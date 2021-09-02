«Зеленый» подарок

… получили жители Октябрьского района к Дню знаний. На улице Р. Зорге перед домом №44 открыли сквер, главным украшением которого станет памятник, посвященный первому учителю.

Зона отдыха появилась благодаря региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». По замыслу архитекторов, на площади более двух тысяч квадратных метров появились пешеходные дорожки, лучами расходящиеся от центральной площадки, установили скамейки, опоры освещения. Очень важно, что при выполнении строительства ни одно дерево не было спилено. В сентябре в рамках акции «Зеленая Башкирия», помимо заложенного проектом озеленения, здесь намечено посадить березовую аллею.

На церемонии открытия присутствовали педагоги и ученики 31-й школы, жители и почетные гости.

– У каждого из нас есть первый наставник, давший старт в большую жизнь: знания, которые мы несем через года и материнскую ласку. А самый главный фундамент закладывается в первом классе, – отметил глава администрации Октябрьского района Сергей Плотников, перерезая ленточку.

– В этом году в 1 класс по всей стране пошли около 2 млн первоклассников, 15 тысяч из них – уфимские. Меняются запросы и ожидания – современная система образования требует большой перезагрузки, главная роль во всем этом процессе принадлежит учителю. Открывшийся в Октябрьском районе сквер – наш им поклон, – отметила заместитель председателя Госсобрания - Курултая РБ Эльвира Аиткулова.

На мероприятии подвели итоги конкурса на лучший проект арт-объекта, посвященного первому учителю. В нем мог принять участие каждый уфимец. Первое место в категории «Житель» присудили Лидии Хасановой:

– С радостью приняла участие. Я сама работаю в системе образования – педагог Центра детского технического творчества «Биктырыш». На эскизе изобразила композицию: глобус, портфель, учебники, звонок – все, что нужно учителю.

Очень интересный рисунок (с центральной композицией, педагогов с буквами) представила участница в категории «Воспитанники ДОУ» Камилла Ниценко из 130-го детсада.

Мария НИКОЛАЕВА.

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Фото Андрея ВДОВИНА.