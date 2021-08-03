Герои экспедиции по спасению Нобиле

В декабре 1928 года Уфа встречала дорогих гостей - участников экспедиции на ледоколе «Малыгин» по спасению интернационального экипажа дирижабля «Италия», отправившегося на покорение Северного полюса во главе с генералом Нобиле. Это были опытные летчики Михаил Бабушкин и Игнатий Валентей, который, к тому же, был асом киносъемки (в публикациях того времени он назван Валлентэем).

«Красная Башкирия» оперативно откликнулась на это событие:

«К встрече т.т. Бабушкина и Валлентэя. Горосоавиахим доводит до сведения всех ячеек Осоавиахима гор. Уфы, что 24 декабря в Уфу прибывают участники экспедиции «Малыгина»: летчик тов. Бабушкин и кинооператор тов. Валлентэй. Для встречи экспедиции надлежит явиться всем бюро ячеек Осоавиахима в полном составе 24 декабря к 12 ½ часам дня на вокзал ст. Уфа».

Встреча была организована по всем правилам советского гостеприимства. С речами, духовым оркестром и криками «Ура!» и «Слава Труду!». Понятные в то время аббревиатуры, встречающиеся в заметках, сейчас имеет смысл расшифровать. Итак: Осоавиахим - Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству, ОДСК - Общество друзей советского кино, ОДР - Общество друзей радио.

«Торжественная встреча на вокзале. Первые отчетные вечера. Вчера трудовая Уфа встречала участников арктической экспедиции - летчика М.С. Бабушкина и наблюдателя кинооператора И.А. Валлентэя. К моменту прибытия поезда на ст. «Уфа» собрались представители партийных, профессиональных и общественных организаций, члены ячеек Осоавиахима, ОДСК, ОДР и др.

В 12 ч. 40 минут подошел встреченный звуками оркестра поезд. Председатель Осоавиахима тов. Тухватуллин от имени Общества открыл краткий митинг.

С приветствием выступил от имени трудящихся города Уфы председатель Городского совета т. В.Д. Заикин. Передавая привет, т. Заикин указал, что вся общественность следила с напряженным вниманием за ледовыми походами наших экспедиций. Трудовая Уфа ждет рассказов героев Севера. Работа наших научных организаций всегда будет пользоваться всемерной поддержкой рабочего класса!

Т. Валлентэй в ответном слове благодарил за теплый прием. Т. Валлентэй указал, что только та моральная поддержка, которая оказывалась общественностью всей страны, дала возможность экспедиции выполнить свои трудные задания.

Момент прибытия и митинг снимали для кино и фото ОДСК».

Уфа - не первый город, где побывали наши герои. Сюда они приехали из Сызрани, по плану должны были отбыть в Челябинск и далее Свердловск. На Уфу они отвели четыре дня. А вообще, в пути они провели более четырех месяцев, посетили без малого шестьдесят (!) городов. Можно представить, как их утомили и приветственные речи, и парадные обеды, и бурные, продолжительные аплодисменты. Но noblesse oblige, положение обязывает.

Доклады, с которыми выступали Бабушкин и Валентей, предназначались для самой разной аудитории - красноармейцев, студентов и школьников, рабочих, членов Осоавиахима. Всюду доклады сопровождались демонстрацией кинофильма «Подвиг во льдах», заснятого во время ледового похода. Но самое интригующее, что Валентей привез еще и четырехсотметровый фильм с фрагментами, не вошедшими в полнометражную версию (охота на тюленей, панорама полюса с аэроплана).

В первый же день они сделали доклад-отчет в переполненном зале кинотеатра «Красная Звезда». «Во вторник, 25 декабря, в ДКА - в 12 часов и 2 ч. дня, во Дворце Труда - для профсоюзов с 5 до 7 ч. вечера, в клубе Рыкова - с 7 ½ ч. вечера. В среду, 26 декабря, в клубе Нехаева с 4 ч. дня и в доме Ленина с 7 ч. вечера».

Здесь интересно было бы определить локации. По словам А.Л. Чечухи, «Красная Звезда» располагалась через дорогу от Дома офицеров, на углу, который ныне занимает УГАТУ. Дом Красной армии (ДКА) - это и есть теперешний Дом офицеров. Дом Ленина - Уфимский авиационный техникум по улице Ленина (бывшее Коммерческое училище). Дворец Труда и Искусств - здание Башкирского театра опера и балета. Клуб Рыкова для рабочих депо станции Уфа был открыт в 1924 году в здании Николо-Вокзальной церкви. Где находился клуб Нехаева, неясно. Похоже, он был предназначен для рабочих железнодорожных мастерских, названный в честь Сергея Георгиевича Нехаева, советского партийного деятеля, уроженца Уфы, жившего на улице Большой Нижегородской, которая сейчас носит его имя.

О выступлении в «Красной Звезде» подробно поведала наша главная газета.

«Т.т. Бабушкин и Валлентэй о советской арктической экспедиции. О работе обеих экспедиций (т.е. ледоколов «Красин» и «Малыгин») чрезвычайно живо рассказал тов. Валлентэй. Напомнив историю гибели «Италии», т. Валлентэй сказал, что завоевание полюса стоило уже тысяч человеческих жертв. Нынче, провожая «Италию», римский папа и фашистское правительство посадило на борт дирижабля архиепископа, который должен своими молитвами сохранить дирижабль от аварии!

- Чрезвычайно характерно, - говорит далее т. Валлентэй, - что в Кингсбее он слез, заявив, что с дирижабля его молитвы не доходят до бога, и поэтому он останется на земле и уж отсюда будет воссылать свои ходатайства перед небом!»

Кроме священника, замечу, к полюсу были отправлены папский крест и флаг Италии. После катастрофы дирижабля на поиски пропавшей экспедиции отправились итальянцы, вечный оппонент Нобиле Руаль Амундсен и СССР. Американцы отговорились тем, что капитан имеющегося у них мощного дирижабля в отпуске. Англичане заявили, что среди членов экспедиции нет их соотечественников.

«Заграница кричала, что это очередной «фортель большевиков», что наша экспедиция кончится крахом и т.д. Не работавший полтора года «Красин» был готов уже через три дня! Ледокол собрал команду с 25 пароходов и отправился к полюсу. Так же четко и скоро, как известно, приготовился в путь и «Малыгин». Самолет «Малыгина» сгружался и выгружался на ледокол 36 раз. Летчикам и ледоколу не раз грозила гибель».

Бабушкин множество раз садился на дрейфующий лед и взлетал с него. До него считалось, что летом сделать это невозможно. И хотя самолет был поставлен на лыжи, риск при посадке был огромным, от летчика требовалось виртуозное мастерство.

«Отношение спасенных к своим спасителям чрезвычайно показательно. Мы все же такого не ожидали. Капитан Мариано резко оборвал нашего матроса, назвавшего его «товарищем». Профессор Бегоунек распространил затем за границей разные нелепицы про «некультурность большевиков». Интересно встретил «Красина» пароход «Монте Сервантес». Буржуазная публика, совершавшая на пароходе «модную» ледовую прогулку, кричала подходящему ледоколу: «Ура, товарищи! Да здравствует Советская власть!»

И если речь Валентея была нередко рассчитана на прямую реакцию слушателей и преисполнена живописных деталей: «Во время съемок просидел вместе с тов. Бабушкиным более суток на плавучей льдине. Тяжелая двухпудовая съемочная аппаратура неоднократно создавала опасность провалиться под лед», то Бабушкин был достаточно краток в простом своем рассказе. Думаю, здесь сказался опыт Валентея как писателя, он автор нескольких книг об истории и современном значении авиации.

«Малыгин» опоздал. С льдины потерпевших дирижаблекрушение снял ледокол «Красин», что не помешало ездить по СССР всем участникам ледовой эпопеи.

Бабушкин погиб в 1938 году при аварии самолета с другим летчиком за штурвалом. Оба его сына, тоже летчики, сложили голову в Великую Отечественную войну.

Валентей был расстрелян в 1937 году по обвинению в «участии в контрреволюционной террористической организации». Его сын Дмитрий стал известным ученым-демографом и вышел из КПСС, когда узнал подробности ареста отца.

Умберто Нобиле по приглашению советского правительства в 1932 году приехал в СССР для оказания технической помощи в проектировании и эксплуатации дирижаблей. Жил и работал на «Дирижаблестрое» (теперь Долгопрудный). Вернулся на родину в конце 1936-го, когда пошли повальные аресты сотрудников его лаборатории. Самого Нобиле тронуть не рискнули.

Есть у нас в городе улица Бабушкина. Но это, к сожалению, другой Бабушкин, Иван Васильевич, петербургский рабочий-большевик, активный искровец.

Анна Маслова.