Сделано золотыми руками

Финал WorldSkills Russia в Уфе начался! Минувшим вечером 1000 дронов разных конструкций, снабженные светодиодной подсветкой, поднялись в воздух в парке «Ватан» - на высоту от 10 до 300 метров. Драйва и ощущения актуальности происходящего добавил мегапопулярный хип-хоп певец Егор Крид, а завершилась церемония открытия креативным праздничным салютом.

В финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» примут участие более 1 800 человек - победители региональных этапов из 76 регионов страны. Они будут бороться за звание лучших по 105 компетенциям - это самый широкий охват профессий за всю историю проведения конкурса. Соревнования продлятся четыре дня - до 29 августа - и будут проведены с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм: так, на открытии участники собрались в амфитеатре у сцены в отдельной зоне, а зрители смотрели шоу со склонов парка.

В преддверии событий глава Башкортостана Радий Хабиров и представители правительства РБ встретились с участниками региональной сборной чемпионата и пожелали им успехов. Честь республики в финале WorldSkills Russia будут защищать (что тоже рекорд) 280 человек, представляющих 102 специальности.

С умелыми руками не пропадешь

- Получение профессии - это самое важное, что вы должны сделать в молодости. Я считаю, что у каждого человека должна быть профессия, которая всегда его прокормит, - напутствовал участников сборной Радий Хабиров. - Возможно, кто-то из вас займется в жизни другим делом: станет ученым, политиком или еще кем-то. Но ощущение, что у вас есть рабочая профессия, всегда будет согревать вашу душу и станет гарантией выхода из любой сложной ситуации. И вы должны стремиться быть первыми в своих компетенциях. Если хотите добиться лидерства, у каждого из вас должна быть идеология победителя.

- Мы с вами в одинаковых футболках, потому что вместе мы - одна команда, - заявил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. - Я уверен, что наши ребята займут первые места на этом чемпионате, а главным его итогом станет повышение престижа рабочих и инженерных профессий в обществе, что жизненно важно для нас сегодня.

По мнению Андрея Назарова, движение WorldSkills преломляет устаревший подход к образованию. Оно должно обеспечивать экономику молодыми кадрами высокой степени профессиональной готовности: благодаря чемпионату специалист, выпускаясь из колледжа, сможет всего за несколько дней освоить аналогичное промышленное оборудование и начнет продуктивно работать. WorldSkills демонстрирует новые технологии - в первую очередь системе профессионального образования, чтобы было понятно, какими навыками, знаниями и умениями должен обладать специалист в будущем. Человека, который сразу и эффективно сможет работать на современном сложном станке, «купить» нельзя - его нужно обучать заранее.

- Колледжи, которые готовят рабочих, должны работать на опережение. Во всем мире это так, и у нас появилась тенденция, - заключил премьер-министр. - Я уверен, что эффект от проведения чемпионата в виде притока молодых профессиональных кадров мы почувствуем уже в ближайшие годы.

А поскольку в Башкирии развито авиационное направление, решено усилить у нас данные компетенции. В них будут соревноваться не только молодые люди, но и мастера производства.

Как отметил министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, новая техника позволяет значительно повысить эффективность в агропромышленном комплексе, но на ней нужно уметь работать. «Сельское хозяйство становится цифровым, и этому уровню необходимо соответствовать», - подчеркнул вице-премьер.

После чемпионата более 5 тысяч новых станков, установленных сейчас на соревновательных площадках, будут переданы колледжам и техникумам - об этом сообщил министр образования и науки Башкортостана Айбулат Хажин. Благодаря этому должно появиться 100 новых мастерских.

В завершение встречи Радий Хабиров объявил, как республика поощрит победителей чемпионата: занявшие первые места получат по 100 тысяч рублей, а призеры и преподаватели, подготовившие лучших участников, - по 50 тысяч.

Попробуй себя в профессии

В «Парке молодых профессионалов» на улице Рубежной (рядом с торговыми центрами «МЕГА» и «Декатлон») завершен монтаж 40 интерактивных площадок профориентационных активностей try-a-skill («попробуй себя в профессии»), предназначенных для учащихся 5-9-х классов. Зоны try-a-skill - это 25 перспективных компетенций, более 50 сертифицированных экспертов, 25 профессиональных проб, выставочная зона учебных заведений, 3D-активности в формате мастер-классов. Каждая из них представляет какое-либо ремесло, с которым школьники смогут ознакомиться в форме игры, экскурсии или теста.

Здесь можно будет попробовать управлять роботом, научиться пилотированию спутника Земли и оказанию первой медпомощи, выполнить сварочные работы на виртуальном аппарате, собрать электросхему и распечатать ее в 3D-формате. Кроме соревновательных павильонов в парке есть коворкинги, гастрономический фестиваль и площадки для отдыха. Естественно, гостей чемпионата и уфимцев ожидает и масштабная культурная программа.

Екатерина КЛИМОВИЧ.

Фото с сайта glavarb.ru.