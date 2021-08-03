Сокровища из старого серванта

- Не трогай, это на Новый год (день рождения, 40-ю годовщину Октября, никогда), - кому не приходилось слышать эту сокровенную фразу?

К сожалению, синдром отложенной жизни был очень свойственен советским людям. Часто все, что удалось купить с большим трудом, оседало на полках серванта или шкафа и доставалась разве что на праздник. Но были и периоды, когда от нажитого массово избавлялись. Например, в 1960-х годах началась борьба с излишествами (не только архитектурными). В прогрессивной среде появилась мода на минимализм. Сегодня мы наблюдаем некоторую реинкарнацию этой идеи в моде на скандинавский стиль и лаконичный дизайн известного шведского магазина. К тому же на это десятилетие пришлась волна массового переселения из коммуналок в хрущевки. В маленькие, но свои квартиры хлам везти не хотели, и на помойку отправились антикварные комоды, резные шкафы из дуба, кресла. Часть этого богатства спаслась, осев на дачах, другая - попала к коллекционерам. Но многое безвозвратно утеряно.

Схожая ситуация повторилась и в 1990-е. Стремясь поскорее забыть советское прошлое, люди освобождали квартиры от дулевских и кузнецовских сервизов, елочных игрушек, фарфоровых статуэток и сервантов, где все это и хранилось.

Тем не менее в нашей стране еще много квартир, где есть сокровища советского быта. Вступая в наследство, иногда наследники бездумно относят все на свалку. А между тем на такие вещи сейчас есть спрос. Стать миллионером за счет бабушкиных сервизов и дедушкиных фотоаппаратов не получится. Но обменять ненужные вам вещи на несколько сотен или тысяч рублей вполне возможно.

Сколько это стоит?

Есть такое шуточное высказывание: то, что вы не выбросили, - хлам; то, что не выбросила ваша мама, - винтаж; что не выбросила бабушка – антиквариат. С чем не рассталась прабабушка – раритет.

Отчасти это - правда, но стоимость предмета не всегда и не только определяется временем. Например, винтажной считается вещь в возрасте от 15 до 50 лет, но в том случае, если она олицетворяет свою эпоху и является ее стилизованным воплощением. А раритет – больше про редкость и уникальность.

В России по закону вещь становится антикварной, перешагнув полувековой рубеж. Но это не значит, что сразу после юбилея цена на нее взлетит. Будут иметь значение и состояние, редкость и художественная ценность. Такую находку встретить в квартире обывателя все-таки большая удача. А вот массовые вещи 1930-1940-х годов найти гораздо реальнее. Они сейчас пользуются спросом.

- Чаще всего нам сдают предметы быта и посуду 1950-90-х, - говорит владелица антикварного магазина Марина Попёнова. – А также монеты, марки, фототехнику. Стоимость у них невысокая и продаются они очень быстро. Реже приносят оформленные коллекции, которые перешли по наследству, редкие статуэтки, вещи XVIII века, серебро. Чаще мы сами ищем на аукционах и блошиных рынках. Одной из последних находок стал альбом Питера Пауля Рубенса 1710 года. Цикл из 24 картин, посвященных жизни и правлению королевы Марии Медичи. Такие предметы не найдешь в книжном шкафу, но и покупателя они будут искать долго – нужен ценитель и знаток.

Другое дело – фарфоровый сервиз. Он был, пожалуй, в каждом доме. Здесь уже можно рассчитывать на удачу. Чаще всего встречается посуда Ленинградского завода – на донышке можно увидеть клеймо «ЛФЗ». А также «Вербилки» и Дулево - они тоже пользуются спросом. Разброс цен очень большой: чайный сервиз может стоить как 1000 рублей, так и 7-8 тысяч. А за столовый из серии «Сирень» Дулево 1961 года просят 25000. В такой же ценовой категории и «импортная» посуда из ГДР, Чехословакии, Югославии. Например, известная всем «Мадонна» из ГДР выпускалась в 40-50-х годах вплоть до 90-х. В 1970-е тираж был огромный, поэтому ценность их не высока.

Советские фарфоровые сервизы и отдельные предметы пользуются спросом прежде всего из-за своего качества и пока еще доступности. Качественный дорогой фарфор по карману не всем, а ручаться за качество посуды из Азии гораздо сложнее. По словам экспертов, в состав современных чашек и тарелок часто вводят свинец или цинк и используют легкоплавкую глазурь. Такая технология удешевляет производство, но глазурь легко вступает во взаимодействие с пищей, и в результате в еду могут попадать микрочастицы токсичной краски.

А как же хрусталь? К сожалению, выручить много за салатники и фруктовницы не получится. Цены на них от 200-300 рублей. Сдают их очень много.

-Тем не менее находятся любители, кто покупает. Это дело вкуса, - продолжает Марина Попенова. - Я обратила внимание, что такая посуда стала появляться на Озоне и других площадках. Но цены там гораздо выше. Лично я с огромным удовольствием использую ретробокалы, рюмки, фруктовницы в повседневной жизни. А другие предпочитают товары из «Икеи» или «Фикспрайса». Это нормально.

А кто покупает?

С ценами мы немного разобрались, а сейчас попытаемся ответить на главный вопрос. Кто же покупатель? Кому и зачем нужны эти вещи?

Частые гости барахолок и тематических магазинов - дизайнеры, художники, рукодельницы. Кто-то ищет вдохновения и интересные вещи для интерьера, а кто-то сырье для творчества. Какие-то предметы занимают место в качестве декора, другие отправляются на переделку. Примеров того, как лакированный сервант из 1970-х годов превращается в главный акцент интерьера, очень много в социальных сетях.

- Ретровещи могут внести изюминку практически в любой интерьер, их часто используют для оформления витрин магазинов и ателье, фотостудий, уютных кафе или игровых комнат, - говорит Марина Александровна. – В Уфе все больше таких заведений, и это прекрасно!

Конечно, постоянными покупателями таких товаров являются коллекционеры. Любители, например, ищут советские фарфоровые статуэтки. Их цена не очень высока, но иногда на полке может стоять редкий экземпляр, стоимость которого будет доходить до 30000. Очень ценится серия «Счастливое детство» скульптора Столбовой, выпускавшаяся на Ленинградском фарфоровом заводе, фигурки скульптора Натальи Данько.

В цене и фототехника. Цены на «Смену» начинаются от 150 рублей. «ФЭД» в рабочем состоянии - уже несколько тысяч, а за редкий «Сокол» можно и 15 тысяч попросить.

До сих пор популярны одежда и сувениры с символикой Олимпиады 1980 года. Часто причиной покупки становятся приятные воспоминания и ассоциации с каким-то событием или человеком.

- Недавно молодой человек купил у нас фарфоровую шкатулку с ящеркой на крышке, - говорит Марина Александровна. - Он был в восторге, когда увидел ее. Оказывается, много лет назад, будучи ребенком, он разбил такую же, стоявшую на мамином туалетном столике. Представляете эмоции женщины, когда повзрослевший сын вручил ей этот подарок?

Из тех же соображений иногда покупают, казалось бы, абсолютно непрактичные вещи. Например, многие вспомнят коньячный или ликерный набор «Рыбы» - штоф с рюмками в виде карпа в синем или красном цвете был у каждой второй семьи. И что примечательно - никто и никогда их не использовал по прямому назначению. История самого знаменитого набора СССР началась в 1955 году на рижском заводе. Его создал художник Барамидзе Абесалом Давидович и предназначался он для отстаивания вина после открытия бутылки. Видов росписи было два, но найти наборы именно того периода очень сложно. В 1958 году «Рыба» в составе штофа, рюмок и блюда приняла участие на выставке в Японии и долго «кочевала», заработав себе небывалую популярность.

С 1962 года их массово стали делать на Полонском фарфоровом заводе под названием «Семейство карпов». Затем производство подхватили другие заводы. На самом деле расцветок гораздо больше. Самые популярные - в синем с золотом, белом с золотом, зеленом цветах. Сегодня их цена 500 – 1500 рублей.

Так что, перед тем как отправить наследство на свалку, есть смысл проконсультироваться со специалистами и продать вещь тем, кто получит от них радость и приятные воспоминания.

Рина МАРКОВА.