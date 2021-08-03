Борцовская слава

Чемпионат мира по борьбе набирает обороты: в ледовом дворце «Уфа-Арена» состоялось торжественное открытие с участием главы республики Радия Хабирова, президента Объединенного мира борьбы (UWW) Ненада Лаловича, главы Федерации спортивной̆ борьбы России Михаила Мамиашвили, заместителя министра спорта РФ Алексея Морозова и трехкратного олимпийского чемпиона, сенатора Александра Карелина.

Во время открытия Радий Хабиров отметил вклад Ненада Лаловича в проведение первенства и вручил ему орден Дружбы, а из рук президента Объединенного мира борьбы получил Почетный знак за личный вклад в развитие этого вида спорта.

Грандиозным световым и танцевальным шоу встретили гостей на «Уфа-Арене». Зрители увидели башкирский танец, рассказывающий об истории народа, о традициях и культуре. Парад девушек с флагами стран-участниц чемпионата продолжил представление.

Флаг чемпионата вынесли заслуженные тренеры, чемпионы мира, призеры первенств по греко-римской борьбе.

– Для меня было большой честью нести флаг, под которым я боролся столько раз, – говорит чемпион мира по греко-римской борьбе среди молодежи Дамир Ахметзянов.

После выступления официальных лиц шоу-программу продолжил этно-проект Zainetdin и гимн борцов.

– Моя задача в проведении первенства, чтобы дети полюбили здоровый образ жизни, подрастающее поколение развивалось в спорте, а секции и кружки были полны. Это будет лучшим достижением для нас, – сказал руководитель республики на пресс-конференции, которая прошла перед открытием.

О том, что Башкортостан примет чемпионат, стало известно два года назад. Тогда же был заложен первый камень строительства Республиканского центра борьбы, и предполагалось, что именно там соберутся лучшие борцы мира. Но по сложившимся обстоятельствам, прежде всего из-за разразившейся пандемии дело затянулось и было решено подготовить ледовый дворец «Уфа-Арена».

Гости отметили, что Уфа возвращает былую борцовскую славу. Сейчас в республике открываются школы, где воспитанники все чаще показывают хорошие результаты в соревнованиях федерального и международного уровня. В этом значительную роль играют тренеры, задачей которых является не только подготовка чемпиона, но и его воспитание как личности.

– Удивительный был тренер у главы Башкортостана, ведь он смог воспитать в нем большую любовь к спорту. Несмотря на то, что сам не связал свою жизнь, многое делает для его развития в республике. На мой взгляд, в этом и состоит ключевая задача руководства региона, – сказал Михаил Мамиашвили.

А вот какие вопросы задали аккредитованные на соревнования журналисты.

– Есть ли возможность сделать строящийся центр межрегиональным, чтобы Уфа стала центром борьбы в стране? Сможем ли замахнуться на Кубок мира?

Радий Хабиров:

– Все это было задумано еще при проектировании – мы хотим построить нечто такое, что сможет принять соревнования мирового уровня. Была даже дискуссия, когда хотел сократить расходы и отказаться от гостиницы, но Михаил Геразиевич настоял на ее необходимости. Сегодня мы убедились, что он был прав.

Эти состязания – шанс республики показать, какая у нас страна, ведь мало кто из 70 делегаций знают наш регион. Мы в душе робко надеемся, что дойдем и до Кубка. В перспективе сделать наш центр всемирным, чтобы борцы приезжали учиться, повышать квалификацию, обмениваться опытом, проводить мастер-классы.

– Какие работы ведутся по продвижению данного вида спорта, чтобы привлечь внимание организаторов международных соревнований?

Радий Хабиров:

– Проект строительства уже предполагает это, но главная база –будущие спортсмены. Сегодня мы посетили две школы, где борьба преподается как предмет. Сейчас в рамках программы «Спортивная борьба – в школы республики» работают 62 образовательных учреждения. К 2024 году их число планируется довести до 200. Программа предполагает закупку ковров, подготовку тренеров, расчет часов. Это и есть основа, которая ляжет в основу международного центра борьбы.

– В 2023 году планируется провести чемпионат мира в Красноярске, не отменится ли он?

Ненад Лалович:

– Еще неизвестно, какая будет обстановка к этому времени, но мы уже учимся проводить мероприятия в новых реалиях. Эти соревнования являются квалификационными играми на Олимпийские игры в Париже, и поэтому у меня нет сомнений, что чемпионат состоится.

– В нашей республике есть программа «Сельский тренер», по которой десятки наставников получают грантовую поддержку. Можно ли использовать этот опыт и на федеральном уровне?

Александр Карелин:

– Не можно, а нужно. У нас уже более 20 регионов практикуют этот опыт, но мы к предстоящим выборам депутатов в Госдуму озвучили предложение, чтобы наряду с «Земским доктором», «Учителем», появился и «Земский тренер». Программа для нас очень важна, потому что именно ребята из села, не избалованные достижениями цивилизации показывают лучшие результаты и непременно станут резервом национальной сборной.

– Сегодня все международные сайты, СМИ пишут о том, что на башкирской земле собрались американец, белорус, украинец, русские и представители других национальностей и, несмотря на сложные отношения между странами, выступают вместе. Желаю, чтобы борьба была честной и, как и принято в спорте, победил сильнейший! – пожелал Михаил Мамиашвили.

К концу второго дня состязаний по вольной борьбе в копилке российских спортсменов уже есть 2 золотые и одна бронзовая медаль, а соревнования по греко-римской начнутся сегодня.

Алина ГАРИПОВА.