Открыли досрочно!

В прошлый четверг мы обещали читателям: долгожданный путепровод на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева откроют 15 августа. Однако уже 10-го глава республики Радий Хабиров дал старт движению транспорта.

Хотя первоначально планировалось достроить его только в конце года. А вспомните, как все начиналось. В первые дни нового года стало известно, что начинается реконструкция развязки. Новость особенно взволновала жителей Демы. Ведь это означало, что теперь в часы пик не избежать пробок. Соцсети разрывались от жалоб горожан. Но ситуация требовала хирургически точного вмешательства. Ведь путепровод был запроектирован под дорожные реалии еще советского времени, но никак не рассчитан на интенсивный трафик 21 века. Тем более что находится он в связке с другим важнейшим инфраструктурным объектом, до которого рукой подать – мостом через Белую, где вскоре тоже будет сдана пока еще строящаяся вставка.

Что касается развязки, то еще есть моменты, требующие доработки, но это, так сказать, финальные штрихи. Ведь движению уже ничто не мешает. Наш корреспондент побывал здесь сразу после открытия.

- Раньше это место называлось не иначе как бутылочным горлышком. Водители в час пик его не любили. Потому дорожный просвет и расширили, - говорят рабочие.

В нескольких метрах внизу гудит оживленный проспект Салавата Юлаева, слева и справа шум строительной площадки. На подъезде со стороны Училища искусств замечаем «дорожного динозавра». Так асфальтоукладчики в шутку называют гигантскую фрезу WIRTGEN. В днище машины спрятаны лезвия, способные резать и дробить старый асфальт. Перемолотый в крошку, он по длинной «шее» загружается в кузов КамАЗа, идущего впереди. А тем временем на соседней полосе, которую фреза уже прошла, вовсю укладывается новый асфальт. Многотонные катки прессуют черную, дымящую на жаре массу.

Ночью развязку будут освещать новые фонари. Один из них автокран переносит сейчас к обочине. Пока рабочие устанавливают его в специальный паз, крановщик замечает: это далеко не самый тяжелый груз, который приходилось поднимать здесь.

- Когда разбирали балки старого строения, было по-настоящему сложно. Работали ночью, в прямой близости от автопотока. Полностью движение перекрывали нечасто. Один кран поддевает балку слева, другой - справа, одно неверное движение, и она сорвется. Длина 15 метров, вес 40 тонн с лишним. Не шутки! Эту махину еще нужно не просто опустить, а положить в строго заданную точку, - вспоминает крановщик.

Сейчас самое трудное уже позади, осталось довести развязку «до ума».

Скоро запустится мост-вставка через Белую. С развязки до него около километра. Но даже с такого расстояния видно, что на мосту идет активная работа.

На фоне другой техники бросается в глаза гигант - кран с 30-метровой стрелой. Если верить цифрам на табличке, его грузоподъемность достигает 100 тонн.

- Недавно он и еще пара таких машин помогали надвигать пролетное строение с этого берега на тот. Сейчас он иногда помогает разгружать стройматериалы, - рассказывает каменщик Альберт Сафин.

С ним и его напарником мы знакомимся недалеко от подножия второй опоры. Время близится к обеду, а перекусывают прямо тут.

- Работы хватает. Скоро будем облицовку опор делать, - говорят они.

Снизу отлично видно, как отличаются конструкции трех мостов. Новичок выглядит легче своих предшественников, его пролеты полностью из стали, без бетона. Кстати, внутри они полые, если не считать рёбер жесткости.

- Нагрузки на новый мост будут расти с каждым годом, потому он сделан из стального сплава высокой прочности. Как видите, «скелет» мы уже собрали, скоро приступим к укладке асфальта, - рассказал мастер по имени Ансаф.

Перейдя на тот берег, у самой кромки воды встречаем маляров - высотников. Их задача - покрыть несущие конструкции специальной антикоррозийной краской.

- Высота здесь метров 30, подъемник работает на пределе. Сейчас мой напарник наверху, - объясняет Алексей Кропалев.

- На объекте мы пару месяцев, остался еще один. Мост красим изнутри и снаружи, больше половины уже сделано, - резюмируют рабочие.

Егор СОЛНЦЕВ.