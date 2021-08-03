400 способов отъема денег

«УВ» решили расспросить уфимцев, с какими ловушками мошенников им приходилось сталкиваться.

Наталья Сорг, Член Совета по правам человека при главе РБ:

- Недавно я решила купить большой надувной бассейн для дачи: сыну нужно регулярно заниматься плаванием. Стоит он недешево, но в конце сезона бывают хорошие скидки. Нашла такой на сайте в интернете, позвонила, мне пообещали хорошие бонусы. Насторожило только то, что все объявления датировались одним и тем же числом. Я стала связываться со всеми, кто оставлял там отзывы… многие молчали, но один из посетителей сказал прямо: я отдал деньги за товар и не получил его, это мошенники. Тогда я позвонила в транспортную компанию, которая должна была доставить мне бассейн и с которой я должна была рассчитаться, а уже они, собственно, с фирмой-продавцом. И там сказали, что с данной компанией и по такой схеме не работают! Так поняла, что сайт дистрибьютора был подделан. Хорошо, что решила проверить информацию!

Гузель Михеева, председатель Региональной общественной организации инвалидов и ветеранов «Чернобыль»:

- У меня два раза взламывали страницу «ВКонтакте». Она у меня связана с телефоном и WhatsApp, чем мошенники и воспользовались: писали сообщения мои друзьям о том, что у меня возникли большие проблемы и срочно нужны деньги. Друзья перезванивали мне, и денежные потери удалось предотвратить. Так что за своими страницами в соцсетях и сообщениями нужно следить очень внимательно.

Рим Булатов, руководитель городского Центра общественного контроля в сфере ЖКХ:

- Были звонки из банка с сообщением о том, что с карты пропали деньги и, если я назову ее номер, срок действия и CVC-код, все вернут. И номер был очень похож на номер клиентской службы банка. Так что «купиться» довольно легко. Но я вместо этого перезвонил в банк.

Однако арсенал мошенников огромен. Бывают случаи, когда они приходят домой к пожилым уфимцам, представляясь сотрудниками службы газа, предъявляют даже некую корочку и предлагают ради безопасности срочно заменить газовый анализатор. Запуганные пенсионеры соглашаются, и «новый анализатор» (чаще всего он не новый, а бывает, что это вообще другой прибор) обходится им очень дорого – в 12-13 тыс. руб.

Обманщики заявляют, что, мол, газовая служба проводит обход и проверку системы газоснабжения дома: такие обходы действительно проводятся. Но настоящие работники службы газа включают оплату своих услуг в квартплату, а не требуют деньги на месте.

Еще один способ выманивания денег - заявить, что принято решение повысить пенсии, однако для их получения нужно доплатить сотрудникам собеса или почты за переоформление документов… Естественно, немедленно и наличными.

Вера Макарова, заведующая отделом истории края Национального музея РБ:

- Я очень занята на работе, поэтому «звонки от служб безопасности» и приглашения на бесплатные обследования мне просто некогда слушать. В последнее время мой телефон просто блокирует незнакомые номера. А вот случай, когда знакомая в результате непорядочности друга лишилась значительной суммы, мне известен. Она выступила поручителем, когда человек взял деньги в долг в микрокредитной организации. Тот оказался неплатежеспособен, а мою знакомую преследовали коллекторы, она судилась с ними и была вынуждена выплатить долг с процентами! Все это длилось три года, результат - проблемы со здоровьем.

Екатерина КЛИМОВИЧ.

katrina_1978@mail.ru