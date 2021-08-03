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Видимый цвет

Автор: cmanager от Вчера, 11:24

Видимый цветПерсональная выставка художника Анны Калантар открылась в галерее исторического парка «Россия – Моя история». В экспозицию вошли работы, написанные за последние два года.

В основном на полотнах представлены горные ландшафты, поля, церквушки на окраинах - все эти пейзажи написаны по воспоминаниям или вовсе существуют только в фантазии автора.

- Цвет всегда был для меня средством и формой изображения. Концентрируясь на композиции, после черно-белого наброска он  придает либо акцент, либо дополнение к общему виду картины в целом, - говорит Анна Калантар. – В свое время я увлеклась печатной графикой.  Но даже тогда в черно-белый оттиск всегда хотелось добавить красок. Бывает так, что повседневные картинки перед глазами могут не восприниматься в цвете из-за суеты, навалившихся дел, хлопот. Или же взять, к примеру, зимние пейзажи – сплошная монохромная графика, особенно в Уфе. Стоит быть немного романтиком, чтобы то, что мы видим, окрасилось цветом. И тогда уже не столь важно, происходит действие зимой или богатой на различные оттенки осенью.

Анна Калантар – профессиональный художник и дизайнер, много лет преподает рисунок, живопись, композицию в  Детской художественной школе  №1 им. А.Кузнецова. И то, что ее  ученики -  постоянные участники и дипломанты международных,  всероссийских, республиканских  и  городских  конкурсов,  говорит о том, что человек на своем месте. Да и сама Анна не отстает. Так, в 2019 году стала дипломантом XV Международного конкурса экслибриса «Экс-Синема»  в Болгарии и Международного биеннале современной графики Иосифа Изера  в Румынии. Тот год вообще выдался очень богатым на награды, а вот 2020-й заставил немного остановиться и многое переосмыслить. Пандемия смогла ограничить передвижение, но не творческий полет. Так на свет появились картины, которые сегодня можно увидеть в галерее.

Их по достоинству оценили гости парка и профессионалы – коллеги.

 - Выставка Анны – одна из лучших за последнее время. Глядя на эти картины, хочется собрать легкий рюкзачок и уехать из города к простору и красивым видам, - говорит посетительница музея Айгуль Хасанова.

 - Печатная графика, гуашь, акрил: все работы наполнены динамикой и выделяются ярким насыщенным цветом. Одухотворенность природы видна во всем. Это травы, с непреодолимой силой стремящиеся к солнцу, и бегущие по небу тяжелые грозовые тучи, и большие гребни волн, разбивающиеся о берег. Передается внутреннее состояние самого автора. Особенно выделяется триптих с церквушками, где цветовое напряжение фона доведено до максимума, отображая высочайший уровень эмоционального накала, и только небольшие белые церквушки воспринимаются как островки, где можно найти душевное равновесие, - считает член Союза художников России Рамиль Мустаев.

 - Анна Калантар – человек думающий и чувствующий, со своим внутренним миром и взглядом на жизнь. Ей удалось найти в творчестве свой узнаваемый стиль, где сочетаются внутренняя напряженность и экспрессия цвета. Пейзажи Анны Александровны еще раз доказывают, что этот жанр – не просто копирование природы, а работа души и ума, а отчасти и воображения, они затягивают зрителя в свое пространство, - отмечает художник Наталия Лавриненко.

Также хочется отметить  и подход к оформлению выставки. Эстетика и хороший вкус находят отражение даже, казалось бы, в мелочах и позволяют зрителю  погрузиться в мир живописи, тонких линий, строгих мазков и видимого цвета.

- Замечать  красоту жизни важно не только художнику, но и всем людям.  Тогда появляется чувство, что становишься светлее, чище. К тому же, как известно, каждый видит цвет по-своему.  Пейзаж, наполненный красками, может подарить радость от общения с определенным человеком.  А иногда - зазвучать мелодия в голове.  А если побывать впервые в новой местности - южные поля, например, то от ощущения густого пряного воздуха, ветра, деревьев, свободы все чувствуется ярче, - говорит Анна Калантар.

Выставка продлится до 10 сентября. Вход свободный.

Екатерина Маркова.

Фото Андрея Вдовина.

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Категория: Четверг

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