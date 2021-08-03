Альтернатива метро

В первой половине 2021 года пригородными электропоездами в Башкирии было перевезено 1,4 миллиона человек – на 6,8% больше, чем за тот же период в 2020-м. Планы развития перевозок предполагают охват населенных пунктов, где проживает 2 миллиона человек. Запуск новых и совершенствование действующих скоростных маршрутов электропоездов должны обеспечить двукратный рост пассажиропотока. Использование современного подвижного состава, который будет ходить быстро и точно по расписанию, не только составит конкуренцию с автобусами и легковыми такси, но и создаст достойную альтернативу личным автомобилям. Кроме того, электрички в Уфе могут стать одним из эффективных видов скоростного пассажирского транспорта, своеобразным аналогом так и не построенного метро.

В Башкирии планируется активное развитие новых маршрутов скоростных электропоездов, которые будут ходить из Уфы в западном, южном и восточном направлениях. Скоростной железнодорожный каркас охватит населенные пункты республики, где проживает около 2 миллионов человек, или половина всего населения региона.

Первые шаги в этом направлении были сделаны весной. Со 2 апреля в Башкирии начал курсировать первый скорый пригородный электропоезд по маршруту Уфа - Кумертау с использованием инновационного рельсового автобуса РА-3 «Орлан». Время в пути составляет 3 часа 20 минут вместо 6,5 часов, которые ранее занимал этот путь на электричке. В связи с возросшим спросом, с 12 июня на маршрут был назначен дополнительный пригородный поезд уже в трехвагонном исполнении. Всего с апреля по август «Орланами» перевезено 20 тысяч пассажиров. После проведения ремонта 26,5 километров путей на участке от Уфы до Кумертау время следования планируется сократить еще на полчаса - до 3 часов 20 минут.

Совместно с Минтрансом Оренбургской и Челябинской области рассматриваются проекты открытия скоростного железнодорожного сообщения между Уфой, Оренбургом и Магнитогорском. В июле на поезде «Орлан» был совершен опытный рейс в южном направлении до Оренбурга. Расстояние в 409 километров рельсовый автобус РА-3 преодолел менее чем за шесть часов. На автомобиле по трассе Р-240 путь от Уфы до Оренбурга занимает не менее семи часов, что делает электричку хорошей альтернативой не только такси, но и личному транспорту.

С начала 2022 года планируется запуск движения «Западного экспресса» - двух пар скоростных электропоездов по маршруту Шакша - Раевка - Шакша, преодолеваемому за 1 час 57 минут. Перевозки будут идти на комфортабельных поездах нового типа ЭП2Д. В дальнейшем маршрут планируется продлить до станции Приютово, время в пути составит 2 часа 45 минут.

Проект «Восточный экспресс» по маршруту Уфа - Белорецк с ориентировочным временем в пути 3 часа 31 минута намечено запустить в 2022-2023 годах. Его будут обслуживать новые инновационные составы «Ласточка», способные работать на линиях как с постоянным, так и с переменным электротоком.

Наряду с пассажирскими, в Башкирии развиваются и чисто туристические маршруты.

В зимний период по маршруту Уфа - Новоабзаково - Уфа ходит поезд «Легенда Урала», доставляющий любителей зимних видов спорта до горнолыжного центра «Абзаково».

Его сезонным продолжением стал туристический поезд «Айгир», курсирующий по маршруту Уфа - Айгир - Уфа.

Городское кольцо

Электричка может не только решать задачу связи Уфы с городами республики и соседних регионов, но и выступать в качестве эффективного вида городского транспорта. Речь идет о действующем с 2015 года проекте «Городская электричка», представляющем собой электропоезда, курсирующие по маршруту Дема - Шакша. 32-километровый путь преодолевается ими примерно за 40 минут, вместо в среднем полутора часов на автобусе.

Дальнейшие перспективы проекта связаны со строительством транспортно-пересадочных узлов и прокладкой вторых путей Южного ж/д обхода Уфы.

Сейчас по проходящим через Уфу магистральным железнодорожным путям круглосуточно следуют грузовые составы, 84% которых являются транзитными. Это связано с тем, что Южный ж/д обход на части своей протяженности имеет только один путь, что вынуждает грузовые составы идти через город. Строительство второй линии путей позволит перенаправить грузовые поезда в обход городских кварталов, а освободившиеся рельсы использовать для развития пассажирского сообщения, которое станет возможным по кольцевому маршруту с охватом всех районов столицы.

В настоящее время подготовлено технико-экономическое обоснование проекта железнодорожного кольца Уфы. Он включает в себя строительство вторых путей на участке Дема - Иглино протяженностью 18,9 километра, ж/д ветки в аэропорт, транспортно-пересадочных узлов и приобретение современного подвижного состава. В дополнение к пяти существующим предстоит построить еще три моста, а также два путепровода - один через трассу Р-240 и один в районе поселка Чесноковка.

Проект уже одобрен для дальнейшего рассмотрения на Экспертном совете по инвестиционным проектам ОАО «РЖД» и планируется к рассмотрению на Рабочей группе «Агрессивное развитие инфраструктуры» под председательством зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина. Департаментом инвестиций ОАО «РЖД» подготовлен образец письма в адрес Министерства транспорта РФ о вариантах финансирования проекта.

Согласно оценкам РЖД, строительство уфимского железнодорожного кольца даст мощный стимул развитию городской электрички, а также позволит ускорить движение 10 пригородных поездов, идущих по участку Дема - Шакша, и организовать сквозное движение 8 электричек от станции Уфа до Иглино. Пассажиропоток возрастет до 3,8 миллиона человек в год, в том числе на 0,5 миллиона - в черте столицы республики.

Точки стыковки

Пока проект железнодорожного кольца Уфы находится в стадии проработки и получения финансирования, на маршруте городской электрички идет интенсивное развитие пассажирской инфраструктуры. Из 18 платформ на участке Дема - Шакша отремонтированы 13, до конца 2021 года будут сданы еще две.

Куйбышевской железной дорогой уже выполнены обязательства по ремонту и реконструкции посадочных платформ на станциях Дема, Шакша и остановочных пунктах Правая Белая, Парковая и Спортивная. В сентябре завершится реконструкция двух высоких платформ остановочного пункта Городской Дворец культуры. Начались работы по реконструкции станции Черниковка, которые завершатся в 2022 году.

Согласно плану развития городской электрички, на ее маршруте планируется создать 7 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), где с электропоезда можно пересесть на автобус или оставленный на специальной перехватывающей парковке личный автомобиль. Концепция транспортно-пересадочного узла предполагает строительство кассового павильона с системой турникетов. Рядом должна появиться перехватывающая автопарковка и остановка автобусов, куда должен ходить хотя бы один регулярный маршрут.

Соглашение между правительством РБ, администрацией Уфы и Куйбышевской железной дорогой предусматривает обустройство ТПУ на станциях городской электрички Дема, Черниковка, Шакша и остановочных пунктах Спортивная, Правая Белая, Городской Дворец культуры и Парковая.

В настоящий момент полностью готовым пересадочным узлом считается станция Спортивная. Ее платформа прошла капитальную реконструкцию с установкой современной системы турникетов. Создана парковка, к месту остановки вагонов проложена автодорога, по которой могут ходить автобусы. В высокой стадии готовности также находится ТПУ станции Дема, в заключительную стадию вступили работы на остановочном пункте Городской Дворец культуры.

Однако ни одна станция городской электрички, за исключением железнодорожного вокзала Уфы, пока не работает как полноценный транспортно-пересадочный узел, поскольку к ним не подходят прямые автобусные маршруты.

Алексей Фатыхов.