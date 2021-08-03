Любите ли вы яблоки так, как люблю их я? Вряд ли. Но это относится только к свежим фруктам. По вкусу их не спутаешь ни с чем. Но яблони нужно поливать, урожай собирать, а потом еще везти домой, мыть, сортировать, хранить (где?!), резать, сушить, варить… при этом у вас еще есть другие дела. Словом, не для вас. Так что отправимся за кладезем витаминов, как всегда, в магазин.

Сюрпризы торговли

Итак, в различных торговых сетях вы можете обнаружить яблоки фасованные от 69 до 99. Что там, в мешке – узнаете дома. Встречаются изредка по 70-80 руб., но в основном - от 109 до 144 за килограмм. Как будто сейчас зима, а не самый урожайный месяц в году! Плоды красивые, названия знакомые - «Гренни», «Ройял гала»… Выглядят неизменно аппетитно, но покупать совершенно не хочется, особенно по таким ценам.

И только в известном всей округе овощном киоске, куда не зарастает народная тропа ни зимой, ни летом (причем берут здесь не по одной позиции, так что в очереди настоишься), мне встретился действительно достойный товар по более-менее приемлемой стоимости: «яблоки нового урожая» (и было видно, что это так) по 69 рублей. Не зря хозяйки любят этот киоск.

Теперь зайдем с другой стороны. Вокруг Уфы – полно садовых товариществ, и плоды дедовских пяти соток – грушовка, антоновка, китайка, терентьевка – должны где-то продаваться. Одно из «официальных» мест для такой торговли – фермерский рынок около Дворца спорта. Средняя цена за килограмм яблок здесь – 30-40 рублей, а можно найти и по 15. Минус, однако, в том, что долго храниться они, скорее всего, не будут: это обычные летние сорта. Либо закупить три ведра и наброситься всем семейством, либо опять – резать, сушить, делать сок, компот, пастилу…

И покупать овощи в открытых уличных лотках я не люблю: перекресток у нас оживленный, сколько выхлопных газов, пыли! Но все-таки бросила взгляд на ящики с дарами юга… и увидела яблоки. Красивые, свежие, переливающиеся малиновым и зеленым! Цена - 85 рублей. Особого спроса не заметила: кругом ведь персики, абрикосы, дыни. Купила. Оказалось, яблоки бирские. Все как полагается при промышленном производстве: вредителей и повреждений нет, вкус - не очень сладкий, но освежающий.

Садоводческий рай

Слышали про фестиваль «Бирское яблоко»? Сегодня под Бирском около 50 гектаров яблоневых садов – фермерских, в плодоовощных хозяйствах и личных. Когда-то здесь был и плодосушильный завод. Он производил все: варенье, джемы, повидло, плодоовощные консервы – урожай, чтобы ничего не пропало, было куда сдать. Но его давно уже нет.

В чем же секрет качества местной грушевки, китайки и антоновки и как сделать так, чтобы плоды от республиканских производителей не были экзотикой - наш разговор с фермером Рустемом Урмановым.

- Наш район - самое лучшее в Башкирии место для садоводства. Местные глинистые почвы хорошо держат влагу, так что даже во время засухи все цветет и зеленеет. Мне недавно выделили еще 20 гектаров земли. Пять я засадил яблонями, и они уже дают плоды.

Вообще урожай в этом году очень большой. Ветви до земли свисают, еле выдерживают его тяжесть. Дело в том, что в прошлом году август тоже был жарким. В теплую погоду у дерева закладывается больше цветочных почек. А если август прохладный - в следующий сезон будет больше листьев, чем плодов.

- Какие сорта выращиваете?

- Малиново-зеленые яблоки, которые вам попались – это, скорее всего, Солнцедар. Также летние – Конфетные, Золотая китайка, Московская грушовка. Осенние – Хани крисп (Honey Crisp) – «медовый хруст», это новый сорт. Плюс Жигулевские, Антоновка, Ароматный, Благая весть…

- Чтобы защититься от болезней и вредителей, необходимы пестициды. И все наслышаны, что чем теплее климат, тем больше обработок.

- В Европе обрабатывают 22 раза, в Краснодаре – до 7 раз. Мы же – только по мере нападения вредителей: бывают сезоны, когда это и не нужно. А так – технология известна: одна обработка до цветения, одна – после. Когда плоды станут величиной с грецкий орех, нужно немного побрызгать еще раз – против плодожорки. Итого три.

- Сколько хранится урожай?

- Некоторые летние сорта вообще не предназначены для хранения. Но тут есть одна хитрость: если их снять за 10 дней до полной зрелости и держать в холодном месте - тогда продержатся месяц или два. Зимние сорта - Антоновка, Ароматный, Благая весть в правильных условиях – в помещении с температурой от -1 до 0 градусов - могут лежать до мая. Я был в Дагестане, видел такие хранилища.

- Сейчас как раз время сбора. Как реализуете урожай?

- Мы сами реализацией не занимаемся. В основном идет самосбор: граждане приезжают и собирают яблоки для себя. На данный момент цена – 25 руб. за килограмм, итого ведро – 100 руб. Снабжаем в основном северные районы республики: Караидельский, Янаульский, Мишкинский. Там сады не растут. В Уфе по несколько машин нашего товара продают оптовики.

- Если бы существовала более развитая система реализации, до какого месяца мы могли бы их покупать?

- До декабря.

- А что для это нужно?

- Расширять площади под садами. В год - хотя бы 100 га. А кроме яблок, надо сажать и груши. Не все об этом знают, но груши, выведенные нашими селекционерами, такие же сладкие, как южные. Под них стоит отдавать 10% сада.

- Однако окупаемость у таких вложений не быстрая: саженцы начинают плодоносить на 6-7 год после посадки…

- Совсем не обязательно. Сегодня мы размножаем и реализуем саженцы, выраженные по технологии «книп бом» (по-голландски - «цветущее дерево»).

Если описывать вкратце, саженец один раз обрезается низко над землей и из почки выращивается хорошо разветвленное деревце. Также у него создается развитая - трехэтажная - корневая система. Он начинает плодоносить уже на следующий год после посадки.

- А что вы думаете о магазинной продукции?

- Сегодня – по крайней мере до декабря-января, до весны – в магазинах продаются яблоки российского производства. Да, саженцы закуплены за границей, но все эти сорта растут у нас – в Краснодаре, Кабардино-Балкарии, да хоть в Самарской области, где я побывал, посмотрел. (Мне попался также товар из Молдовы и Бразалии – прим. ред.). И до декабря они могут храниться без обработки. После этого срока, чтобы не портились, поверхность могут побрызгать фунгицидом (противогрибковым препаратом), мелкодисперсным парафином. Все это отмывается горячей водой. Или можно срезать кожуру.

Как видите, пока что местное производство и товар в магазинах - практически не сообщающиеся сосуды, и чтобы добыть местную продукцию, придется потрудиться. Выбор есть. Вот только это особенное счастье, когда вокруг поспевает море витаминов, и наешься не один раз и не два, и на зиму останется - узнают не все. А жаль. Это и есть свежий, не приторный вкус нашего лета.

Екатерина КЛИМОВИЧ.