Музыка как математика

Существует довольно распространенное мнение, что создание современной электронной музыки – занятие очень простое. Достаточно посмотреть несколько соответствующих видеоуроков, и вы уже можете сочинять настоящие хиты. Так ли это – мы пытались выяснить у известного электронного музыканта, основателя школы диджеев, Руслана Севера.

- Когда и с чего началась история школы?

- На протяжении двадцати лет я работал диджеем на московских радиостанциях, – например, на «Серебряном дожде» с Александром Гордоном и Владимиром Соловьевым в конце 90-х, а на радио «Максимум» моими начальниками были Геннадий Бачинский и Сергей Стиллавин. Затем началось взаимодействие с компанией Pioneer DJ – одним из крупнейших производителей музыкального оборудования в мире. В рамках этого сотрудничества я давал мастер-классы по диджеингу, и отсюда выросла идея создать школу, чья история на данный момент насчитывает восемь лет.

Кроме того, у меня всегда была тяга к созданию собственной музыки. Но надо сказать, что из-за работы на радио, гастролей и подготовок к интервью ее я писал урывками.

- А в чем отличие между диджеингом и созданием музыки?

- Диджеинг – подготовительный период, так называемые «музыкальные ясли». Проходя такие курсы, вы постигаете азы – узнаете, что такое «такт», «квадрат», «тональность» и другие базовые понятия музыкальной теории. Но надо понимать, что те музыканты, которые выступают на крупных фестивалях, создают музыкальные произведения самостоятельно. А уже потом все пользуются плодами их творчества – скачивают в интернете, играют во время своих выступлений.

Всего в рамках школы существует два больших курса - диджеинга, который проводится в студии, расположенной в Тинькофф-холле, и создания музыки, он проходит в режиме онлайн и длится три месяца. Кстати, осенью стартуют новые курсы. От будущих музыкантов требуется ноутбук, флешка и посещение занятий согласно расписанию. А наиболее способным ученикам я оказываю помощь в продвижении творчества. Хочу сказать, что курс довольно сложный.

- В чем его сложность?

- Прежде всего, она заключается в аспектах звукорежиссуры – так называемого продакшена. Вообще для качественной работы со звуком нужно пройти большой путь, на который тратится не менее десяти лет.

Вообще я бы сравнил процесс создания музыки, особенно электронной, с математикой, физикой и другими точными науками. Именно по этой причине новые знания лучше усваивают студенты, получившие техническое образование и знающие, что такое сопромат и термех. Конечно, никто не отменял такие понятия, как творчество, вдохновение, но не стоит забывать, что в музыке существуют свои строгие законы и алгоритмы. К сожалению, есть такие ученики, которые несколько безответственно относятся к творчеству, считают, что слушатели могут не почувствовать фальши в их композициях.

А вообще в начале курса мы много времени уделяем техническим моментам – например, частоте звука и способностям человеческого уха. К слову, знали ли вы, что нота ля первой октавы имеет частоту 440 герц? Этот стандарт установлен в 30-е годы прошлого века.

Также в ходе обучения мы разбираем строение и развитие уже вышедших в свет песен – например, недавнего трека «Низкий заряд», написанного мной для дочери (выступает под псевдонимом MUSUME) и исполненного ею совместно с Алмасом Гатауллиным (известный уфимский артист Thomas Mraz).

- Какие программы вы используете для сочинения композиций?

- Однозначно Ableton – это производитель, совершивший революцию в мире программ для создания музыки. Также она позволяет давать «живые» концерты. На компьютерах большинства современных артистов, поп-исполнителей или рокеров во время выступлений с большей долей вероятности установлен именно Ableton.

- Что скажете о выпускниках вашей школы? Какие у них перспективы?

- За годы существования школы ее окончили около 400 человек. Они получают диплом и имеют возможность выступать в уфимских клубах. Многие уезжают в другие регионы – например, в Геленджик. Есть и те, кто выступает за рубежом – в частности, в Чехии и Германии. До пандемии активно «играли» в клубах Китая.

Антон СУХАРЕВ.