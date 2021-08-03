В омут «Белой реки»?

«Жители нашего дома разделились на два лагеря. Одни хотят перейти в другую управляющую компанию, другие – нет. Просим разобраться в нашей непростой ситуации», - с такой просьбой обратилась в редакцию «УВ» инициативная группа жильцов дома №11 по улице Рыльского. Сейчас он находится в управлении УЖХ «Сипайловский». Однако свой интерес к нему проявило и ООО «Управляющая компания «Белая река».

Казалось бы, ничего особенного не происходит. Закон позволяет собственникам самостоятельно выбирать управляющую компанию и менять ее, если они недовольны качеством обслуживания. Для этого необходимо провести общее собрание и заручиться поддержкой большинства. По вышеуказанному адресу такое собрание состоялось.

Мы дозвонились до старшей по дому, которая отказалась представиться.

- Есть информация, что ваш дом хочет забрать другая управляющая компания...

- Почему забрать? Мы сами с ней договорились... - удивилась она.

- Это было ваше желание?

- Да, жители согласны – больше 80 процентов.

Женщина пояснила, что многие недовольны обслуживанием УЖХ «Сипайловский», которое теперь и вовсе передало их в другое домоуправление. Решение поменять УК было вынужденным. В УЖХ подтвердили, что раньше обслуживанием занималось ЖЭУ №68, а теперь ЖКЭУ №84. Дело в том, что первое - самое большое в микрорайоне - не справлялось с объемом работ, пришлось подключить второе. Но для жильцов ничего не изменилось ни в оплате, ни в оказании услуг. Просто звонить надо по другому номеру телефона.

- Они всячески агитируют, чтобы вернуться к ним. Мы в «Башкирские дворики» просились, а они ничего делать не стали. Вот и решили перейти в «Белую реку».

- Но у них в обслуживании нет других домов.

- Пока нет. Наш будет первый и показательный, - уверена домком.

Так что же смущает тех жильцов, кто не хочет переходить в управляющую компанию «Белая река»? Открываем ее сайт. Графа «Наши дома» пустует, раздел «Отчеты» в таком же состоянии. Больше данных в разделе «Раскрытие информации» - там размещены правительственные постановления. В главе «О нас» - реквизиты и копия лицензии о предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Дозвониться по номеру телефона, указанному на сайте, оказалось задачей не из легких. На протяжении дня контакт был недоступен. Спустя время нам удалось связаться с главным инженером «Белой реки» Рустамом Уляевым.

- Мы официальное собрание провели. Общий кворум собрали 61% жильцов, 89 % проголосовали «за», некоторые воздержались. Пришли 30-35 человек, остальные голосовали заочно, - сказал он.

- У компании больше нет домов в управлении?

- В Сипайлово это первый дом. А вообще у нас холдинг, в который входит несколько управляющих компаний в разных районах. В Черниковке, Кузнецовском Затоне есть дома. В одной 10, в другой 15, по-разному. Наша УК без долгов, без судебных обязательств, счета не заблокированы. Диспетчерская служба работает. Не может быть, чтобы вы не могли дозвониться. (После этого разговора телефон, указанный на сайте, включился).

- Хватит на Сипайлово штата, техники?

- Будем набирать слесарей, дворников, перекидывать внутри холдинга. Еще строительством занимаемся, так что и техника есть.

- Прямые договора останутся?

- Здесь ничего не изменится. Останутся прямые договора с Водоканалом, БашРТС. Через ЕРКЦ будут оплачивать. Мы на себя обязательства такие не берем. В протоколе это все оговорено. В чат дома в ватсапе мы все документы по итогам собрания выложили.

- Плату по строке содержание не планируете поднимать?

- Будет 17 рублей 10 копеек и 2 рубля в фонд дома. Итого, 19 рублей 10 копеек. Сегодня УЖХ отдал уборку лестничных клеток клининговой компании, всего берет 20 рублей 54 копеек. Мы из фонда дома будем брать средства на не предусмотренные минимальным перечнем работы по обслуживанию дома. В течение 2-3 месяцев сделаем сначала водоотведение, а потом межпанельные швы.

- Почему выбрали именно этот дом?

- На нас вышла инициативная группа жильцов. Мы им презентовали свою компанию. Потом всем коллективом пришли на собрание собственников. Объявления о нем везде развешивали: в лифтах, в подъездах, на улицах. Параллельно переговоры ведутся еще с двумя домами.

За комментарием мы обратились в УЖХ «Сипайловский».

- Приходят маленькие частные управляющие компании, которые, не имея ресурсов, берут в управление многоквартирные дома. Есть случаи, когда они рассылают жильцам единую платежную квитанцию, в которой указывают свои реквизиты. Люди платят, но эти деньги в итоге не доходят или не в полной мере доходят до ресурсоснабжающих компаний, - сообщила ведущий юрисконсульт ОАО УЖХ «Сипайловский Октябрьского района г.Уфы» Лиана Кулакова. - Нас контролируют МБУ УЖХ города, администрации Октябрьского района и Уфы, надзорные органы, любое обращение к ним имеет незамедлительную реакцию. А кто следит за частными УК?

- Говоря, вы банкроты.

- Нет, введена процедура наблюдения. Это разные вещи.

- Но вы в состоянии выполнять свои обязательства перед собственниками?

- Да, у нас есть и штат, и техника. Мы ее не берем в аренду.

- Сейчас дом №11 по улице Рыльского находится в вашем управлении?

- Совершенно верно.

Как обычно в таких ситуациях жильцы разделились на два лагеря – «за» и «против». В чате дома разгорелись нешуточные страсти, люди перешли на взаимные оскорбления.

- На собрание приходили директор, учредитель и главный инженер «Белой реки». Много чего пообещали нам. Звучит все красиво, но определенные опасения по поводу этой компании имеются. В то же время и оставлять все как есть тоже нельзя. Надо что-то решать, - поделилась мнением жительница дома, которую мы встретили в подъезде.

Женщина пожаловалась, что нынешняя УК неохотно решала волновавшие ее проблемы. Например, зимой не могла добиться нормальной температуры в квартире, и до сих пор ее мучает запах из канализации, который периодически возникает в комнатах.

Нам известно, что в среду в доме вновь проходило общее собрание собственников. Мы наблюдаем за развитием событий и еще вернемся к этой теме.

Алина Дмитриева.

Фото Ирины Шипуновой.