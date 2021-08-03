А вы знаете свой прививочный статус?

Тема вакцинации сегодня, пожалуй, самая обсуждаемая. И за острыми спорами мы немного забыли о том, что прививки делают не только от ковид-19. Сказалась ли антипрививочная истерия на вакцинации по Национальному календарю, хватает ли вакцин и о чем стоит беспокоиться родителям?

Первая прививка, согласно Национальному календарю, делается в первые 24 часа жизни - против гепатита В. Недоношенных детей прививают при достижении веса в два килограмма. Как правило, они переносят ее легко. Некоторые мамы откладывают прививку и делают ее уже в поликлинике. Главное, не забыть про «отложенное», ведь лечения от этого вируса нет. Единственный способ защиты – вакцинация. Тем, кто до сих пор не вакцинировался, стоит задуматься об этом. Вторая важная прививка – БЦЖ, делается на 3-7 сутки после рождения. Вакцинация проводится только с письменного согласия родителя, и отказы здесь минимальны. Такая ситуация связана с тем, что в нашей стране сохраняется высокий риск заражения туберкулезом и жить без прививки все равно что сидеть на пороховой бочке.

- На самом деле убежденных антипрививочников среди родителей стабильно 1-3 процента, - говорит главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров. – И эта цифра не изменилась из-за известных событий. Пандемия немного повлияла на график вакцинации, но трудности мы отмечали только в прошлом году, и всего несколько месяцев. Все быстро пришло в норму, и сейчас прививочные кабинеты работают, вакцин хватает.

Конечно, утверждать, что осложнений от прививок не бывает – опрометчиво. Впрочем, серьезные последствия, такие как вакциноассоциированный полиомиелит или осложнения после прививки БЦЖ, чрезвычайно редки. Обычно они возникают в случаях нарушения техники введения вакцины или если укол сделали неподготовленному или необследованному малышу. Выяснилось, что у детей с осложнениями после вакцинации БЦЖ в 77,3% случаев проблемы со здоровьем были еще до прививки.

Некоторые родители говорят, что лучше, если ребенок получит естественный иммунитет в результате болезни. Утверждение спорное и немного не логичное.

- Люди иногда просто не представляют всю тяжесть болезни, потому что не видели таких больных. Стоит помнить, что, например, при дифтерии у 60 процентов отмечаются осложнения на сердце и почти у 3/4 наступает поражение нервной системы. Да и процент летального исхода здесь очень высок, - говорит Рафаэль Яппаров.

Всего в России (по календарю) прививают от 12 инфекционных заболеваний. В основном все они ставятся в первый год жизни ребенка. Помимо прививок против гепатита В и туберкулеза, это вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка, полиомиелита. В 12 месяцев рекомендовано сделать еще одну комбинированную прививку от кори, краснухи и паротита.

Относительно недавно в этом списке появилась вакцина против пневмококковой инфекции. Это целый комплекс заболеваний, к которым относятся пневмония, острый отит, гнойный менингит, эндокардит, плеврит, артрит - все заболевания достаточно серьезные и опасные для здоровья ребенка, грозящие ему осложнениями и необратимыми последствиями в будущем.

Также уже около десяти лет в республике вакцинируют девочек 11-13 лет против рака шейки матки.

- Пока рано оценивать результаты, ведь девочки, которым делали вакцину против папилломавируса человека, еще очень молоды, - продолжает Яппаров. – Но если использовать эмпирические данные, то можно говорить об эффективности вакцины в 98% случаев. В этом году республика приобрела 5000 вакцин на 20 миллионов рублей. Отказов по ней нет, наоборот, родители сами спрашивают.

На очереди в Национальный календарь находится еще несколько заболеваний, от которых рекомендовано прививаться. Это ротавирусная, менингококковая инфекции и ветряная оспа. Эти заболевания особенно опасны для маленьких детей и могут привести к необратимым последствиям и летальному исходу. Менингококковая инфекция действительно пугает родителей, да и симптомы ротавируса вызывают тревогу. А к зеленым пятнышкам от ветрянки мы все привыкли и даже радуемся, что дети переболели в соответствующем возрасте. А оказывается, что осложнения от этой болячки могут быть крайне тяжелыми.

- В России среди госпитализированных детей с ветряной оспой в 40,4% случаев регистрируются осложнения. Наиболее часто встречаются бактериальные инфекции кожи и неврологические осложнения, например, такие как энцефалит, - поясняет Рафаэль Галиевич.

Помимо «детских» заболеваний вакцинируют и от сезонных инфекций: клещевого энцефалита и гриппа. Их делают как взрослым, так и детям.

Далеко не все взрослые знают свой прививочный статус и прививались последний раз в школе или институте. Если сертификат утерян, стоит сделать анализ крови на титры к определенным инфекциям. И не забывать о том, что ревакцинацию от столбняка необходимо делать раз в 10 лет. Основным возбудителем этого смертельного заболевания является клостридия столбняка, которая относится к споровым бактериям. Бактерия длительно сохраняется во внешней среде, устойчива к средствам дезинфекции и стандартным растворам.

Столбняк связан с обширными и загрязненными ранами, а также с мелкими бытовыми травмами – порезами, ожогами, уколами грязными инструментами. Период инкубации столбняка длится около 1-2 недель, в редких случаях удлиняясь до месяца. При этом проявления столбняка возникают уже после заживления ран, в которые попадают бациллы. Чем короче период инкубации, тем тяжелее будет течение болезни.

С такой же периодичностью прививаются от дифтерии. Позаботиться о профилактике краснухи нужно девушкам от 18 до 35 лет, причем верхняя граница – условна, особенно если женщина планирует беременность. Так как краснуха особо опасна именно в эти 9 месяцев, она чревата врожденными уродствами плода, а переболевшие девушки фертильного возраста могут испытывать трудности с зачатием.

Также стоит подумать о ревакцинации от кори. Хотя эту инфекцию принято считать «детской», но это не значит, что взрослым не о чем беспокоиться. Корь крайне заразна, вероятность инфицирования во время контакта с больным достигает почти 100%. Более того, болезнь зачастую протекает крайне тяжело. Прививки от кори взрослым также проводят планово, но при высоком риске контакта с зараженными людьми - экстренно. Делать данную вакцину необходимо до 55 лет.

Удивительно, но с момента великого открытия Дженнера прошло более двухсот лет. За это время на алтарь науки было положено немало жертв, чтобы сегодня мы могли защитить себя и своих детей от смертельных заболеваний. Вакцина действительно не может дать абсолютную защиту. Вирусы постоянно мутируют, возникают новые штаммы и подтипы. Однако учеными доказано, что привитые люди в случае развития у них инфекции переболевают гораздо легче и без осложнений, чем те, кто вовсе не прививался. Важно также помнить, что не заболевшие не привитые обязаны своим здоровьем тем детям и их родителям, которые прививки сделали и обеспечили этим коллективное эпидемиологическое благополучие.

О том, как тяжело могут протекать дифтерия, полиомиелит и какие серьезные осложнения вызывает корь, можно найти не только в медицинских справочниках, но и классической литературе: в рассказе А.П. Чехова «Попрыгунья» или «Записках юного врача» М.А. Булгакова.

Екатерина МАРКОВА.