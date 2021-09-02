Добро вместо цветов

Накануне 1 сентября многие горожане узнали о социальной акции - «Дети вместо цветов». Ученики вместо букетов несут по цветку, из них соберут один большой либо купят один на всех. Средства, которые родители планировали потратить на букет, направляют на благотворительные дела. Но оказалось, что в одной из демских школ такое практикуют уже четвертый год.

– Когда собирала старшего сына в первый класс услышала про акцию и предложила родителям принять в ней участие. Все согласились, – говорит представитель родительского комитета школы № 103 Юлия Чернейкина.

К 1 «Д» классу, который поступал в 2019 году, была прикреплена девочка со сложным диагнозом. Планировалось, что она будет учиться индивидуально, но в школьных стенах – в специализированной сенсорной комнате. Мама Милены хотела, чтобы была линейка на Первое сентября, букет для учительницы, одноклассники, и, несмотря на сомнения, она привела ребенка на торжество. Каково же было ее удивление, когда к ней подошли члены родкомитета и будущие одноклассники дочери и, поздравив с праздником, вручили конверт!..

– Сказать, что я была потрясена – ничего не сказать. И дело даже не в финансовой помощи. У меня слезы навернулись, когда увидела, как они держат дочь за руку, рассказывают что-то, катают… – вспоминает Екатерина Белозерова.

У 11-летней девочки детский церебральный паралич, осложненный эпилепсией, атрофией зрительного нерва. Из-за врачебной ошибки она с первых дней жизни прикована к инвалидной коляске, специализированным стульчикам. Но, несмотря на это, активная и жизнерадостная: любит школу, занятия по рукоделию, хотя ее усидчивости хватает ненадолго. Но больше всего ей нравится готовить – венчиком взбивать тесто для кексов или толкушкой картофельное пюре. Сейчас специальным прибором учится чистить картошку.

– Вот научится сама все делать и следующим летом к моему пробуждению завтрак даже приготовит! – гордится успехами дочери Екатерина. – Она, как и другие дети с аналогичным диагнозом, метеозависима и все лето просыпается с первыми лучами. Не зря их называют «дети солнца».

У Милены есть старший брат Денис, который, к сожалению, не смог присутствовать на празднике – в его семье недавно случилось пополнение, и теперь на его плечи легла ответственность еще за одного человека.

– Дочь учится с желанием. Хоть мы и не занимаемся в классе, периодически встречаемся с одноклассниками. Она жестами, лопотаньем рассказывает мне о них. Кому-то, чтобы гордиться ребенком, нужны его золотые медали на соревнованиях или Гран-при на фестивалях, а для меня большой праздник и то, что Милешка выучила новое слово – «кай», что означает кататься, а ведь научилась разговаривать только весной, – говорит Екатерина.

Согласно программе, дети с ОВЗ на очно-неполном обучении в первом классе учатся два года. Но даже когда она отстала от своих первых одноклассников, те продолжают встречаться с ней. А к их родителям в прошлом году присоединились 2 «Б» и восьмой класс.

– Эти дети и правда особенные – у них открытая "наивная" душа, все эмоции на лице, не знают озлобленности, зависти. Они не должны сторониться общества, а наша задача – помочь им адаптироваться, социализироваться. Если примем их со всеми особенностями, то они поделятся своей добротой, – говорит Юлия Чернейкина.

Айлина АРСЛАНОВА.

krosh1969@list.ru

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.