Город молодых

То, над чем долгие годы работали ректоры вузов, правительство нашего региона, становится реальностью. У Башкортостана будет свой студенческий кампус мирового уровня. Решение принято правительством России. А президент страны Владимир Путин поддержал Башкирию и в вопросе федерального финансирования строительства.

Аналог МГУ

Как это выглядит в реальности, «УВ» рассказала доктор биологических наук, заместитель директора Республиканского медико-генетического центра Рита Хусаинова. Она прошла трехмесячную стажировку в Центре молекулярной и митохондриальной медицины Калифорнийского университета.

- Кампус университета в Ирвайне - только один из 10 кампусов данного вуза. Это несколько замкнутая, но очень прогрессивная, продуктивная среда. Здесь все в шаговой доступности, много возможностей заниматься спортом (например, когда студент заселяется в общежитие, ему сразу выдают ключи от нескольких бассейнов). Есть условия заниматься в парке, на лужайке, где можно даже разогреть еду (и все стараются поддерживать чистоту и порядок). Словом, все для тебя, не отвлекаешься ни на какие бытовые проблемы. Но на первом плане - учеба, наука, поэтому имеется множество лабораторий как для обучения, так и для научных изысканий. Российским аналогом всего этого пока что можно назвать студгородок МГУ.

Синергия умов

Итак, кампус Евразийского научно-образовательного центра - это учебные здания, технополис, общежития для студентов, преподавателей и молодых ученых. Они появятся в основном в квартале, где уже находятся корпуса Башкирского госуниверситета, Но заберутся несколько дальше на одно из виднейших мест Уфы - Южный склон Белой.

- Это еще и научные лаборатории, а также спортивные, культурные учреждения, - отметил глава республики Радий Хабиров. - Особо благодарю президента нашей страны за поддержку. Также отдельное спасибо - проектному офису во главе с руководителем моей администрации Александром Сидякиным и ректорам вузов, которые поверили нам, и теперь дальше мы будем двигаться вместе. Кстати, мы уже приступили к проектированию кампуса.

По словам Александра Сидякина, в общежитии будет не менее трех тысяч мест для проживания студентов и порядка 500 для молодых преподавателей, научных сотрудников и аспирантов с семьями. Плюс вся инфраструктура для того, чтобы можно было обучаться, заниматься наукой, спортом, проводить время вместе. Будут предусмотрены и парковки. Также должно быть пространство для проведения симпозиумов и семинаров, это библиотека - место, куда будут приезжать ученые с мировым именем, где будут проводиться совместные научные исследования. На реализацию проекта направят 18 млрд рублей, в том числе 60 процентов из федерального бюджета.

Если присмотреться, в выбранном квартале, ограниченном улицами Карла Маркса, Тукаева, Заки Валиди, есть где разместить все это. В IQ-парк превратится в 16-этажное здание по Заки Валиди. Будет снесен корпус бывшего завода имени Кирова, а пространство, которое он ограничивает, - использовано. Также расселят 22 дома на Южном склоне. Из зданий кампуса будет открываться прекрасный вид на реку.

Как отметил ректор БашГУ Николай Морозкин, университет больше других вузов выиграл от того, что практически на его территории и в условиях повышенной комфортности будет построен студенческий городок. Также он подчеркнул, что появление межвузовского кампуса мирового уровня случится во многом именно благодаря объединению БашГУ и УГАТУ.

- Студгородок в шаговой доступности - мечта и для студентов авиационного университета, - заявил ректор УГАТУ Сергей Новиков. Уфа станет городом молодежи. С созданием НОЦ мирового уровня сельской молодежи станут доступнее современные достижения науки и образования, у 40% населения Башкортостана, проживающих сейчас на селе, появится возможность не уезжать из республики. Регион будет притягивать талантливую молодежь не только со всей России, но из-за рубежа.

Екатерина КЛИМОВИЧ.