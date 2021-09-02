«Обещаю не болеть»

С чего начинается добро? С ласкового слова, улыбки, поданной руки. Стоит появиться одному человеку, излучающему свет, как его ближайшее окружение начинает меняться, рассеивается мрак и безысходность. История уфимского хосписа началась именно с добрых побуждений и сегодня под крылом надежды объединяет все больше и больше людей.

Отец Сергий Бакланов – настоятель Серафимо-Саровского храма в селе Русский Юрмаш. У него открытое доброе лицо, на котором светится едва уловимая улыбка. Он видел очень много людской боли и сам никогда не пожалуется, даже если приходится непросто. Вся его жизнь - помощь другим: медик по образованию, работал на «Скорой помощи», потом врачом-спасателем, а придя в религию, уже много лет помогает детям и взрослым с неизлечимыми заболеваниями, а также их близким.

Именно его слова стали той последней каплей общественного нетерпения, когда строительство хосписа в Уфе из года в год откладывалось. Именно он однажды в отчаянии написал сообщение на Facebook Нюте Федермессер, учредителю благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», что, мол, в Башкортостане паллиативной помощи и стационара нет, а они очень нужны. И Нюта прилетела в Уфу для встречи с главой региона Радием Хабировым. И Радий Фаритович принял решение: строим. Иначе как? Когда помощи ждут тысячи людей…

На память о Полине

Фотографию улыбчивой девочки в платке можно увидеть и на страницах отца Сергия в социальных сетях, и у него в храме. Они познакомились в отделении онкогематологии Республиканской детской клинической больницы. Здесь Полина проходила лечение от злокачественной опухоли - рабдомиосаркомы. А отец Сергий приходил побеседовать, помочь, поддержать маленьких пациентов и их родителей. Судьба девочки и ее характер поразили священника:

- Как бы ей тяжело ни было, она всегда пеклась о других. Рассказывала, кто грустит, в какую палату нужно заглянуть сегодня. Она ведь детдомовская, ее удочерили, и вот приемная мама Ольга весь путь прошла с Полей. Они приняли решение креститься, такое часто бывает в больнице… Я спрашиваю: «А кто будет крестным у вас?». Они: «Как же, отец Сергий, кто? Вы!».

Когда стало ясно, что помочь Полине нельзя, девочка выписалась домой, в Белебей. Тут и выяснилось, что если медицина помочь не в силах, то с пациентом прощаются, и он, а также его семья остаются одни в это тяжелое время: не было адекватного обезболивания, не было оборудования, о психологической и волонтерской поддержке можно и не говорить… Когда Полины не стало, отец Сергий начал писать письма во все инстанции, обращаться к властям и СМИ: о том, что паллиативной помощи у нас нет, что нужен хоспис.

Быть рядом

Долгое время об этой проблеме говорили общественники, и лишь в 2019 году, после приезда Нюты Федермессер в Уфу дело сдвинулось с места. Первый в регионе хоспис для детей и взрослых планирует открыть двери в этом году. В нем будет 60 коек и 6 выездных бригад, которые смогут оказывать помощь пациентам с онкологическими, неврологическими, гериатрическими и другими заболеваниями.

- Самое главное – медицинская помощь. Обезболивание, стабилизация состояния. Ну а дальше уже работа психологов, волонтеров, персонала, если нужно – духовная поддержка. Причем знаете, я много бывал и в отделении детской онкологии, и в онкодиспансере на Шафиева, приходят люди разных конфессий, иногда с человеком просто надо побыть рядом, да даже просто помолчать, - делится отец Сергий. - Принять любым, в отчаянии, гневе, дать выговориться, что называется, «до дна».

Он не любит жаловаться, но и сам давно болен – из-за симптомов рассеянного склероза в этом году упал в стенах своего дома и на несколько месяцев оказался прикован к постели. Хоспис, который сейчас помогает пациентам на дому до открытия стационара, объявил сбор средств в помощь своему большому другу. За сутки для отца Сергия собрали 80 000 рублей на инвалидную коляску - сейчас он не может выстоять долгую службу и ему нужна опора.

«Я вам обещаю – буду стараться восстановиться и больше ходить ногами, - написал он на своей странице в соцсетях. – Иначе быть не может. Меня еще ждут многие пациенты! Огромное вам всем спасибо. Храни вас всех Бог!».

Наши руки, ноги, наши сердца

Команда хосписа насчитывает 7 человек, а подопечных у них - более 200. Хотя учреждение еще не открылось, они активно помогают им.

- Волонтеры – люди, без которых хоспис не может существовать, - говорит пресс-секретарь хосписа Светлана Нигматуллина. - Наши руки, «колеса», светлые умы и горящие сердца, которые приходят на помощь каждый день. Нам нередко говорят: «Вы делаете безвозмездно ту работу, которую многие и возмездно делать не готовы».

Иногда им приходится откликаться и на необычные просьбы. Весной на почту пришло письмо из Салавата, в котором Елена, мама трехлетней малышки Евы Горбуновой, написала о своей мечте – встрече с Рустамом Набиевым, человеком, который вдохновляет ее и помогает не падать духом. «Пусть моя дочь не может выразить и сказать сама, что хочет, пусть это мечта мамы, но она питает меня энергией, которую я дарю своей дочери» - вот строки из письма матери особенного ребенка.

С помощью координатора программы «Загадай желание» Лены Чирковой завертелась цепочка добра: она позвонила известному блогеру и он сразу согласился, найдя время в своем графике.

Рустам и его жена Индира пригласили Елену с дочкой в кафе, привезли с собой много подарков и выразили готовность поддерживать их семью в дальнейшем.

- Для нас бесценно видеть эмоции подопечной семьи и трогательные фото: посмотрите, как Ева доверчиво прижимается к Индире – дети лучше других чувствуют искренность и добрые намерения. Загадывайте желания и пусть они сбываются, - говорит волонтер Елена Чиркова.

Помимо помощи в приобретении лекарств и медицинского оборудования большим подспорьем для тяжелобольных детей стало бесплатное такси по городу. Хоспис теперь официально подключен к социальному проекту Яндекс «Помощь рядом», что позволит детям, взрослым и сопровождающим выезжать из дома: в больницу, на реабилитацию, в бассейн, на прогулку и в гости, добираться до автовокзала и аэропорта, бывать в местах, которые оставались недоступными раньше.

- Любая поездка для нас превращается в стресс. Бывало даже, что таксисты, увидев Лизу, разворачивались и уезжали. Это большая радость для нас, что не нужно думать, как добраться до места, - поделилась Альфия Гайфуллина.

Как хочется жить

Одна из последних радостных новостей: проект «Хоспис на дому», учрежденный благотворительным фондом «Иман-Башкортостан», получил грант Главы республики при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу РБ.

- Сумма в 3 446 573,91 рубля позволит с осени этого года расширить проект по оказанию паллиативной помощи на дому, взять в штат еще одного медика, социального работника и психолога, а также закупить специализированное оборудование для наших подопечных, - объясняет цель помощи Светлана Нигматуллина.

И это не единственная победа ее единомышленников: в прошлом году они выиграли грант Андрея Павленко. Ежемесячно проект «Жизнь человека» выделяет средства на медиапроекты, способные облегчить путь и лечение онкопациентов.

Андрей Павленко был одним из самых успешных онкологов в стране. Во время нескольких лет борьбы с раком желудка он вел онлайн-дневник, рассказывая о лечении заболевания как врач и как пациент. А в последнем видеоролике объявил о созданном им с друзьями гранте. В марте были объявлены 4 победителя, среди которых - проект пресс-службы АНМО «Уфимский хоспис» «Stop! Cancer». В его рамках сняты три короткометражных фильма про стигматизацию в онкологии.

- Мы считаем, что это важно, поскольку онкофобия и социальная изоляция детей и взрослых, столкнувшихся с раком, связана во многом с недостатком информации. С этим наша команда столкнулась лично, объявив о строительстве хосписа в Уфе, - говорит Светлана - Мы считаем, что о болезни говорить нужно прямо и честно. И надеемся, что наш проект поможет пациентам и их семьям, а также внесет определнный вклад в раннюю диагностику заболевания.

Зиля БАДРИЕВА.

zilyamk@yandex.ru

Корзинка:

Тем, кто имеет паллиативный статус или ухаживает за тяжелобольным ребенком и взрослым и хочет стать подопечным хосписа, поможет Виолетта Гайсина: 8-927-085-0819.

По этому же номеру можно позвонить подопечным хосписа для заказа бесплатного такси.



подпись к фото:

Отец Сергий с Полиной.