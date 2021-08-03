Кто в долгах, а кто - в шелках

У меня зазвонил телефон… Кто говорит?

- Здравствуйте меня зовут Ольга, я из социального центра помощи. У вас есть долги в банке по кредитам?

- Есть.

- Сейчас государственная программа позволяет уменьшить платежи, либо полностью аннулировать долг. Скажите, ваш долг выше трехсот тысяч? Пени по коммунальным платежам, долговые расписки, микрозаймы?

- Нет. Я банку должна сто тысяч, а можно…

- Спасибо. Оставайтесь на линии. Наш специалист свяжется с вами. Бип-бип-бип…

Нет, вы поняли этот парадоксальный звонок? Я прекрасно. С долгами меньше трехсот тысяч «сотрудники социальной помощи» не связываются, им это невыгодно, чем больше долг, тем солидней гонорар получает юрист, который будет этим заниматься и доказывать вашу несостоятельность в суде. А суд уж решит: банкрот вы или нет. Но это, как говорится, еще вилами на воде писано, а гонорар вынь да положь. Бизнес такой.

Такое назойливое предложение приходит не только мне. Но это очередной полуобман, который даже хуже лжи. Есть долг? Заплати, и мы тебя избавим от этого бремени, но ко всему прочему ты должен собрать кипу справок и разных «бумаг» (примерно 20 позиций), испортить свою кредитную историю, закрыть возможность взять еще один кредит и, возможно, отказаться от заграничных поездок. Такой вот бесплатный сыр в мышеловке. А теперь хочу рассказать историю со счастливым концом. Да-да, как говорится, на каждого мудреца довольно простоты... Одна знакомая рассказала, как на этой схеме делаются деньги и сколачиваются состояния. Бизнеследи Валентина Петровна К. попросила в банке кредит на 500 тысяч рублей для развития своего торгового дела. Финансовому управляющему дала полный расклад, бизнесплан, весьма убедительный. Деньги ей дали. Она съездила в Белоруссию, накупила оптом свадебных нарядов по очень низкой цене (по слухам, каждое платье стоило не больше 2 тысяч рублей. Видать, нашла подпольную швейную фирму и обошлась без посредников). Привезла товар в родной город и решила продавать в десять раз дороже. Но что-то не пошла торговля, а банк уже ждет оплату первых платежей. А деньги-то уже потрачены! На евроремонт в квартире, на дорогой тюнинг автомобиля, на поездку в Турцию, дабы отдохнуть от трудов праведных. «Валентина Петровна! Ау! У вас просрочка по кредиту!» - звонят ей из банка. Ее раздражают эти звонки, и в очередной раз она просто выкинула в сердцах телефон. Что такое! Беспокоят! А по возвращении из отпуска отправилась оформлять банкротство. И оформила! Собрала все нужные документы, доказала, что она женщина одинокая, беззащитная, безработная, бизнес накрылся, платить нечем. Суд признал ее банкротом. Валентина Петровна закатила по этому случаю маленькую вечеринку с друзьями. И строит сейчас новые бизнеспроекты. Скоро она уже сможет снова взять кредит. А почему нет? Долгов у нее нет, и она обязательно убедит менеджера банка (уже другого, конечно) выдать ей снова денег, желательно миллион.

Нет, я ни в коем случае никому не советую следовать такому примеру. И у большинства так ловко точно не получится. Нормальные, то есть имеющие совесть граждане, когда берут кредит, все-таки рассчитывают свои финансовые возможности. Но в жизни все бывает, и если уж случился форс-мажор, то нужно знать следующее:

Долг можно реструктурировать. То есть изменить условия, по которым выплачиваете кредит. Чаще всего заемщики просят уменьшить обязательный месячный платеж. Банк продлевает срок выплат, платить надо меньше, но дольше. А поскольку проценты начисляются на все время использования кредита, то итоговая сумма, которую придется отдать банку, вырастает. Рефинансирование. Вы берете новый кредит, чтобы погасить старый (или несколько старых). При этом предполагается, что новый будет на более выгодных условиях.

Списание долга по сроку давности. Существует одна лазейка в законе, которая позволяет взять деньги, но не отдать их и списать долги по кредитам. Это возможно, если организация, которой вы должны, подала в суд слишком поздно, и долг можно списать по сроку давности. (Однако банки обычно строго отслеживают сроки, так что плохо верится, что вы найдете такой, ротозейный). Банкротство. Вы официально через суд заявляете, что денег у вас нет и не будет, выплачивать кредит не станете. После того как суд признает вас банкротом, ваше имущество распродадут, чтобы частично покрыть долг. Даже если таким образом погасить его не удастся, к вам больше претензий нет, вы же банкрот. Сама процедура стоит денег, нужно оплатить государственную пошлину и работу финансового управляющего, а потом пройти весь судебный процесс. Не факт, что суд признает банкротство.

Имущество будут распродавать, оставив только необходимое: единственное жилье и личные вещи. Поэтому банкротство подходит тем, у кого ничего и так не было либо все уже продано. После него многое нельзя. Например, в течение нескольких лет открывать новое дело или занимать руководящие должности. Список ограничений зависит от решения суда.

Государственная программа по списанию долгов. Она рассчитана на людей, которые купили жилье экономкласса и теперь не могут выплачивать ипотеку. Позволяет списать 600 тысяч рублей с долга по ипотечному кредиту.

Виктория ИВАНОВА.

krosh1969@list.ru