику видит - здесь есть интересные объекты. Тысячу с лишним знаков расставили, и еще надо…

Не буду утверждать, что количество туристов благодаря этим действиям увеличилось. За рубеж не выезжали, поэтому был огромный поток туристов в нашу республику. Этим надо воспользоваться.

О транспорте и одуванчиках

- Почему, несмотря на ковид, в Башкирии продолжают проводиться массовые мероприятия, такие как ВорлдСкиллс, Фольклориада, чемпионат по борьбе? – обратилась блогер Полина Вишневская.

– Если бы мне сейчас позвонили и спросили, готов ли, я бы отказался. Но эти мероприятия были запланированы задолго до пандемии: мы и так отменили Фольклориаду в 2020 году и сейчас были обязаны принять или же потеряли бы это право. А право на каждое из этих мероприятий вырвано в конкурентной борьбе… Наша нынешняя ситуация не столь трагична, чтобы мы закрылись и не могли принять гостей.

- Слежу за новостями и обратил внимание на одну тенденцию: вы вникаете во все вопросы, будь то транспортные проблемы, дороги или одуванчики. Неужели глава республики должен решать вопросы, если есть менеджеры, узкие специалисты? Или вам удобно ручное управление? – спросил телеведущий Денис Ганеев.

– Я по натуре человек ленивый, больше люблю созерцать, думать, но иногда, чтобы настроить систему и работать четко, надо во все погружаться самому. Это не только непросто, но и опасно, ведь моя задача – тратить больше времени на аналитику, предложения проектов, на работу с федеральным центром и общение с людьми. Но я сам провожу «Инвестчас», «Промышленный час», «Сельхозчас», «Час общественных пространств», «Час главы»… Когда я ухожу в это все, начинаю терять движение вверх, стратегию. Но все же мне везет с коллегами, все, кто работают в моей команде, освобождают меня от лишних нагрузок… Я хотел собрать вокруг себя людей самодостаточных, которые могут двигать историю, экономику.

В соцсетях Венера Баимова пожаловалась, что вечером не может уехать в Черниковку. А Елена Андреева написала, что водители 298-го маршрута не принимают к оплате «Алгу» и требуют за проезд наличные.

- Я уже третий год занимаюсь транспортом Уфы и скажу честно – все не так просто, как казалось. Я увидел два пути. Первым делом надо было решить вопрос с «Башавтотрансом» – основным государственным перевозчиком. Его на тот момент осознанно вели к банкротству из-за земельных участков, производственных помещений, техники. Часть энергии ушла на его укрепление, и эта работа неумолимо продолжается. Пополняем автопарк, привлекаем водителей, пытаемся создать лучшие условия, чтобы шли работать. Это часть более легкая. Но не можем обеспечить госперевозчиком всю Уфу, и я начал искать «частников», которые бы пришли работать на наших условиях. Полноценного диалога не получилось, согласились лишь несколько крупных… Мы продолжаем потихоньку оставлять только тех, кого устраивают наши условия.

…Карта «Алга» была создана для того, чтобы вывести всю наличную оплату из серой зоны и все платили налоги. В этом бизнесе не те, кто вложили деньги и купили автобусы, а те, кто выиграли тендер на маршруты, позвали водителей, дали право на использование маршрута за определенную сумму. «Алга» помогает менять ситуацию: укрепляем «Башавтотранс», ищем партнеров, которые будут работать с нами, и тихонько выдавливаем тех, кто не будет с нами работать.

О спорте

Вратарь футбольного клуба «Уфа» Александр Беленов поинтересовался:

- Клуб испытывает финансовые проблемы. Мы стараемся достойно играть и представлять республику, но у нас нет современного стадиона, тренировочной базы. Хотелось бы получить поддержку республики и стабильное финансирование.

- Нам удалось за это время провести переговоры с одним из очень крупных предприятий нашей республики, они станут базовыми спонсорами. Мы получили согласие на финансирование. Вопрос обсудили, в том числе, в правительстве Российской Федерации. Это займет около 2-3 месяцев. Я сделаю все возможное, чтобы вы играли. С вас хорошая игра. Деньги на поездку в Сочи мы найдем.

- Хоккей развивается, но в Уфе всего 4-5 катков, пригодных для тренировок юных спортсменов. Планируется ли строительство новых ледовых центров? – задал вопрос капитан хоккейного клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин.

- В центре Уфы практически нет места, где можно построить такой спорткомплекс. Мы сейчас определяемся с ним. Хотим построить в разных частях два не помпезных объекта, чисто для тренировок.

Интрига или правда?

Начальник Управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская задала неудобный вопрос:

- Некоторые жители думают, что все произошедшее на БСК было хитрой интригой, чтобы предприятие досталось государству, а история с Куштау была инсценирована. Так ли это?

- Я слышал такую версию. Но знаете, я был бы о себе очень высокого мнения, если бы смог все это провернуть. Но нет. Там случилась довольно драматическая история в жизни нашей республики, мы находились в таком серьезном разладе с большой частью населения. Для меня это было непростым испытанием. Пришлось осознать, что я совершил ошибку и оценки дал неправильные. Но думаю, что благодаря поддержке президента мы вышли из этой ситуации очень неплохо. А вот экологические раны нашего общества надо лечить – не в материальном плане. Этот раскол и ненависть, которая буквально витала в обществе – надо кропотливо и спокойно прорабатывать.

Парковый вопрос

Одна из самых популярных тем у горожан - благоустройство. Жительница Демского района Людмила Васильевна поинтересовалась, когда реконструируют местный парк.

- Я решил провести опрос по паркам у себя в соцсетях… 60900 жителей нашей республики высказали свое мнение. Я очень доволен. Парк Нефтехимиков, за который отдано большинство голосов, мы начинаем проектировать, зайдем туда уже в следующем году. Это большой парк, сопоставимый с «Первомайским». Будем работать там два года. Что касается Демы. Сам центральный парк небольшой, поэтому мы завершим его полностью в следующем году. До лета должны провести публичные слушания, подготовить проект.

Парковая зона озера Теплое - сейчас проходят конкурсные процедуры по проектированию. Сдадим его в 2023 году. Там много вопросов связано со всевозможными строениями, нужно грамотно разобраться.

Парк Лесоводов: наведем порядок там к 2023-2024 году. В целом к 2024 году существенно преобразим парковую систему нашей столицы.

И снова о тепле

Валентина Ларкина, председатель МКД №35/2 по улице Союзной, выразила благодарность за реализацию программы «Башкирские дворики»: здесь появились детская и спортивная площадки, новое асфальтовое покрытие. После озвучила вопрос, волнующий накануне старта отопительного сезона многих горожан, а именно повышение тарифов на тепловую энергию.

- Мы пережили непростое начало прошлого года. Были справедливые возмущения жителей. Вопрос очень комплексный. Тарифы практически не меняем, там буквально небольшие коррекционные коэффициенты. Тариф установлен в 2015 году достаточно большим. Почему? Я разобрался в этом вопросе. Изношенность сетей в Уфе была очень большой. Благодаря этому шагу удалось довольно существенно поправить основные магистрали по поставке тепла.

То, что мы получили в декабре 2020 года - это не вопрос тарифа, а большой комплекс проблем. Ненадлежащая подготовка к зиме, когда мы топим улицу. Вторая большая проблема - приборы учета. Третья - перетопы. Были случаи, когда счет предъявляли не на тот метраж.

Где-то мы недоработали, когда перешли с оплаты 1/12 на 1/8... Аккуратно решив проблемы, о которых я сказал, мы не допустим того, что произошло в декабре 2020 года.

О Путине

- Хорошее отношение Президента к республике — это, прежде всего, отношение к жителям Башкортостана. Это показывает и его приезд к нам на открытие завода по производству белого цемента, - прокомментировал Радий Хабиров. - Весь мир шумит, грозит нам санкциями, а у нас крепкий австрийский бизнесмен вложил 8 миллиардов, собирается еще 15 миллиардов вложить. Появился настоящий смарт-завод. И администрация Президента, когда принимала решение о визите, исходила из этого. Все вопросы, которые у меня скопились во время пандемии, мы по-деловому обсудили. Очень приятно, когда через две-три недели после встречи с Президентом мы получаем решение по студенческому кампусу. Да, разумеется, мы очень хорошо подготовились. У нас была сильная, крепкая заявка. Мы будем его строить в центре города. Студенты все-таки хотят жить ближе к учебным корпусам, лабораториям, к культурным и спортивным заведениям.

Он же памятник!

Сценарист Зухра Буракаева обеспокоена судьбой памятника Салавату Юлаеву, также она на башкирском языке поблагодарила главу республики за возвращение имени легендарного комдива Минигали Шаймуратова.

Радий Хабиров признался, что демонтаж скульптуры – наболевшая тема и требует отдельного брифинга.

- За более чем 50 лет не делались ни ремонт, ни техобслуживание. В свое время Ульфат Мансурович мне звонил: мы выявили при обследовании трещины не только в самом памятнике, но и постаменте. Впоследствии сделали более глубокое изучение, пригласив комиссию специалистов из Санкт-Петербурга, и пришли к выводу, что его надо скорее реставрировать.

Однако для обновления памятника нужен проект реставрации, ремонт самого постамента, а сами работы начнутся следующим летом. Есть идея – оставить его на площади и окружить стеклянным павильоном, чтобы люди видели сам процесс. Окончательное слово остается за экспертами.

- Народ возвращал имя Шаймуратова, не я, - ответил на другой вопрос Радий Фаритович. – Конечно, спасибо за поддержку президенту Владимиру Владимировичу. Есть и другие имена, которые мы хотим увековечить должным образом, например, Тагир Кусимов, Муллаян Халиков (выдающийся государственный деятель, один из основателей автономной Башкирии – прим. ред.).

Работа в этом направлении уже идет: открыт Музей Альбанова, куда с интересом ходят дети, сейчас разрабатывается проект музея Шаляпина. Третий музей Радий Хабиров предложил назвать «Забытые имена», где можно вспомнить о таких знаменитых уроженцах республики, как полпред Карим Хакимов, сыгравший неоценимую роль в мировой политике.

Ситуация на Комсомольской

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ремонт улицы Комсомольской в Уфе.

Базовая ошибка при реконструкции была сделана в проектной документации. При подготовке проекта не учли 27 линий электропередач, которые в результате расширения дороги оказывались бы под проезжей частью.

- Не учли в проекте вынос коммуникаций. Соответственно, это сбило темпы, сказалось на сроках, — сказал Радий Хабиров. — И самое страшное, если вы меня сейчас спросите: «Радий Фаритович, обещаете?», я скажу: нет, не обещаю. Но по планам в конце ноября 2021 года, думаю, усилиями общественности и жителей мы Комсомольскую запустим.

Иван Зароков.

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