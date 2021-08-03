Двигаем клетками мозга

На базе Центра местной активности по адресу улица Шафиева, 12/2 будут запущены оздоровительные занятия «Основы нейробики».

Гимнастика для мозга, разработанная профессором нейробиологии Лоуренсом Катцем, давно применяется в России и прекрасно себя зарекомендовала в качестве профилактики деменции. По мнению Катца, решая день за днем исключительно привычные задачи вместо того, чтобы реально мыслить и создавать новые нейронные связи, мозг переходит на использование шаблонов, что приводит к деградации. Задача нейробики - разбить цепочку ежедневных однотипных задач, поскольку новизна — (даже в мелочах) — способна «разбудить» мозг, заставив его постоянно развиваться. Сам автор методики рекомендовал свое изобретение абсолютно всем, независимо от пола, возраста и рода деятельности.

Проводить занятия будет Елена Владимировна Соколовская, специалист Центра местной активности, педагог высшего профессионального образования со стажем более 25 лет. Вот что она ответила на вопросы нашего корреспондента.

- В каких случаях необходима нейробика?

- Все больше людей, переболевших ковидом, испытывают проблемы с памятью и вниманием. Пожилые, и так имеющие возрастные изменения, оказались еще в более сложном положении, что приводит их к напряженному психологическому состоянию. Данные занятия помогут развить память, внимание и логику, активизировать мозговые процессы и мелкую моторику у пожилых людей, а также быстрее восстановиться после перенесенного ковида.

- Что собой представляет нейробика?

- Это своего рода гимнастика для мозга. Мы научим выполнять несложные, а главное, интересные упражнения - и эффект будет, что доказано практикой. При ежедневном 10-15-минутном выполнении ваш мозг будет работать намного эффективнее. Увеличится работоспособность, концентрация внимания, способность к произвольному контролю. Снизятся утомляемость и психологическое напряжение.

- Есть мнение, что после определенного возраста мозг необратимо деградирует. Так ли это?

- С возрастом все системы нашего организма, увы, не молодеют. Но активность - как физическая, так и умственная - поможет повысить качество жизни. Движение - жизнь. Нейробика — слово, состоящее из двух частей: «нейро» (клетки головного мозга) и «обика», что означает движение. Значит, будем двигать клетками нашего мозга.

Те, кто уже пробовал выполнять упражнения Катца, отмечают, что это приятное и занимательное занятие. Причем допускается произвольный выбор упражнений на свой вкус и их чередование, также можно добавлять элементы собственного изобретения. Главное — регулярность.

Наиля ГАЛЯМОВА.