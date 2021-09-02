А в кадре белые медведи

В номинации «Уфа - активный город» среди победителей городского конкурса грантов - Региональное отделение Русского географического общества с проектом «Открытый конкурс документальной и художественной фотографии «Мой любимый город». В творческом соревновании смогут принять участие все желающие. Это возможность прикоснуться к многовековой истории, культуре и красоте Уфы. Участникам предлагается показать, какой они ее видят, а также окружающую природу, свой дом, семью, друзей.

В Русском географическом обществе немало путешественников, которые фотографируют, снимают фильмы и готовы поделиться самыми яркими запечатленными моментами.

Известный путешественник Рустам Сиразетдинов – один из них, и он постоянный участник фотоконкурсов. Мы связались с ним, чтобы узнать о его планах.

- Сейчас я дома из-за травмы, но буквально на днях присоединюсь к членам экспедиции, которые идут (а также едут на джипах, велосипедах, сплавляются на катамаранах) по Великому северному пути России. Вместе с оператором едем в Архангельск, а дальше отправимся через Мурманск на Северный полюс на остров Врангеля, где можно увидеть белых медведей.

- Вы много путешествуете, но родной город тоже не остается без вашего внимания, как историка и краеведа.

- Уфа - самое любимое место на планете. Я коренной уфимец в нескольких поколениях. Моя бабушка жила в частном доме на Архиерейке, и у нее в период Гражданской войны квартировались белые офицеры, пока город не освободил Фрунзе. Здесь на улице Степана Разина прошло мое детство. И я помню, что за водой мы ходили, спускаясь к Белой. Вода в реке была чистейшая, всегда водилось много рыбы. Фотографировать начал в школьные годы. Уже в 4 классе у меня был фотоаппарат «Смена», подаренный родителями. А позже в студенческие годы я купил «Зенит». Конечно, фотографировал все, что привлекало мое внимание, друзей, родных. Эти снимки до сих пор хранятся в личном архиве.

- Есть места в Уфе, где вы любите бывать?

- Родной город знаю досконально и могу провести по нему многочасовую экскурсию, рассказать, что у нас есть замечательного и необычного. Таких мест в нашей столице, поверьте, немало. Например, с Лысой Горы ( микрорайон Зеленая роща) открывается великолепный вид на Уфимку и на Сипайлово. А еще там много лип, и пчеловоды установили здесь борти. В каком еще городе можно собрать дикий мед? Уникальное явление.

- Экскурсию по Уфе начнете…

- С Черниковки! Люблю северный район города за уникальную архитектуру. Мне нравятся дома - «сталинки», Восьмиэтажки, Дворец культуры имени Серго Орджоникидзе. Это ведь такой пласт истории. Я бывал во многих городах России, но в Уфе по-особенному красиво. Среди наших уникальных мест – конечно, городище, раскопанное археологами и представляющее огромный научный интерес, и исторический центр.

- Многие молодые люди стремятся уехать в Москву, Санкт-Петербург…

- А нужно любить свой город, видеть в нем лучшее и делать так, чтобы мы гордились им. Думаю, такие конкурсы позволят всем нам и молодому поколению в особенности увидеть знакомые места с другого ракурса, новым взглядом.

- Будете участвовать в фотоконкурсе?

- Думаю, да. У меня много интересных работ с видами родного города.

- А кадр, где уфимский путешественник в обнимку с белыми медведями?

- Это уж как повезет.

Беседовала Лилия ЗИМИНА.